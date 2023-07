Was ist die Matrix? Reisen jenseits der Matrix (Video)

Was ist die Matrix und wie verlasse ich die Matrix?

“Reisen jenseits der Matrix – Spirituelle Dissoziation und die Suche nach Erleuchtung” beschreibt die Abenteuer des Autoren Jonathan Dilas, die er mit Hilfe der Spirituellen Dissoziation auslösen und erleben konnte.

Der Mensch befindet sich nicht nur, nach der Simulationstheorie, an die selbst der Milliardär Elon Musk glaubt, sondern auch innerhalb einer künstlichen 3D-Matrix, die einst von hochentwickelten Außerirdischen installiert wurde – genannt das Alte Imperium, ein Zusammenschluss machtgieriger Aliens, die von der Existenz der Matrix profitieren.

Diese Installation einer sehr lebhaften und fortschrittlichen virtuellen Realität integriert jede Seele, die jeder Seele eine falsche Identität und einen neuen Körper verleiht.

Im Weiteren erhält sie Amnesie, damit sie sich nicht an ihre Herkunft und an ihre Mission erinnern kann.

Was ist die Matrix? Eine häufige Frage, die sich viele Menschen stellen… Die 3D-Matrix, auch bekannt als Planet Erde, ist von einem Matrixgitter umgeben, ähnlich einem Stromzaun, der in Zoos verwendet wird, damit die Tiere in ihrem Gehege verbleiben.

Diese Voraussetzungen erfüllen eine immerwährende Reinkarnation, ein Wiedergeburts-Kreislauf, der sich über unzählige Jahrtausende hinziehen kann.

Jonathan Dilas vollführt durch die Spirituelle Dissoziation einen Weg, der Reisen außerhalb der Matrix ermöglichen, zwar nur temporär, aber auf diese Weise gelangt er an Informationen, die verblüffend, erstaunlich und unfassbar sind.

Diese Informationen, mittels einer Reihe von selbst erlebten Erfahrungen und mit Hilfe der Spirituellen Dissoziation, gewährleisten dem Leser einen Blick in die Tiefen des Kaninchenbaus.

Die Selbstverwirklichung durch höheres Bewusstsein und spirituelle Praxis mit Hilfe der Spirituellen Dissoziation beschleunigt den Erleuchtungsprozess und die Bewusstseinserweiterung.

Die Spirituelle Dissoziation ist eine gesteigerte Form des Erreichen der inneren Stille, eine Matrix-Dissoziation für die spirituelle Erleuchtung, die veränderte Bewusstseinszustände initiiert und optimal für die Suche nach Erleuchtung repräsentiert.

Reisen jenseits der Matrix und jenseits des Matrixgitters zeigt einen beschleunigten Weg auf, die Matrix verlassen, den Kreislauf der Wiedergeburt überwinden und beenden zu können.

Dieses Buch beschreibt einen längst vergessenen Weg, der durch gefälschte Geschichte und negative Darstellung der Dissoziation unterminiert wurde.

Doch in diesem Buch wird dieser Weg noch einmal aufgeführt und die Geheimnisse, die ihn umranken, mitgeteilt, um Salomons Schlüssel zu erhalten.

Salomons Schlüssel ist der Schlüssel zu innerem Wissen, Macht und der Kunst, seine eigene Realität zu erschaffen.

Und darum soll es in diesem Buch gehen: Um die Suche nach Salomons Schlüssel… dem magischen Schlüssel, um seine eigene Realität, mittels der Spirituellen Dissoziation, nach Belieben zu kreieren und absolut frei zu werden…

Bestellung des Buches: HIER

Video: