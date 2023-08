Verbotene Geschichte: Die Welt-Reset-Formel des Adels

Wenn man historische Ereignisse beispielsweise aus dem 14. Jahrhundert untersucht, stellt man fest, dass es etwa alle 200-300 Jahre zu einer großen Epidemie kam (schwarzer Tod/Pest, die im 14. Jahrhundert beispielsweise etwa 200 Millionen Menschen tötete, dann abwechselnd Pest und Cholera, Spanische Grippe und zuletzt Covid).

Jede Epidemie hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Zwischen jeder Epidemie gab es Kriege/Revolutionen/Konflikte.

Das Muster ist ziemlich regelmäßig. Epidemie – Krieg/Revolution – Bevölkerungsrückgang – Neuausrichtung – neuer Aufschwung.

Doch der Beginn des 19. Jahrhunderts war etwas außergewöhnlich, es wurde ein beispielloser Aufstieg verzeichnet.

Man könnte sagen, dass jemand genug von der Reset-Formel hatte und so verschiedene noch nie dagewesene Erfindungen und revolutionäre Ideen Einzug in die Gesellschaft hielten.

Im 19. Jahrhundert erlebten vor allem Europa und Nordamerika ein außerordentlich schnelles Wirtschaftswachstum, das die Landwirtschaft grundlegend veränderte und neben der industriellen Produktion auch den Bergbau in Gang setzte.

Zusätzlich zu diesem Wirtschaftswachstum erlebte der Alte Kontinent dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und einer verbesserten medizinischen Versorgung auch einen beispiellosen Bevölkerungszuwachs.

Im 19. Jahrhundert überschritt die menschliche Bevölkerung die Grenze von einer Milliarde.

Ein ganzes Jahrhundert lang schien es, als würde sich die Gesellschaft von Jahrhunderten der Kriege und Epidemien erholen, es gäbe in den böhmischen Ländern ein Bewusstsein und eine Wiederbelebung der Sprache und des Patriotismus.

In anderen Ländern gab es aufwendige und beispiellose Messen und Ausstellungen mit exotischen Artikeln und Erfindungen. Bei ihrer Fahrt durch das antarktische und arktische Eis entdeckten Seeleute unbekanntes Terrain und informierten Journalisten, die um 1900 verschiedene Geschichten in ihren Zeitungen veröffentlichten.

Doch dann begannen sich die Dinge wieder nach dem alten Muster zu ändern. Die unsinkbare Titanic sank.

Der Erste Weltkrieg begann, dessen eigentlicher Zweck wahrscheinlich darin bestand, den Fluss und die Quelle neuer Ideen und Fortschritte zu stoppen. Die Spanische Grippe ist da und die Impfstoffvorräte sind da.

Selbst in der Zwischenkriegszeit schwächelte das Unternehmen und versuchte weiterzumachen (Erste Republik). Also musste etwas anderes erfunden werden.

Der zweite Krieg kam und mit ihm Gräueltaten und Völkermord von beispiellosem Ausmaß, als 60 Millionen Menschen starben und das erlittene Leid und die Zerrüttung der Gesellschaft nicht nur die Menschen selbst, sondern auch historische Aufzeichnungen, die Architektur und die allgemeine Stimmung irreversibel schädigten.

Halb Europa wurde bombardiert und ein bedeutender Teil der Geschichte ging unwiederbringlich verloren. Ein weiterer Neustart des Unternehmens begann.

In bestimmten Ländern kam es zu Regimewechseln und Währungsrevolutionen, bei denen die Menschen über Nacht alles verloren. Viele von ihnen beschlossen, nicht mehr zu leben.

Es scheint, dass der herrschende „Adel“ nun alle Hände voll zu tun hat, denn in den letzten 100 Jahren hat sich das Bevölkerungswachstum vervielfacht, es hat erneut eine beispiellose Entwicklung gegeben, und das trotz Epidemien, Kriegen, Nachkriegsresets, Impfungen, Regimen und diversem anderen Konflikte, giftiges Wasser, eine Gesellschaft mit Fluorid, Giftstoffe in der Nahrung und Chemikalien in der Luft, irgendwie „hält“, auf wundersame Weise immer noch durch und mehr noch – die Menschen wachen auf und wehren sich hartnäckig.

Wir sehen den Druck dieses „Adels“ und das Streben nach Bankrott und weiterer kontrollierter Entvölkerung nicht nur mit Hilfe bereits erfahrener Mittel, sondern auch mit der neuen Hilfe Künstlicher Intelligenz.

Paradoxerweise wachen mit mehr Druck mehr Leute auf und das treibt den „Adel“ in die Enge, so dass er aus Verzweiflung verschiedene „intelligente“ Verteidigungs- und Angriffsmethoden anwenden kann.

Wir leben in interessanten Zeiten und nichts ist selbstverständlich.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“