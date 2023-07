Tartaria und die fehlenden 1.000 Jahre Geschichte (Videos)

1- Bis in den ersten Stock ist Schlamm. (Bis zu den Fenstern) die Straßen sind alle mit Schlamm bedeckt.

2- Auf diesen Bildern sind kaum Menschen zu sehen. Die Städte sehen riesig und großartig aus mit erstaunlicher Architektur, selbst wenn sie mit Schlamm bedeckt sind, aber sie sehen aus wie Geisterstädte. Wenn Sie sich all die Bilder dieser Städte weltweit ansehen, die zur gleichen Zeit die gleiche Art von Katastrophe erlitten haben, sehen die mit Schlamm bedeckten Städte verlassen aus.

3- Bilder, die 20 bis 30 Jahre später von genau denselben Orten aufgenommen wurden, zeigen Bilder von Arbeitern, die Schlamm entfernen, und eine geschäftige Bevölkerung von Bürgern. (Übrigens alle mit den gleichen Hüten/Kleidern) Ein gewaltiger Kontrast zu den Bildern, die Jahrzehnte zuvor aufgenommen wurden. (All diese Beweise könnten darauf hindeuten, dass diese Städte tatsächlich geerbt und umfunktioniert wurden, da sie von den ursprünglichen Machern aufgegeben wurden.)

Es gibt tatsächlich ein altes Foto einer Stadt in Kalifornien während des „Goldrauschs“. Es soll eine kleine Siedlung sein, die mit Pferd und Kutsche besiedelt wird. Das einzige ist, dass es RIESIG AUSSIEHT. Und hat schon spitze Gebäude und Türme? Und die Straßen sehen ZERSTÖRT aus und bis zum ersten Stock ist Schlamm! Wenn es gerade erledigt wurde, warum gibt es dann schon so viel Zeug? Und warum sieht es verlassen aus?

Ein weiteres Beispiel für diese überfluteten Gebäude wäre Shelbyville, Illinois. Die Leute haben entdeckt, dass ihr Gebäude nicht das „ursprüngliche“ Erdgeschoss ist. Die Stadt wurde 1827 gegründet. Wie die Stadt 4-5 Meter unter der Erde landete, ist ein „Rätsel“.

Dabei ist in Wirklichkeit jede einzelne größere Stadt der Welt auf einem bereits bestehenden ersten Stock gebaut, der während der Schlammfluten irgendwann im 19. Jahrhundert begraben wurde.

Einige Leute erkennen die ähnliche Architektur, die weltweit als „tartarische Architektur“ gesehen wird, einige mögen bemerken, dass einige Orte diese wunderbaren alten Gebäude im „gotischen“ Stil haben (ein Beispiel wäre Notre Dame vor dem Brand) und verschiedene andere Gebäude auf der ganzen Welt Guatemala, Kolumbien, Italien, Japan, Russland haben alle diese „tartarische“ Architektur.

Also fing ich an nachzudenken und das könnte auch viele alte Pyramiden erklären (die vorher gemacht wurden, aber alle etwas gemeinsam haben).

Es klingt verrückt, aber Ägypten, Indien und Kambodscha haben genau die gleichen Triptychon-Tempel über ihren Pyramiden. Die gleiche Architektur, das gleiche Design.

Verschiedene Kulturen, die durch Tausende von Meilen Land getrennt sind – und doch mit der gleichen Architektur und dem gleichen Pyramidenstil. Dies ist der gleiche Fall wie bei der „tartatischen Architektur“. Diese riesigen Gebäude könnten während der Jahrtausendherrschaft errichtet und nach dem Ende der Herrschaft aufgegeben worden sein. Dann passierten die Schlammfluten.

Sie fragen sich also wahrscheinlich, ob es andere Überbleibsel davon gibt, wenn es eine frühere Herrschaft gab, die zu einer glorreichen Zivilisation weltweit gehörte? Wer hat die Daten geändert? Und wie wurde 1.000 Jahre Geschichte ersetzt?

Ich fand auch unglaubliche Beweise dafür.

So fand ich vor ein paar Jahren den Beweis, dass 1.000 Jahre unserer Geschichte sich nicht summierten und von Papst Gregor künstlich eingefügt oder geändert wurden, als er den Gregorianischen Kalender einführte und den Julianischen Kalender (den Kalender, den wir heute verwenden) von ihm ersetzte. Der Kalender ging von 582 n. Chr. bis 1582 n. Chr.. Der Gregorianische Kalender wurde 1582 n. Chr. vorgestellt.

Ich habe mehr Beweise dafür. Auf alten Karten und Münzen, die die Jahreszahl „1542 oder 1581“ haben sollen, sind liegen daneben. Wenn Sie auf die untere rechte Ecke schauen, sagen sie alle entweder „J 542“ oder „i 542“, was 542 Jahre nach Jesus oder iesus bedeutet (die griechische Aussprache).

Es gibt keine Nummer 1. Die Buchstaben AD (Anno Domini auf Latein) waren geschaffen von „Dionysius Exiguus“ im Jahr 525. J oder i und dann war die Zahl die damalige Jahreszahl. Hier ist ein Beispiel: Sie können j’s deutlich mit dem kleinen Punkt im Textfeld links von Südamerika erkennen.

https://exhibits.stanford.edu/ruderman/catalog/qk417jr0282

Es gibt sogar ein Schwarz-Weiß-Video von San Francisco vor dem großen Brand, der die ursprünglichen Gebäude zerstörte (tartarische Architektur). Im Video sieht man auch was Verrücktes. Am Ende steht deutlich „Built AD 896“ an einer Wand.

Video:

Dies würde 1.000 Jahre fehlender Geschichte sinnvoller machen. Einige der Beweise dafür sind, dass die 1.000 Jahre, in denen sie sich verändert haben, darin bestehen, dass das Bedeutendste, was passiert ist, Karl der Große in diesen 1.000 Jahren war.

Aber seine Taten scheinen zu grandios, als dass man ihn als echte Person betrachten könnte, und er ist wahrscheinlich eine erfundene Geschichte, um die Lücke zu füllen. Es gibt auch kaum Kunstwerke oder Töpferwaren aus dieser Zeit. Und noch verrückter ist, wie dies erklärt, warum so viele Monarchen dieselben wiederholten Namen hatten und ihre „Selbstporträts“ für diese Zeit wie Crayola aussahen.

Wir haben buchstäblich Hunderte von Typen mit demselben Namen allein für verschiedene Monarchien. Was haben wir in diesen 1000 Jahren erreicht? Nahezu sehr geringe Fortschritte? Sehr unwahrscheinlich. Zeit wurde hinzugefügt.

Der russische Mathematiker und Autor Alexander Fomenko hat kürzlich ein Buch über diese fehlenden 1000 Jahre geschrieben.

Es gibt sogar ein Buch von Sir Issac Newton, in dem er die „hinzugefügte“ oder „fehlende“ Zeit in unseren Kalendern untersucht. Es heißt „Die geänderte Chronologie der alten Königreiche“.

Was die japanische und chinesische Geschichte betrifft? Die Chinesen haben ihre eigene Geschichte ungefähr fünfmal zurückgesetzt, weil ihre und verschiedene Säuberungen für sie nicht schwierig sind, ihre Jahre und ihre Geschichte neu zu schreiben, da sie es zuvor getan haben.

Und die japanische Geschichte wurde von portugiesischen Missionaren umgeschrieben, die nach Japan reisten, als die Portugiesen Japan im feudalen Japan als Geisel hielten. Die Missionare waren eigentlich Jesuiten. Dies könnte eines der vielen Geheimnisse im Archiv des Vatikans sein. Was geschah wirklich vor der Schlammflut?

Also worauf komme ich? Ich fand heraus, dass es im 19. Jahrhundert mehr Waisenkinder und Waiseneinrichtungen gab als jemals zuvor in der Geschichte. Wo waren ihre Eltern? Was ist passiert?

Während des 18. Jahrhunderts gab es sogar diese Orte, die „Baby-Inkubatoren“ genannt wurden, wo sie diese Waisenkinder während Messen mit bezahltem Eintritt vorführen würden.

Ich erinnere mich, dass der Komiker Seinfeld sagte, sein Urgroßvater sei ein „Inkubatorbaby“ und das Publikum lachte, aber er sah ernst aus. Sie können diese Inkubatoren in alten Filmen und Fotos sehen. Sie unterrichten das nie in der Schule. Es erklärt alle Waisengeschichten, die sich im 19. Jahrhundert zugetragen haben. „Tom Sawyer“, „Huckleberry Finn“ und die Waisenkinder aus „Pinnocchio“ sind gute Beispiele.

Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen ihre familiäre Abstammung seit vor 1800 nicht zurückverfolgen können. Und Sie können diese in Online-Diskussionen über die Familienabstammung sehen. Viele Berichte von ihnen, wie sie mit ihren Großeltern sprachen, und dann beschreiben sie, wie ihre Großeltern in den „Waisenzügen“ und Inkubatoren waren.

Es ist, als würden sie versuchen, diese verlassenen Städte zu bevölkern. Scheinbar eine ganze Generation von Waisen und ihre Eltern nirgends zu finden?

Echte alte Karten, Zeichnungen und Lehrbücher erwähnen „Tartaria“, glauben Sie mir, der Kaninchenbau geht noch tiefer für die Großeltern, die diese alten Lehrbücher aufbewahrten.

Basierend auf allem, was ich zu dem Schluss gekommen bin, befinden wir uns in der „kurzen Saison“.

Laut Enthüllungen soll die „kurze Saison“ ein Vierteljahrtausend dauern. Ein Vierteljahrtausend sind 250 Jahre.

Da die Schlammfluten irgendwann vor dem 19. Jahrhundert stattfanden, bedeutet dies, dass die „kurze Saison“ möglicherweise zu unseren Lebzeiten enden wird. Irgendwann zwischen 2030-2050?

Sehen Sie sich außerdem Bilder für die „Weltausstellung in Kolumbien“ von 1893 an. Unter vielen anderen Weltausstellungen. In den späten 1800er Jahren gab es eine Reihe von Ausstellungen, die die „Errungenschaften der Welt“ in diesen riesigen und wunderbaren Bauwerken vorführten. Ernsthaft nichts wie sie mehr. Sie waren wunderbar und die Innenräume waren gigantisch.

Diejenigen, die hinter diesen Ereignissen standen, behaupteten später, dass die Strukturen „vorübergehend“ seien und für „ein paar Monate“ ausgelegt seien. Alle diese Gebäude seien zerstört worden, wenn jede Ausstellung eingeschlossen sei.

Das Material dieser Gebäude und ihr Maßstab widersprechen der gegebenen Erzählung. Sie wurden nicht „auf Zeit für ein paar Monate gebracht“, die Weltausstellungen wurden als Vorwand genommen, um diese Gebäude zu zerstören, damit die Leute nichts in Frage stellen.

Sehen Sie sich Bilder der stattgefundenen Weltausstellungen an. Sehen diese Gebäude so aus, als wären sie nur vorübergehend? Die Menge an Sprengstoff war anscheinend enorm.

In diesen Zeiten stieg auch die Zahl der Irrenanstalten. Einer der Gründe für die Einsendung wäre „religiöser Fantacismus“. Diese große Nervenheilanstalt, die überall auftauchte, beherbergte TAUSENDE von Menschen, die möglicherweise versucht haben könnten, allen zu sagen, was wirklich vor sich ging.

Sie erkannten, dass ein Reset stattfand. Es gibt auch Bücher über Australien, die bereits all diese riesigen Strukturen hatten, als sie dort ankamen. Australien hatte auch Gaols (Gefängnisse) überall. Dieses Video von tatarischen Wahrheitskämpfern untersucht dies, wie Waisenhäuser, Anstalten, Gefängnisse, Frauenfabriken:

Video: