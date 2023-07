TV-Bericht: Geist beim Festival in England gefilmt? (Video)

Eine Teilnehmerin eines Musikfestivals in England hat Aufnahmen einer merkwürdigen Anomalie gemacht, bei der es sich ihrer Meinung nach um einen Geist handeln könnte.

Die gruselige Szene wurde Berichten zufolge am frühen Montagmorgen beim berühmten Glastonbury Festival gefilmt, als Georgia Beech an einem Lagerfeuer an einem Ort saß, der als Steinkreis bekannt ist.

Um „die Atmosphäre“ des Augenblicks einzufangen, zückte sie ihr Handy und machte ein kurzes Video der Szene.

Als Beech das Filmmaterial am nächsten Tag an ihre Mutter schickte, erhielt sie eine ziemlich seltsame Antwort.

„Sie sagte: ‚Ich kann das Video, das Sie mir geschickt haben, nicht glauben‘“, erinnert sich die junge Frau, „ich wusste nicht, wovon sie sprach.“

Anschließend schaute sich Beech das Filmmaterial genauer an und war „schockiert“, als er sah, wie sich scheinbar eine Gestalt aus dem Nichts manifestierte, neben dem Lagerfeuer herstürmte und dann im Nachthimmel verschwand.

„Mein Verlobter sagte, es könnte der Rauch des Feuers gewesen sein, und einige Leute haben vermutet, dass es vielleicht an der Blendung der Kamera lag“, sagte sie, „aber es stimmt nicht mit der Kamera überein. Die Figur fliegt schneller vorbei, als sich die Kamera bewegt.“

Vor diesem Hintergrund hat sich Beech für eine übernatürliche Erklärung für die Anomalie entschieden und meinte:

„Ich denke, es ist eine Art Kugel oder Geist, die vorbeifliegt.“

Video: