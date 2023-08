Am 11. März 2020 kündigte die Weltgesundheitsorganisation die sogenannte große Pandemie an, um die herum alle liefen, bis die Russen beschlossen, in die Ukraine einzumarschieren.

Und dann, vor dem Hintergrund der Aussichten auf den Dritten Weltkrieg, geriet die Pandemie irgendwie in den Hintergrund.

Die Zeit schreitet jedoch voran und am 11. September sind seit der Ausrufung dieses globalen Gesundheitsnotstands genau 3,5 Jahre vergangen.

Da die Situation in der Welt während der Pandemie im 20. Jahrhundert und höchstwahrscheinlich auch in früheren Jahrhunderten beispiellos war (die Menschen wurden zuerst gezwungen, unter Belagerung zu Hause zu bleiben, dann durften sie nicht in Geschäfte gehen und arbeiten, was sie dazu zwang behandelt werden müssen), erinnerten sich Christen sofort an das Buch des Propheten Daniel, dessen zweiter Teil Offenbarungen über die letzten Tage enthielt.

„Zu dieser Zeit wird Michael, der große Prinz, der Ihr Volk beschützt, auferstehen. Es wird eine Zeit der Bedrängnis geben, wie es sie seit den Anfängen der Nationen bis dahin nicht gegeben hat. Aber zu dieser Zeit wird Ihr Volk – jeder, dessen Name im Buch steht – befreit.

Scharen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen: einige zu ewigem Leben, andere zu Schande und ewiger Verachtung. Diejenigen, die weise sind, werden leuchten wie der Glanz des Himmels, und diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit führen, werden wie die Sterne für immer und ewig.

Viele werden gereinigt, makellos und verfeinert, aber die Bösen werden weiterhin böse sein. Keiner der Bösen wird es verstehen, aber die Weisen werden es verstehen.

Von dem Zeitpunkt an, an dem das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel, der Verwüstung verursacht, errichtet wird, werden es 1.290 Tage sein. Gesegnet ist derjenige, der auf das Ende der 1.335 Tage wartet und es erreicht.“

Die von Daniel beschriebenen Zeiträume von 1290 und 1335 Tagen sowie andere wichtige Zeiträume, die in der Bibel erwähnt werden (1260 Tage, 2300 Abende und Morgen, siebzig Wochen), sind seit langem Gegenstand des Interesses von Endzeitforschern und Gläubigen.

Im Allgemeinen läuft die eschatologische Theorie auf die Tatsache hinaus, dass die Welt in 7 Jahren zusammenbrechen sollte, die in zwei Intervalle von 3,5 Jahren unterteilt werden.

Die letzten dreieinhalb Jahre werden als die Große Trübsal beschrieben, in der sie für Länder und Menschen so katastrophal sein wird wie nie zuvor, obwohl es Interpretationen gibt, dass alle sieben Jahre die gleiche Große Trübsal sein werden. Das heißt, es wird die ganzen 7 Jahre lang schwer sein.

Endzeitforscher haben schon lange gesehen, wie die Prophezeiungen der Endzeit wahr werden (Hagel und Hungersnöte, Kriege und Kriegsgerüchte, das Ergrünen von Wüsten, das Erwachen des Toten Meeres zum Leben usw.), aber all das ist kleines Zeichen des Endes der Welt.

Das große Zeichen war die Pandemie, in der es vielen so vorkam, als sei die Prophezeiung wahr geworden.

Und wenn das so ist, wenn die Prophezeiung wahr geworden ist, dann kann der Beginn der Pandemie durchaus als der Tag des Beginns der Großen Trübsal angesehen werden.

Demnach wird am 11. September 2023 genau die Hälfte dieses von Daniel vorhergesagten Zeitraums vergehen, wonach Länder und Menschen weitere 3,5 Jahre schuften müssen.

Und vor diesem Hintergrund wird der Zeitraum 11.03.20 – 11.09.23 wie eine Vergnügungsreise wirken.

Es gibt auch eine optimistischere Sichtweise, wonach der Zeitraum 11.03.20 – 11.09.23 die zweitschwerste Hälfte der letzten Woche ist, die ersten 3,5 Jahre haben wir einfach nicht mitbekommen.

In diesem Fall endet am 11. September alles und das Leben wird besser. Länder und Menschen müssen etwas mehr als einen Monat durchhalten, danach wird sich alles wie von Zauberhand zum Besseren wenden.

Zum Beispiel werden die Juden den „ Gräuel der Verwüstung “ abreißen und an seiner Stelle etwas anderes bauen, das schon immer da war.

Oder die künstliche Intelligenz wird die Macht selbst in die Hand nehmen, sich mit Bill Gates und anderen Managern auseinandersetzen, sie auf ihre Stirn tätowieren und in den Skynet-Arbeitslagern etwas Nützliches tun. Alternativ könnten gute Außerirdische eintreffen oder umgekehrt – chaotisch böse eben.

Ist es überhaupt möglich, an die alten Bücher zu glauben, da die Bibel, die Thora und der Koran jahrtausendelang von einigen bösen Mächten korrigiert worden sein könnten?

Und gab es überhaupt Jahrtausende? Die Welt ist voller Ruinen und anderer technischer Artefakte, die von einer großen Katastrophe zeugen, die die Erde erst vor 400 bis 500 Jahren zerstört hat.

Das sind alles sehr komplexe Fragen, auf die niemand die genauen Antworten kennt. Wenn die Forscher jedoch mehr oder weniger richtig denken, werden am 11. September 2023 sicherlich einige bedeutende Ereignisse eintreten, die die Welt entweder zum Guten oder zum Schlechten verändern werden.

Das heißt, entweder endet die den Menschen zugewiesene Leidenszeit oder es beginnt die zweite Staffel für 3,5 Jahre.

Darüber hinaus ist der 11. März 2020 nur der offizielle Beginn der Pandemie, eine Tatsachenfeststellung. Tatsächlich begann die Pest in China jedoch bereits im Dezember 2019, und im Januar 2020 beobachtete die ganze Welt bereits Wetterdienste, die die Freisetzung organischer Gase aus der Massenverbrennung von Leichen in China anzeigten.

Und im Februar begann die Pandemie deutlich früher als offiziell.

Daher muss der erste oder zweite Teil der 3,5 Jahre nicht unbedingt am 11. September enden. In den nächsten anderthalb Monaten kann der Übergang zwischen den Zyklushälften buchstäblich an jedem Tag erfolgen, die zeitliche Grenze für den Ausbruch der Pandemie verschwimmt.

