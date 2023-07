US-Regierung soll UFO-Daten geheim halten: Anonymous will Wahrheit über Außerirdische aufdecken

Die US-Regierung soll im Geheimen seit Jahrzehnten Ufos besitzen und erforschen. Die Hackergruppe Anonymous will die brisanten Daten über die angebliche Alien-Forschung nun offenlegen.

Die berüchtigte Hackergruppe Anonymous hat geschworen, endlich „die Wahrheit“ über UFOs aufzudecken. Die zwielichtigen Techniker, die bereits erfolgreich Cyberangriffe auf wichtige Regierungseinrichtungen, Unternehmen und die Scientology-Kirche durchgeführt haben, beschäftigen sich seit Neuestem offenbar auch mit Außerirdischen.

Anonymous will Wahrheit über Außerirdische aufdecken

Um mehr über Aliens herauszufinden, hat die Hackergruppe das „Project Disclosure“ ins Leben gerufen, wie aktuell beim britischen „Daily Star“ zu lesen ist. Das Ziel des Projekts sei es, geheime Informationen über unidentifizierte Luftphänomene, UFOs und „außerirdische Intelligenzen, die unseren Planeten besuchen“, aufzudecken und ans Licht zu bringen.

USA soll UFO-Absturztrümmer geheim halten

Hintergrund der Aktion seien die jüngsten Aussagen von David Grusch (36), einem ehemaligen Mitarbeiter der National Geospatial-Intelligence Agency des Verteidigungsministeriums. Dieser hatte behauptet, die US-Regierung habe geborgene UFO-Absturztrümmer geheim gehalten, um die Teile für die Entwicklung neuer Hightech-Waffen zu nutzen. Klingt, als hätte da jemand zu viele Marvel-Filme gesehen. Oder etwa nicht?

Anonymous wirft US-Regierung Betrug vor

Genau das will Anonymous jetzt herausfinden. Die Hackergruppe sei „beunruhigt“ über den „Mangel an Rechenschaftspflicht“ bei der Finanzierung von „technologischen Fortschritten von Luft- und Raumfahrtunternehmen, die an geheimen, schwarzen Regierungsprojekten beteiligt sind.“, heißt es. Gleichzeitig räumte die Organisation ein, dass es auch in ihren Reihen Skeptiker gebe, die nicht an Aliens und Raumschiffe glauben.

„Aber auch sie erkennen, dass Regierungen ihre Bürger und Bürgerinnen immer wieder betrügen.“, so die Behauptung der Hacker. Die jüngsten Enthüllungen über vertuschte UFO-Abstürze könnten die Menschheit um „einen der bedeutendsten Momente der Menschheitsgeschichte“ gebracht haben, teilte die Hackergruppe mit.

Whistleblower sollen Begegnungen mit Außerirdischen offenlegen

„Es hat sehr wahrscheinlich ein Kontakt mit einer intelligenten außerirdischen Spezies stattgefunden“, so die Gruppe.

Anonymous hat eine sichere Website eingerichtet und appelliert an Whistleblower auf der ganzen Welt, die Kenntnis von realen Begegnungen mit Außerirdischen haben, ihre Erfahrungen zu veröffentlichen. In einer Erklärung auf YouTube sagte die Gruppe:

„Grüße an die Menschheit. Wir sind Anonymous. Seit geraumer Zeit haben viele von uns den Prozess der Offenlegung des UAP-Phänomens aufmerksam verfolgt. Wir werden diesen entscheidenden Punkt in der Geschichte nicht länger aus der Ferne beobachten.“

