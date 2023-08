Seltsames rotierendes UFO in New York gefilmt (Video)

Stellen Sie sich vor, Sie sind nachts im Wald und sehen etwas am Himmel, das Sie an Ihrem Verstand zweifeln lässt.

Das ist Kevin Gallagher passiert, der am 15. Juli ein atemberaubendes Video eines seltsamen UFOs in der Nähe des Barrington Lake in New York aufgenommen hat, berichtet Coasttocoastam.com .

Das Video zeigt ein leuchtendes C-förmiges Objekt, das sich langsam auf der Stelle zu drehen scheint, wie ein Rad oder ein Ring.

Es sieht nicht aus wie irgendein Flugzeug, Hubschrauber, Drohne oder Satellit, die wir kennen.

Einige Leute haben gescherzt, dass es so aussieht, als würde der Himmel puffern, als ob wir in einer Computersimulation leben würden.