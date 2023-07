Was tatsächlich auf dem Planeten geschieht! Erklärungen und Voraussagen eines russisch-vedischen Gelehrten

Erklärungen und Prophezeiungen von dem russisch-vedischen Gelehrten Aleksej Trehlebov, welche er im Jahr 2009 machte.

Für die ganz unwissenden Menschen erkläre ich, was auf diesem Planeten zurzeit geschieht. Der Hauptplan der Weltregierung liegt darin, die ganze Urbevölkerung des Planeten wie Arbeitssklaven zu verwenden. Zurzeit sind wir alle Arbeitssklaven, Arbeitsvieh, um nach Bodenschätzen dieses Planeten zu graben. Wir bilden eine Kolonie der Reptilien. Es sind Außerirdische.

Sie zwingen uns, Menschen, nach Bodenschätzen zu graben. Wir, Menschen, brauchen eigentlich keine Bodenschätze, um vollwertig und glücklich leben zu können.

So sieht Tagebau heute aus.

Doch die Menschen wissen nicht, dass es auf diesem Planeten schon unzählige Zivilisationen gab. Hier ein Bild aus Antarktis. Kommen euch die Reliefs bekannt vor? Vergleicht das Bild mit dem obigen Bild.

Ein weiteres Bild aus Antarktis. Hier kann man noch die Spuren der Technik auf dem Boden erkennen. Man beachte die gleichen Reliefstrukturen wie auf dem ersten Bild oben. Hier ist die Zeit eingefroren… Zeugnisse aus dem vorigen Zeitalter…. Ähnliche Bilder und Zeugnisse kann man überall auf dem Globus finden, wenn man aufmerksam hinschaut.

Doch uns werden falsche Werte vermittelt:

„Wir müssen Gas fördern! Wir müssen Erdöl fördern! Wir müssen Gold und Diamanten fördern! Das ist gut für die menschliche Entwicklung! Das ist Evolution!“ – wird uns gesagt.

Die Außerirdischen haben uns eingetrichtert, dass wir Gold und Diamanten brauchen, um glücklich leben zu können. Habt ihr euch jedoch schon Gedanken darüber gemacht, wie viel Gold tatsächlich verwendet wird? Habt ihr schon viel Gold in eurem Leben gesehen? Habt ihr schon viele Diamanten in eurem Leben gesehen? Rechnet mal aus, wie viel Gold ausgegraben wird und wie viel tatsächlich verwendet wird.

Der Öffentlichkeit ist bekannt, dass der größte Teil des Welt-Goldes sich in Fort Knox befindet, doch ihr alle habt sicherlich von dem Skandal gelesen, wo Fort Knox die Chinesen mit Gold bezahlte. Die Chinesen waren aber listig und hatten den Mut, die Goldbarren mit einem dünnen Bohrer durchzubohren. Es stellte sich heraus, dass es Wolfram war, überzogen mit echtem Gold. Wolfram weist das gleiche Gewicht auf wie Gold.

https://www.sueddeutsche.de/geld/wolfram-statt-gold-haendler-warnen-vor-angeblich-gefaelschten-barren-1.1319076

Wolfram weist fast das identische Gewicht und die identische Dichte wie echtes Gold auf.

Alles wird von diesem Planeten abtransportiert.

Es wird nur 30% Erdöl von der gesamten geförderten Menge tatsächlich verwendet. Der Rest wird von diesem Planeten abtransportiert.

Es ist so: die Außerirdischen haben auf ihren Kolonien (Planet Erde ist nur eine von vielen Kolonien) einen Schichtbetrieb. Was bedeutet das? Alle 3600 Jahre kommen sie massenweise hierher. Ihr Hauptraumschiff kommt alle 3600 Jahre dem Planeten Erde sehr nahe. Das heißt, sie können ihre Rohstoffe nur alle 3600 Jahre effektiv abholen. Sie beuten ihre Kolonien nach Schichten aus: heute ist die Erde dran, morgen ist ein anderer kolonisierter Planet dran, und so weiter.

Sie sind in der Lage, innerhalb von 100 Jahren so viele Rohstoffe auszugraben, wie viele sie zurzeit benötigen. Wann fing es mit der technokratischen Zivilisation an? Wann fing es an, richtig zu boomen? Ungefähr vor 100 Jahren, nicht wahr? Davor haben die Menschen friedlich in und mit der Natur gelebt, ohne sie zu zerstören. Habt ihr euch diese Fragen niemals gestellt? Vor 100 Jahren wurde mit der damaligen irdischen Weltregierung ein Vertrag geschlossen. Die Außerirdischen sagten der irdischen Weltregierung: „Wir geben euch alle Technologien, um die Menschheit zu kontrollieren. Ihr gebt uns dafür Rohstoffe und Menschen für Experimente.“

Jährlich verschwinden zehntausende Menschen spurlos und werden nie wieder gesehen. Habt ihr euch noch nie darüber Gedanken gemacht?

Tausende Jahre lang haben die Menschen friedlich in und mit der Natur gelebt. Erst seit einigen Jahrzehnten hat es aus“unerklärlichen“ Gründen angefangen, technokratisch zu boomen.

Man fing also vor 100 Jahren intensiv damit an, die Bodenschätze mit den nötigen Technologien auszugraben. Wir befinden uns an einem Zeitpunkt, wo die Bodenschätze von diesem Planeten abtransportiert werden müssen. Die Außerirdischen werden nun bald diesen Planeten verlassen und nach den Bodenschätzen nicht mehr graben.

Es entsteht jedoch ein Problem. Ihr müsst euch in die Außerirdischen hineinversetzen. Die Außerirdischen denken sich ungefähr so:

„Wenn wir jetzt weg fliegen und die Menschen mit der bereits ausgebauten technokratischen Zivilisation in Ruhe lassen, werden sie unsere Rohstoffe weiterhin ausgraben und für sich verwenden. Ihre technokratische Entwicklung kann man nicht mehr aufhalten!“

Was werden die Kreaturen nun machen? Sie haben eine einzige Lösung parat, welche jetzt auch realisiert wird:

DIE MENSCHLICHE POPULATION MUSS DRASTISCH REDUZIERT WERDEN!

Das ist doch verständlich und logisch. Es liegt in den Plänen der Aliens, diese technokratische Zivilisation zu vernichten: durch giftige Nahrung, durch Impfungen, durch Verpestung der Lüfte durch Flugzeuge, durch Stress, durch künstliche Lebensweise, durch Epidemien, durch Stromausfälle, und so weiter…

Keiner kann sich genau erklären, warum wir vor einigen Jahrzehnten die Natur eigentlich verlassen haben. Wurde unser Bewusstsein benebelt? Ja, es wurde benebelt und belogen.

In naher Zukunft werden Menschen, die vorhaben, die Kultur wiederherzustellen, in Ruhe gelassen. Den Menschen, welche in und mit der Natur weiterleben möchten, wird in naher Zukunft immer mehr grünes Licht gegeben. Es muss nur eine Voraussetzung erfüllt sein: diese Menschen, die planen, ein neues Leben in der Natur anzufangen, dürfen es nicht nach den technokratischen Prinzipien aufbauen, das heißt, sie dürfen nicht auf Kosten der Natur leben. Die Kreaturen werden solche Menschen in Ruhe lassen, weil sie sich denken werden:

„Lasst diese Menschen sich doch vermehren. Hauptsache sie nehmen unsere Rohstoffe nicht weg. Lasst sie vermehren. Lasst sie gesünder und kräftiger werden. Lasst sie ihre Genen wieder aufbauen und gesund werden. Wenn wir in 3600 Jahren wiederkommen, haben wir wieder gesunde und kräftige Sklaven für unseren Einsatz.“

Dass die Menschen wieder zurück zu der Natur gehen ist sowohl für die Dämonen als auch für die Götter von Vorteil. Die Pläne der Götter und die Pläne der Dämonen stimmen jetzt überein, was mit der jetzigen technokratischen Zivilisation passieren muss – sie muss zerstört werden! Deswegen werden solche Menschen, die heutzutage die ganzheitliche Wahrheit aussprechen, immer weniger angerührt. Sie werden immer seltener verfolgt. Immer mehr Vedisches Wissen kommt ans Licht, und dieses Wissen wird gezielt NICHT verhindert.

„Vermehrt euch. Seid gesund. Geht wieder zu eurer Natur zurück. Wir werden in 3600 Jahren wiederkommen und zu diesem Zeitpunkt werdet ihr kräftige und gesunde Sklaven sein. In 3600 Jahren werden wir euch wieder an der Nase herumführen. Wir werden euch wieder Christentum mit Peitsche und Schwert aufzwingen. Wir werden euch alle wieder versklaven, indem wir euch wieder falsche Werte vermitteln werden.“

Das, was wir sehen, geschieht nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal. So sieht der Kreislauf des Lebens aus. Direkt vor unseren Augen geschieht eine natürliche Auslese. Die schwachen und dummen Menschen sterben jetzt aus. Die gesunden und bewussten Menschen werden überleben und ihre Genen weiterverbreiten.

Laut den Vedischen Schriften stammt nicht der Mensch vom Affen ab, sondern der Affe vom Menschen – infolge einer Degradierung.

Ja, die Weltregierung plant, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Doch es ist nur die halbe Wahrheit. Was verschweigt wird ist, dass nur die BESTEN überleben werden, das heißt, es werden nur diejenigen überleben, die ihr eigenes Essen anbauen werden, die sich nicht impfen lassen werden, die sich nicht in der Schule verdummen lassen werden, die über das allgemeine Wissen über das Universum verfügen werden. Alle anderen – und das sehen wir jetzt – werden vernichtet bzw. sie lassen sich vernichten – durch das chemieangereichte Essen, durch GMO, durch dreckige Luft, durch das stressvolle Leben in den Städten, durch Impfungen, durch Panikmacherei, und so weiter….

Habt ihr „Faust“ von Goethe gelesen? Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Moment, wo Faust den Mephistopheles um ein Rezept der Verjüngung bittet. Wie antwortet Mephistopheles? Er antwortet so (Trehlebov zitiert gereimten Auszug aus „Faust“ auf russisch):

„Gut! Ein Mittel, ohne Geld und Arzt und Zauberei zu haben:

Begib dich gleich hinaus aufs Feld,

Fang an zu hacken und zu graben,

Erhalte dich und deinen Sinn

In einem ganz beschränkten Kreise,

Ernähre dich mit ungemischter Speise,

Leb mit dem Vieh als Vieh, und acht es nicht für Raub,

Den Acker, den du erntest, selbst zu düngen;

Das ist das beste Mittel, glaub,

Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!“

Welcher Mensch würde denn unter solchen Umständen nicht leben wollen?

Mit anderen Worten: beschränke dich mit einem engen Kreis von Freunden und Gleichgesinnten, damit man nicht alleine ist, damit man auch an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, damit das Hirn auf diese Weise trainiert werden kann. Saubere Luft, saubere Nahrung, gesunde physische Mühe – und ihr werdet ein vollwertiges Leben haben können.

Ihr braucht doch kein großes Kollektiv an Menschen, um glücklich zu sein. Ihr werdet sowieso nicht mehr Umgang mit den Menschen haben, wenn ihr in so einem großen Kollektiv lebt wie in einer Großstadt! Ihr wisst es doch ganz genau!

In Großstädten vereinsamen die Menschen! Nur eine Handvoll Menschen, die gleichgesinnt sind, mit welchen ihr alle Themen besprechen könnt, die euch interessieren – eine Handvoll Menschen in deinem Umkreis reicht komplett aus, um ein glückliches und ganzheitliches Leben leben zu können.

Beschränkter Kreis, gesunde Mühe und gesunde Nahrung – nur diese 3 Sachen braucht man, um ganzheitlich leben zu können, um sich schnellstmöglich evolutionieren zu können.

Warum wollen die Menschen aber in den Städten leben, die man doch wahrlich als Müllhaufen bezeichnen kann? Das verstehe ich nicht. In den Veden wird gesagt: wenn an einem einzigen Ort sich mehr als 10 000 Menschen konzentrieren, so wird die Natur nicht mehr in der Lage sein, sich an diesem Ort dauerhaft regenerieren und die Reinheit dauerhaft erhalten zu können. Die Menschen an diesem Ort fangen dann unweigerlich an auszuarten und auszusterben. Deswegen gab es früher nur selten Städte, die mehr als 10 000 Menschen beinhalteten. Im alt-russischen Sprachgebrauch wird die Zahl 10 000 auch als Dunkelheit, als Finsternis bezeichnet.

Die Feinde der Menschenrasse machen es aber extra so, alle Dörfer zu zerstören und alle Menschen in die Großstädte zusammenzutreiben. Die Menschen werden vom Land extra in die technokratischen Städte getrieben. In den Städten kann man mit ihnen machen was man will. Zum Beispiel, stellt euch vor, man schalte im Winter den Strom für einen Monat aus. Das Wegfallen des Stromes bedeutet, dass aus dem Wasserhahn kein Wasser mehr fließt, dass die Toilette nicht mehr funktioniert, dass die Heizung nicht mehr funktioniert, dass die Supermärkte und die Logistik nicht mehr funktionieren. Und nun stellt euch vor, wie viele Tote es nach einem Monat geben wird. Und nicht zu vergessen, dass ohne Strom es schnell zu Anarchie kommen wird. In den Städten kann man die Menschen schnell und effektiv zerquetschen wie wehrlose und lahme Fliegen mit einer Fliegenklatsche, weil sie dort sehr verwundbar sind.

Fällt der Strom aus, wird jede Stadt der Welt innerhalb von einer Woche komplett unbewohnbar sein werden. So verwundbar sind die Städte.

Sie zwingen die Menschen, in mehrstöckigen Betonhäusern zu leben, wo die Äther-Körper der Menschen sich gegenseitig durchkreuzen und durchmischen. Wo hinter der Wand irgendein Alkoholiker oder Schizophreniker wohnt und somit dein Aura-Feld mit dem Feld des Irrsinnigen sich ständig vermischen muss.

Die Menschen in den Städten können sich unmöglich ganzheitlich entwickeln, denn ein Mensch braucht öfters mindestens 15 Meter Freiraum um sich herum, wo kein anderer Mensch in der Nähe ist, damit er sich ganzheitlich entwickeln kann, damit er sich regenerieren kann. Das ist der Durchmesser des Äther-Körpers eines durchschnittlichen, erwachsenen Menschen.

Wenn deine Aura aber von rechts und von links, von oben und von unten blockiert oder behindert wird, so kommt dabei nur noch graue Masse zum Vorschein – zombierte Menschen, ZOMBIES! Solche Menschen kann man dann leicht beeinflussen und manipulieren.

Die Dämonen kennen sich mit diesen Gesetzen ganz gut aus. Deswegen zwingen sie die Menschen weltweit, in den Städten zu leben, in mehrstöckigen Häusern, damit sie sich geistig nicht entwickeln können, damit man sie leichter fertig machen kann.

________________

Aleksej Trehlebov

Übersetzung aus dem Russischen von Ilja Potrebitsch / Vedische Weltanschauung (Gesetze für ein glückliches Leben)

Was ist der Sinn des Lebens? Lektion von Trehlebov, ins Deutsche übersetzt und vertont:

Video: