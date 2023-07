Russische Wissenschaftler warnen vor extremen Sonneneruptionen

Wissenschaftler des russischen Instituts für angewandte Geophysik haben am Sonntag drei messbare mittelstarke Eruptionen auf der Sonnenoberfläche verzeichnet.

(Titelbild: Die an der Erde vorbeiströmenden Protonenwerte erreichten die Schwelle für einen kleinen Strahlungssturm (S1). Dies hängt wahrscheinlich mit einem Paar energiereicher koronaler Massenauswürfe (CME) zusammen, die von LASCO beim Verlassen des westlichen Gliedmaßenbereichs eingefangen wurden. In den letzten 24 Stunden wurden zahlreiche Plasmawolken beobachtet, jedoch scheint keine direkt auf die Erde gerichtet zu sein)

Eine davon dauerte 14 Minuten und verursachte Störungen der Funkwellenübertragung. Am Montag und Dienstag können sich weitere starke Eruptionen ereignen.

Am Sonntag hat es drei mittelstarke messbare Eruptionen auf der Sonne gegeben, von denen eine sogar zur Störungen der Funkwellenübertragung auf der Erde geführt hat.

Dies berichtete das russische Institut für angewandte Geophysik, benannt nach dem Akademiker und Geophysiker Jewgeni Fjodorow. RIA Nowosti zitiert eine Meldung:

„Um 11:26 Uhr Moskauer Zeit wurde im Röntgenband in der Gruppe der Flecken 3372 (N21E30) eine Eruption [der Stärke] M1,1 mit einer Dauer von 14 Minuten registriert. Der Ausbruch wurde von einer Störung im Kurzwellenrundfunk begleitet.“

Um 18:08 und 20:46 Uhr Moskauer Zeit gab es zwei weitere Eruptionen der Stärke M1,8 bzw. M4,0 (4µW/m²).

Je nach Intensität der Röntgenstrahlung, gemessen in Mikro-Watt pro Quadratmeter (µW/m²), werden Sonneneruptionen in folgende sogenannte Flare-Klassen nach Zehnerpotenzen der Intensität eingeteilt: X – die stärksten Eruptionen (>100 µW/m²), M – mittelstarke, C – schwache, B und A – kaum wahrnehmbare Intensitäten (<0,1µW/m²).

Laut der Weltraumwettervorhersage für den 17. und 18. Juli sind Eruptionen der Klasse X, einschließlich Protoneneruptionen, möglich. Eruptionen der X-Klasse sind die größten Explosionen im Sonnensystem.

Es wird dabei ebenfalls eine Verschlechterung der Ausbreitungsbedingungen für Funkwellen in der Erdatmosphäre erwartet.

Eruptionen auf der Sonne können auf der Erde geomagnetische Stürme verursachen, die wiederum zu Störungen in den Elektroenergienetzen führen und Vögel und andere Tiere auf ihren Wanderrouten beeinträchtigen.

Infolgedessen verursachen starke Sonnenstürme Störungen in der Kurzwellenkommunikation sowie in Navigationssystemen und Spannungsschwankungen oder Blackouts in Elektroenergienetzen, auch für die Industrie.

Aktuelle Monitore zeigen eine moderate Aktivität der Sonne allerdings sehen Sie oben links auf der grauen Sonnenscheibe recht viele aktive Sonnenregionen. Quelle: https://www.solarham.net/

Im Jahr 2022 hatte der geomagnetische Sturm, der durch eine starke Eruption der Sonne ausgelöst worden war, 40 damals gerade gestartete SpaceX-Satelliten zerstört.

Dies sei der größte gleichzeitige Verlust von Satelliten infolge eines einzigen geomagnetischen Ereignisses, kommentierte damals der britische Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge/Massachusetts.

Die größte von Menschen jemals beobachtete Sonneneruption war das Carrington-Ereignis 1859, allerdings von bis heute unbekannter Intensität. So große Eruptionen treten im Durchschnitt ungefähr alle 500 Jahre auf.

Die größte bisher gemessene Sonneneruption ereignete sich erst am 4. November 2003 mit einer Klassifizierung von X45, was also 4.500 µW/m² Röntgenstrahlungsintensität entspricht.