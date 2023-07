Unheimlich leuchtende „Tür“ erscheint am Himmel über Indien (Video)

Eine Frau in Indien hat Aufnahmen einer seltsamen rechteckigen Form gemacht, die einem leuchtenden Tor ähnelt, die am Himmel über einer Stadt erschien, und niemand ist sich ganz sicher, was diese unheimliche Anomalie verursacht haben könnte.

Berichten zufolge wurde die seltsame Szene am vergangenen Sonntagabend gefilmt, als Aditi Singh zu ihrem Wohnsitz in der Stadt Bengaluru zurückkehrte.

Sie teilte ihr Video des seltsamen Ereignisses auf Instagram und erklärte , dass „meine Freundin mich gerade nach Hause brachte“, als sie über sich etwas ziemlich Ungewöhnliches in Form einer deutlich rechteckigen, schattenähnlichen Form bemerkte, die an ihren Rändern zu leuchten schien.

Singh wunderte sich darüber, dass die sehr seltsame Luftanomalie kein „natürliches Phänomen“ zu sein schien, und stellte fest, dass „die Wolken dagegen liefen, als ob etwas in der Luft schweben würde.“

Die verwirrte Zeugin bemerkte auch, dass „der Mond sich in der Phase der zunehmenden Sichel befand“, was den beträchtlichen Grad der Beleuchtung, der die Kuriosität umgab, besonders unerklärlich machte.

Laut Singh dauerte die seltsame Sichtung etwa 90 Sekunden, bevor die Anomalie verschwand und „der Himmel nur noch mit Wolken gefüllt war“.

Da sie keine Erklärung für das hatte, was am Himmel erschienen war, dachte sie schließlich: „Ich habe so viele Fragen“ und fragte, ob jemand eine Ursache für die rechteckige Form identifizieren könne.

Singhs Video ging schnell viral, nachdem es in den sozialen Medien geteilt wurde und die Zuschauer alle möglichen Vorschläge zur Natur der eigentümlichen Anomalie hatten.

Einige fantasievolle Menschen vermuteten, dass es sich um eine Art Tür oder Portal handelte, das sich kurzzeitig manifestierte, bevor es verschwand.

Andere vermuteten, dass es sich möglicherweise um den Schatten eines Gebäudes oder um eine Lichtprojektion einer Veranstaltung in der Stadt handelte.

Eine weitere plausible Möglichkeit, die im Internet vorgebracht wird, ist, dass es sich bei der Anomalie um eine optische Täuschung handelt, die als Brocken-Gespenst bekannt ist.

Video: