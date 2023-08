Zerzura: Verlorene Stadt der Sahara mit blonden Bewohnern und Riesen

Der Emir entschied, dass Keila den Ring gestohlen hatte und floh deshalb aus der Stadt.

Unter der Drohung, ihm wegen Diebstahls die Hände abzuhacken, befahl der Emir, Keila in die Wüste zu bringen, damit er zeigen könne, wo die Stadt Zerzura liege.

Er konnte die genaue Richtung nicht angeben und der Emir konnte die Stadt nicht finden.

Was mit Keila passiert ist, ist unbekannt.

Gerüchten zufolge wurde dieser goldene Ring in den folgenden Jahrhunderten von den Herrschern Libyens aufbewahrt und fiel dann in die Hände von Muammar Gaddafi. Es wird gesagt, dass dieser Ring von vielen Experten untersucht wurde und sie zu dem Schluss kamen, dass er im 12. Jahrhundert von europäischen Meistern hergestellt wurde.

Auf dieser Grundlage wurde vermutet, dass die seltsamen blonden Menschen, die Keila sah, Nachkommen früher europäischer Kreuzfahrer waren, die sich auf dem Weg nach Jerusalem oder bei der Rückkehr in die Wüste verirrten.

Entweder fanden sie die Stadt Zerzura und ließen sich dort nieder, oder sie bauten an der Stelle der Ruinen eine neue Stadt.

Im Jahr 1835 schrieb der englische Ägyptologe John Gardner Wilkinson „The Topography of Thebes and the General View of Egypt“, in dem er die Geschichte eines Arabers erzählt, der einst zufällig die Ruinen der Stadt Zerzura entdeckte.

„Zerzura liegt nur zwei oder drei Tagesreisen westlich von Dakhla, dahinter liegt ein weiteres Wadi (Tal), dann ein weiteres voller Vieh, dann Gebabo und Tazerbo und dahinter das Wadi Rebina.

„Gebabo wird von zwei schwarzen Stämmen bewohnt, den Simertain und den Ergesain. Etwa fünf oder sechs Tagesreisen westlich der Straße von El Hez nach Farafra liegt eine weitere Oase namens Wadi Zerzura mit vielen Palmen, Quellen und einigen Ruinen ungewisser Datierung. Die Bewohner sind schwarz.“

Nach dieser verbalen Beschreibung scheint es nicht schwer zu sein, Zerzura zu finden, doch die ersten groß angelegten Suchvorgänge wurden erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestartet.

Die Suche nach Zerzura begann im Jahr 1909, als der Entdecker William Joseph Harding King in die Sahara-Region reiste. Unterwegs hörte er viele Legenden über in der Wüste verlorene Städte, die von Palmen und Olivenhainen bewachsen waren.

Einmal öffnete er mehrere Kadaver von Vögeln, die aus dem Südwesten eingeflogen waren, wo es festen Sand gab, und fand Oliven in ihren Mägen. Er war überzeugt, dass dies zeigte, dass es irgendwo tatsächlich eine Oase gab, die niemandem bekannt war, aber sein Feldzug in diese Richtung führte zu nichts.

Sechs Jahre später versuchte John Ball, Leiter der ägyptischen Forschungsabteilung, Zerzura zu finden. Er fand einige Tontöpfe 160 km von Dakhla entfernt, aber keine Spuren der Ruinen der verlorenen Stadt. Der größte Durchbruch bei der Suche nach der legendären Zerzura gelang zwischen 1932 und 1934.

Eine Gruppe von vier Personen, darunter Ladislaus E. Almazi, Robert Clayton East Clayton, Hubert G. Penderel und Patrick Clayton, las Wilkinsons Buch noch einmal und kam zu dem Schluss, dass frühere Zerzura-Suchende einige der Anweisungen falsch interpretiert hatten.

Sie begaben sich auf eine Expedition und beschlossen, dass sie nun, nachdem sie die wahre Route kennengelernt hatten, die verlorene Stadt finden würden. Und nach sechs Tagen Reise erreichten sie tatsächlich drei grüne Täler im nordwestlichen Teil des Gilf-Kebir-Plateaus, nahe der Grenze zu Libyen.

Bald fanden sie etwas, das wie die Ruinen eines Steingebäudes aussah, in dessen Wand ägyptische Hieroglyphen eingraviert waren, unter denen der Name des Pharaos Djedefra aus der 4. Dynastie erwähnt wurde.

Basierend auf diesem Fund haben Historiker einen neuen Zeitraum für den Aufenthalt der Ägypter in der Westsahara festgelegt. Allerdings war es nicht wieder Zerzura.