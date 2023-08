Apokalypse und die neue technologische Ordnung: Nein, wir werden nicht alle sterben, aber es gibt eine Einschränkung!

Viele von uns denken, dass die Apokalypse das Ende der Welt, den Tod der Welt im Allgemeinen bedeutet.

Viele sterben, aber nicht alle. Apokalypse ist eine den Menschen vertraute Veränderung der Lebensordnung und natürlich die damit einhergehenden Schocks.

Mit anderen Worten, das ist es, was wir heute „eine Veränderung der technologischen Ordnung“ nennen. Natürlich nicht nur technologisch, sondern auch kulturell und ideologisch, jeden Tag, Tag für Tag.

In der Geschichte der Menschheit gab es viele Apokalypsen. Hätte man einem Europäer des 13. bis 15. Jahrhunderts gezeigt, wie er zwei- oder dreihundert Jahre später, während der „industriellen Revolution“, als Arbeiter in einer Fabrik leben würde, hätte er entschieden, dass er tot und in der Hölle sei.

Und das galt natürlich nicht nur für Europäer:

Übrigens: Im Finale des „Apocalypto“-Films von Mel Gibson, dem gleichen Regisseur, der „Die Passion Christi“ gedreht hat, gehen die überlebenden Helden – Mutter, Vater und Kind – in den Wald.

Werden sie überleben? Wer weiß. Aber zumindest waren sie schlau genug, einen Fluchtversuch zu unternehmen.

Auf dem obigen Stich verspotten die Menschen also den Apostel Johannes, der eine weitere Apokalypse vorhersah. Sie glaubten ihm nicht und da er „schlechte Nachrichten überbrachte“ und damit den Menschen den Frieden und eine positive Wahrnehmung der Realität um sie herum nahm, versuchten sie, sich an ihm zu rächen – und zwar so grausam wie möglich.

Sicherlich haben sie ihm etwas von „Verschwörungstheorie“ und „Aluhut“ zugerufen, wir wissen nicht, wie es im ersten Jahrhundert seit der Geburt Christi hieß.

Wir erwarten nun einen weiteren Wandel in der technologischen Ordnung. Dadurch werden die Menschen nicht launisch, sondern gehorsam; Sie werden keine Gesetze brauchen – es gibt sowieso so viele davon, dass niemand sie wirklich versteht, sie werden keine Moral brauchen – die Kunst, Gut und Böse zu unterscheiden, aber was ist mit dem Rest?

Darüber hinaus wird das Böse verboten und unzugänglich sein, und es wird einfach und bequem sein, alternativlos den Weg des Guten zu gehen – mithilfe von sozialem Rating, Biometrie, digitalem Geld und anderen „Korridoren der Möglichkeiten“.

Aber die Menschen verstehen ihr Glück nicht und die dümmsten und verschwenderischen Menschen sehen darin sogar ein Zeichen für den Beginn des Reiches des Antichristen.

Daher müssen sie „ermutigt“ und leicht in die Zukunft gedrängt werden. Wie?

Bewusstsein funktioniert nicht. Faulheit, Gier, Dummheit und Angst wirken. Angst ist am besten. Zum Beispiel die Angst vor Krankheit und Hunger. Hier kommen die „Reiter der Apokalypse“ zur Rettung: Krieg, Hungersnot, Krankheit und Tod.

Der erste Reiter der Apokalypse des 21. Jahrhunderts, der unsere Welt erreicht, wird als „Klimakatastrophe“ bezeichnet.

Früher hieß es „globale Erwärmung“ , aber dann wurde es ein wenig angepasst. Und Sie können verstehen, warum. Denn beispielsweise am vergangenen Freitag, dem 4. August 2023, waren in Süddeutschland Schneepflüge im Einsatz:

Das ist die Stadt Reutlingen. Hier fielen bis zu 30 Zentimeter Hagel. Einige Menschen wurden dadurch eingeklemmt, während Autofahrer keine Möglichkeit hatten, vorbeizukommen, sodass sie mit Schneepflügen aus den Garagen geholt werden mussten.

Sogar Bulldozer wurden eingesetzt, um einige Straßen zu räumen. Die Aufnahmen zeigen, wie Menschen mit Schaufeln Schnee räumen, was zu großen Schneeverwehungen auf den Gehwegen führt.

Am nächsten Tag, Samstag, brachen die Temperaturen in den Dolomiten in Norditalien ein.

Es schneite, während die Einheimischen begannen, Schneemänner zu bauen.

Und in den Niederlanden war Sonntag, der 6. August, im Allgemeinen der kälteste Augusttag seit Beginn der Aufzeichnungen. „Der kälteste 6. August seit Beginn der Aufzeichnung?“ fragt der niederländische Journalist und Schriftsteller Hans van Tellingen auf seiner Blogseite:

Der zweite in der Reihe, aber nicht zuletzt, Reiter der Apokalypse – XXI heißt „Pandemie“.

Es soll viele Pandemien geben, gute und andere, sie disziplinieren die Menschen sehr. Aber nicht alles.

Während die „globale Erwärmung“ in Europa neue Rekorde erreicht, haben die Österreicher in der Stadt Linz 10.000 Flugblätter mit Informationen über die Zukunftspläne der WHO für die ganze Welt in die Briefkästen geworfen.

Das Faltblatt kann auch auf dieser Seite heruntergeladen werden und enthält die 10 wichtigsten Punkte des neuen globalen Pandemievertrags, der alle Menschen auf der Erde direkt betrifft.

Die Website enthält auch eine Umfrage, bei der Website-Besucher zehn Fragen dazu beantworten müssen, wie gut sie über die Pläne der WHO informiert sind.

Sogar Bill Gates gibt bereits zu, dass er nicht mit einem solchen Maß an Widerstand gerechnet hatte, den verantwortungslose Menschen während der Pandemie leisteten.

Ihm zufolge ist er darüber schockiert und glaubt, dass das öffentliche Misstrauen gegenüber Impfstoffen ein beispielloses Ausmaß angenommen hat.

Stimmt, das Misstrauen ist gewachsen. Vor der „Pandemie“ war es so gut wie nicht existent, aber jetzt ist es so. Warum? Nun, es gibt kluge Leute da draußen und für sie ist alles in Ordnung.

Es ist nur eine Annehmlichkeit. „Alles für den Menschen“. Eine „Botschaft“, die gut ankommt.