Behörden staunen über riesiges „mysteriöses Objekt“, das in Australien an Land gespült wurde (Video)

Die australischen Behörden versuchen, einem seltsamen Geheimnis in Form eines ziemlich großen zylindrischen Objekts auf den Grund zu gehen, das am Wochenende an Land gespült wurde.

Die rätselhafte Kuriosität wurde Berichten zufolge am Samstag in der Küstengemeinde Green Head entdeckt, als ein Paar etwas Ungewöhnliches bemerkte, das in der Nähe der Küste schwamm.

Das Paar zog das riesige Objekt, das etwa 2,40 Meter breit und 3 Meter lang ist, mit ihrem Allradfahrzeug an den Strand und meldete den seltsamen Fund anschließend der örtlichen Polizei.

Als sie jedoch am Tatort ankamen, waren sie ratlos, da niemand den seltsamen Zylinder identifizieren konnte.

Die Western Australia Police Force hat seitdem Beamte stationiert, um die seltsame Kuriosität zu überwachen, und eine Erklärung veröffentlicht, in der sie angab, dass sie „aktiv an einer Zusammenarbeit mit verschiedenen staatlichen und bundesstaatlichen Behörden beteiligt ist, um den Ursprung und die Natur des Objekts zu ermitteln“.

Während einige Leute im Internet spekuliert haben, dass der Zylinder ein Teil von Flug 370 der Malaysia Airlines sein könnte, wurde diese Theorie von den Behörden zurückgewiesen, die feststellten, dass er offenbar nicht von einem Verkehrsflugzeug stammte.

Ein möglicher Ursprungspunkt für das Objekt, das derzeit von der australischen Raumfahrtbehörde erforscht wird , ist, dass es sich um Überreste einer Trägerrakete eines fremden Staates handeln könnte.

