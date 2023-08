UFO in der Nähe eines Kornkreise in Großbritannien gefilmt (Video)

Am 26. Juni 2023 gelang es dem Besitzer einer Drohne, einen verblüffenden Moment in der Nähe eines Kornkreises in Owlsebury, Hampshire, Großbritannien, einzufangen.

Die Kamera der Drohne zeichnete eine unbekannte Kugel oder Orb auf, die auf die Drohne zuflog. Es ist jedoch fraglich, ob diese Entität etwas mit dem Kornkreis zu tun hat.

Diese Kugel weist ein Aussehen auf, das an energetische Phänomene erinnert, wie eine Plasmakugel, und sie bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit, bevor sie sich in Luft auflöst.

Angesichts der bemerkenswerten Geschwindigkeit des Objekts und des Fehlens erkennbarer Flügelschläge ist es unwahrscheinlich, dass es sich bei dem betreffenden Wesen um ein bloßes Insekt oder einen Vogel handelt.

Es ist schwer, genau zu bestimmen, was es war, aber seine Eigenschaften ähneln denen, die als „Fastwalker“ bekannt sind.

Alternativ regt es zu Spekulationen über möglicherweise übernatürliche Ursprünge an, beispielsweise über die Manifestation einer Seele.

Das erste Video gibt einen Einblick in die Annäherung der Kugel und zeigt sowohl normale als auch Zeitlupengeschwindigkeiten, um eine genauere Analyse des seltsamen Objekts zu ermöglichen.

Das zweite Video zeigt den am 26. Juni 2023 entdeckten Kornkreis.

Bilder des Kornkreises finden Sie unter:

Video: