Ex-Militär: Eine Gruppe „grauer Aliens“ arbeitet mit der Regierung an Weltraumtechnologie zusammen

Paul Ascough, ein ehemaliger Militäroffizier und aktueller UFO-Ermittler, behauptet, dass eine Gruppe „grauer Außerirdischer“ seit dem Zweiten Weltkrieg mit westlichen Regierungen zusammengearbeitet hat, um ihnen beim Bau von Raumschiffen zu helfen.

In einem Interview mit dem Daily Star sagte Ascough, der Teil eines britischen UFO-Forschungsteams ist: „Einige Autoren und Forscher glauben, dass es eine geheime Allianz zwischen den ‚grauen‘ Außerirdischen und den westlichen Regierungen gibt, die es ihnen ermöglicht hat, fortschrittliche Technologien zu erwerben und sie pflegen regelmäßigen Kontakt.“

Ascough argumentiert, dass diese Zusammenarbeit zu bemerkenswerten Innovationen wie Glasfaser, Mikrochips, synthetischem Kevlar-Faser, Stealth-Technologie und sogar unseren eigenen fliegenden Untertassen geführt hat.

Viele Autoren haben sich im Laufe der Jahre mit diesen Themen befasst und es wurden zahlreiche Fotos gemacht, die häufig auftauchende Düsenflugzeuge, die UFOs eskortieren, und schwarze Hubschrauber zeigen, aber keine Regierungsbehörde hat diese Behauptungen bestätigt.

Darüber hinaus zitiert Ascough die Arbeit des Autors Timothy Good, der umfangreiche Beweise gesammelt hat, die auf eine anhaltende Zusammenarbeit zwischen westlichen Regierungen und außerirdischen Wesen auf beiden Seiten des Atlantiks hinweisen.

Ascough behauptet: „Ich glaube, dass diese Absprache zwischen westlichen Regierungen und den Außerirdischen seit dem Zweiten Weltkrieg besteht. Ein großer Teil unserer Fortschritte in den Bereichen Wissenschaft, Technik und Kommunikation hat sich teilweise aus diesem Grund enorm beschleunigt.“

In seinem Buch „UFOs – The Real Story“ enthüllt Ascough, dass Personen, die diesen Außerirdischen begegnen, von den echten „Männern in Schwarz“ besucht werden. Er stellt jedoch klar, dass sich diese Männer stark von der Darstellung im Film von 1997 mit Tommy Lee Jones und Will Smith unterscheiden.

„In jüngerer Zeit glauben viele Ufologen, dass viele der geheimen Projekte auf das Dugway Proving Ground verlegt wurden, eine streng geheime Einrichtung, die noch abgelegener als Area 51 ist und für die Ausbildung in chemischer Kriegsführung genutzt wird und früher südlich von Salt Lake City liegt und „Area 52“ genannt wird, fügt er hinzu.

„Andere, die behauptet haben, in Area 51 zu arbeiten und Informationen darüber veröffentlichen wollten, wurden angeblich von ‚Men In Black‘ zum Schweigen gebracht.“

„Jetzt beziehe ich mich leider nicht auf Tommy Lee Jones und Will Smith, das wohlwollende Duo aus dem gleichnamigen Film, sondern auf eine Gruppe von Männern oder Einzelpersonen, die ungebeten vor der Haustür von Zeugen auftauchen und sie durch Einschüchterung zum Schweigen bringen.

Diese Männer in Schwarz scheinen sich in zwei Gruppen einzuteilen, von denen die erste eher beobachtend ist. Es scheint, dass sie nur bestätigen müssen, was der Zeuge gesehen hat, [und] dann gehen sie, ohne zu einschüchternd zu wirken.“

Das gilt nicht für die zweite Gruppe, die in der Tat sehr einschüchternd zu sein scheint und beim unschuldigen Beobachter den Eindruck hinterlässt, dass alles, was sie gesehen haben, alle schriftlichen oder fotografierten Beweise zerstört werden und unter keinen Umständen mehr darüber gesprochen wird, sonst werden schlimme Konsequenzen folgen.

Eine Gemeinsamkeit der Zeugenaussagen bei Besuchen der Männer in Schwarz ist, dass sie keinen Ausweis vorzeigen, nicht wirklich angeben, für welche Regierungsbehörde sie arbeiten, sehr roboterhaft wirken können, plötzlich auftauchen oder verschwinden und sie reden sehr wenig, sind sehr prägnant und auf den Punkt gebracht und können sehr, sehr bedrohlich und einschüchternd sein.“