Seltsame Anomalien am Himmel: Fehler in der Matrix oder ein Naturphänomen? (Video)

In den Sozialen Medien kursiert ein Video, leider ohne Angabe wo und wann es gefilmt wurde.

Zahlreiche Passanten oder Besucher eines Themenparks entdeckten am Himmel zwei seltsame Anomalien.

Auf dem rechten Bild lässt sich der Streifen so erklären, dass ein Teil der Wolke die Sonne blockiert und hierdurch der gerade Streifen entsteht.

Auf dem linken Bild sieht es auf der rechten Hälfte ähnlich aus, dass ein Teil der Wolken die Sonne blockiert und ein gerader Streifen entsteht. Allerdings ist ein anderer Teil der Wolke in der Mitte abgeschnitten.

Hier einige Kommentare unter dem Facebook-Video:

„Es ist fast geteilt und gespiegelt. Das ist das Seltsamste überhaupt!“

„Ein Fehler in ihrem Projekt (Matrix), was der Himmel ist. Unser Himmel ist ein Plasmabildschirm. Nichts in unserem Leben ist real.“

„Es ist nicht schwer, oder? Man schaut es einfach an und denkt sich: „Oh, sieh mal, wie ein Schatten auf der Wolke ist“, denn genau das ist es.

Nicht „aarrrg! Es gibt einen Fehler in der Matrix“, oder „Es ist die Regierung, die das Wetter kontrolliert“ oder „Gott ist dabei, die Erde zu zerstören, bereue! Diese Menschen haben keinen Bezug zur Realität.“

„Getarntes außerirdisches Schiff. Sein Tarnmechanismus muss kaputt sein.“

„Fehler im Hologramm.“

„Ich denke, dass die „Störungen“ beabsichtigt sind. Seit nunmehr 10 Jahren kommt es in der Welt oben zu Anomalien, die Menschen werden immun, was meiner Meinung nach das Ziel ist. Wir hören auf, aufmerksam zu sein, und sie müssen nicht so besorgt sein, wenn tatsächliche Dinge durchsickern.

Bin gestern in den Kaninchenbau gegangen und habe mir gefragt: „Was wäre, wenn alles darüber ein Hologramm wäre?“ Eine solche Form muss gewollt sein.

Ich habe ein Jahr lang Tag und Nacht Herzformen gesehen. Alles, was dort oben passiert, ist nicht auf ein binäres System zurückzuführen, es ist erschaffen.

Ich habe 15 Jahre Himmelsbilder aus mindestens 7 Bundesstaaten. Es gibt zu viel, was nicht erklärt werden kann.“

Was meinen Sie was das ist?

Video:

https://www.facebook.com/reel/1374526786748825