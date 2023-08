Wo leben wir wirklich und wie sieht es aus? Aus einer detaillierten Sicht der vedischen Kosmologie

Unser Raum („Universum“, kosmisches Ei) heißt Brahmanda (benannt nach Brahma, dem Schöpfer).

Der Kern von Brahmanda, in dem tatsächliches physisches Leben stattfindet, ist eine Ebene oder Scheibe namens Bhumandala, die einen Durchmesser von 4 Milliarden Meilen hat.

Unsere Erdebene oder -scheibe befindet sich in der Mitte. Alles über der Erde gilt im Allgemeinen als Himmel und alles unter der Erde als Hölle, und je höher oder tiefer man geht, desto extremer wird es.

Die Oberfläche von Bhumandala ist der Ort, an dem wir leben, und ist in eine riesige zentrale Insel namens Jambudvipa mit einem Durchmesser von 800.000 Meilen und dem Salzwasserozean Lavana, der ebenfalls 800.000 Meilen breit ist, unterteilt.

Sechs weitere Landringe und ihre Ozeane, jeder doppelt so groß wie der vorherige, umgeben Jambudvip und enden in einer gigantischen Bergkette namens LokaLoka, eine Milliarde Meilen vom Zentrum von Meru entfernt.

Das Lokaloka-Gebirge (das so hoch und stark ist, dass es die Sonne blockiert) namens Aloka-varsa erstreckt sich über eine weitere Milliarde Meilen. Danach folgen neun konzentrische Grenzen oder Barrieren aus feinerem Material, jede zehnmal so groß wie die vorherige dass eine Entfernung galaktischen Ausmaßes erreicht wird.

Wir und 8 andere Inselstaaten oder Welten leben im südlichsten Teil der Zentralinsel Jambudvipa namens Bharata-varsa.

Bharata-varsa ist einer der 9 Bezirke oder Teile von Jambudvipa. Die neunte Insel ist unsere Mandala-Erde mit einem Durchmesser von 8000 Meilen.

Bharata-varsa war einst eine durchgehende Landebene, bis sie vor 5.125 Jahren durch einen großen Krieg und eine Überschwemmung auf neun Inseln reduziert wurde, von denen eine unsere Erde ist.

Jede Insel ist von Eis und Schnee umgeben (eine weitere Folge des Krieges), und Bharata-varsa als Ganzes ist im Allgemeinen unter Quarantäne gestellt und vom Rest von Jambudvip getrennt, wo ein viel frommerer Lebensstil geführt wird.

Eines Tages wird Bharata-varsa wiederhergestellt und wieder mit dem Festland vereint, so wie es einst war.

Im Jahr 3.139 v. Chr. kam Krishna hierher, weil die Dämonen aus der Hölle begannen, in die Oberfläche von Bhumandala einzudringen, und daher eine Säuberung angebracht war.

Besonders schlimm war der Befall in Bharata-Varsa, das den größten Schaden des Krieges erlitten hatte und zu der großen Überschwemmung (zu der auch Noah gehörte) in der Region führte.

Nachdem Krishna und seine Armeen die meisten Dämonen beseitigt hatten, die Politik, Geld und Technologie schaffen, um Menschen zu täuschen und zu versklaven, reiste er im Alter von 125 Jahren und sieben Monaten erneut in seine himmlische Heimat.

Sein trauriger Abgang im Jahr 3102 v. Chr. hinterließ eine Lücke, als das Kali Yuga in Bharata-Varsa begann.

Das Leben wurde viel härter und die Menschen wurden kleiner und lebten kürzer, aber jetzt, da sie relativ frei von den Dunklen waren, waren sie zumindest auf dem richtigen Weg.

Die anderen 8 Teile von Jambudvip erlitten weniger Schaden und führten im Wesentlichen ihren paradiesischen Lebensstil fort.

Alle hier sind größer und leben Hunderte und sogar Tausende von Jahren ohne Krankheit oder Tod, wie wir sie kennen, noch ohne die Leiden, die jetzt Bharata-Varsa verfluchen.

Die Menschheit ist jetzt wieder an dem Punkt angelangt, an dem das große Böse sie einholt, genau wie in den Tagen Noahs.

Dieses Mal wird der Kampf noch härter sein, aber sobald die Dämonen besiegt sind, wird in diesem Kali Yuga ein weiteres Goldenes Zeitalter von mindestens tausend Jahren (manche sagen zehntausend) beginnen.

Unabhängig von der Dauer wird es höchst willkommen sein und einem großen Teil der Menschheit ermöglichen, diese irdische Ebene zu verlassen, auf der Böses und Korruption vorherrschen und gedeihen.

Nach dem Goldenen Zeitalter wird das Böse jedoch wieder zurückkehren und seine stets zerstörerischen Wege fortsetzen, bis das Kali Yuga in etwa 400.000 Jahren endet….

Fortsetzung folgt…

Mehr über die verbotene Geschichte der Erde im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“