Auf TikTok schocken selbsternannte Zeitreisende immer wieder mit düsteren Prognosen für die Zukunft.

Jetzt gibt es auf der Social-Media-Plattform eine neue Vorhersage, die vielen Menschen Angst machen dürfte. Doch was ist wirklich dran?

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China nahmen in den vergangenen Monaten immer weiter zu.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedrohte die internationale Sicherheit ebenfalls immens.

Die Sorge, dass es schon bald zu einem großen globalen Konflikt kommen könnte, ist groß. Umso mehr dürfte eine neue Prophezeiung, die ein selbsternannter Zeitreisender auf TikTok trifft, viele Menschen beunruhigen.

Horror-Prognose auf TikTok: Zeitreisender nennt Datum für Beginn des 3. Weltkriegs

Der Nutzer, der sich auf dem Kanal @radianttimetraveler als Eno Alaric ausgibt, und aus dem Jahr 2671 kommen will, beantwortet in einem neuen Video mehrere Fragen zur Zukunft.

Zunächst sagt er voraus, dass der Republikaner Ron DeSantis der nächste US-Präsident wird.

Anschließend antwortet er auf die Frage, ob es einen 3. Weltkrieg geben werde und falls ja, wann dieser beginnen würde mit den Worten: „Ja, es wird ihn geben, er wird Ende 2025 beginnen, weil Russland ein Nato-Land angreift.“

Anschließend behauptet der Zeitreisende noch, dass Außerirdische bereits auf der Erde gelandet sein, und „sich zurückholen wollen, was ihnen gehört“.

Eno Alaric führt weiter aus: „Wo ist meine Zeitmaschine? Sie befindet sich in einem streng gesicherten Bunker, zu dem nur vier weitere Personen Zugang haben, die ebenfalls Zeitreisende sind.“

Was ist dran an den TikTok-Verschwörungstheorien?

Immerhin für Gamer hat der Kanal @radianttimetraveler noch gute Nachrichten. Demnach soll das Videospiel GTA 6 nach einer weiteren Verzögerung Anfang 2026 erscheinen.

Wer also den Alien-Aufstand und den 3. Weltkrieg überlebt, kann sich zumindest noch beim Zocken vergnügen. Allerdings: An den Verschwörungstheorien des TikTok-Nutzers dürfte nicht viel dran sein. Bereits in der Vergangenheit lagen selbst ernannte Zeitreisende auf der Social-Media-Plattform mit ihren Prognosen fast immer daneben.

Auch andere TikTok-User äußern unter dem neuen Video ihre Skepsis: „Er sagt jetzt nur Sachen, nichts davon wird wahr werden. Er könnte das alles beenden, indem er in der Zukunft ein Video aufnimmt oder live auftritt, aber das wird er nicht tun!“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. „Ich kann nicht glauben, dass die Leute so einen Scheiß glauben.“, wütet ein anderer Nutzer.

Video: