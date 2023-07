Unwetter in Südeuropa: Erneut riesiger Hagel in Italien (Videos)

Südeuropa kommt nicht zur Ruhe. In der vergangenen Nacht hat es vor allem in Italien erneut schwere Gewitter gegeben. Schon zuvor brachten Unwetter große Schäden und viele Verletzte. In Kroatien starben mindestens zwei Menschen.

Am Rande der Hitze in Südeuropa entladen sich kräftige Gewitter. Das Video zeigt etwa faustgroßen Hagel, der in der Nacht zum Freitag bei Mantua in Norditalien gefallen ist.

Unzählige Autoscheiben wurden zerstört, angesichts der Größe dürften aber auch Hausdächer beschädigt worden sein. Berichte über Verletzte von diesem Hagelunwetter gibt es bisher aber nicht.

Unwetter schon seit Mittwoch

Bereits an den Vortagen richteten Gewitter mit Hagel bis 10 Zentimeter Durchmesser im Nordosten Italiens große Schäden an. Dabei zogen sich rund 110 Menschen durch Hagel und Glassplitter Verletzungen zu. Ein Mensch verletzte sich schwer, als er von einem Dach stürzte. Viele Dächer und Hausfassaden wurden durch die „Hagelsteine“ regelrecht durchlöchert.

Gleich mehrere sogenannte Superzellen waren für die Zerstörung verantwortlich. Das WetterRadar zeigt, wie groß die Unwetter in der betroffenen Region waren.

Tote und Verletzte bei Unwetter in Kroatien

Weitere Unwetter zogen am Mittwoch über Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb kamen dabei mindestens zwei Menschen ums Leben, darunter ein Autofahrer und ein Fußgänger. Zwei weitere starben in anderen Teilen des Landes, darunter ein Feuerwehrmann. Auch im Norden Bosniens gibt es ein Todesopfer.

In Kroatien erlitten acht weitere Menschen Verletzungen, die meisten davon am Kopf, wie Krankenhausärzte berichteten. Die Gewitter fegten mit Orkanböen durch die Stadt, rissen Bäume aus, beschädigten Dächer und brachten den Verkehr zum Erliegen.

In den Abendstunden des Mittwochs zog das Unwetter nach Serbien weiter. Die Feuerwehren führten dort mehr als 200 Einsätze durch und brachten 18 Menschen in Sicherheit.

At least 5 have been killed in a storm that hit the Balkans yesterday and several have been injured.

Zagreb was one of the worst hit places with reports of not a single road without a fallen tree in the city!⬇️ pic.twitter.com/ErAIZHQukd

— WeatherAlert (@WeatherAlertUK) July 20, 2023