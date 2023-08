„Ich habe die Schattenmenschen gesehen, als ich angegriffen wurde“

Die 25-jährige Amerikanerin Eilish Poe, die als Lehrerin angestellt war, überlebte wie durch ein Wunder, nachdem ihr ihr wütender Freund 16 neue Verletzungen zugefügt hatte.

Als sie blutend in ihrem Haus in Fort Collins, Colorado, lag, nahm sie in ihrer Mitte schattenhafte menschliche Gestalten wahr, Wesenheiten, die sie heute oft als Schattenmenschen bezeichnet.

Sie ist weiterhin davon überzeugt, dass diese Erscheinungen die geisterhaften Manifestationen verstorbener Personen waren, darunter auch ihrer verstorbenen Freundin und Großmutter.

Ihr Ex-Freund Jonathan Crossley griff sie im Jahr 2020 an, wütend darüber, dass sie ihre Beziehung nicht von einer „leichten Sommer-Affäre“ in etwas Ernsteres verwandeln wollte.

Er schlich sich in Eilishs Haus, setzte sich in den Keller und saß dort 26 Stunden lang, bevor er auf den richtigen Moment wartete.

Im Keller hatte Eilish einen Käfig mit einem Kaninchen und sie ging hinunter, um nach dem Haustier zu sehen. Und dann griff Crossley das Mädchen mit einem Messer an und begann zu schlagen.

Sie schrie, aber niemand kam, sie versuchte sich mit den Händen zu wehren, aber er hörte nicht auf, und dann vermutete sie, dass sie so tun sollte, als wäre sie tot.

Mit schlaffem Körper hörte Crossley schließlich auf, sie zu schlagen und rannte vom Haus weg. Als Eilish im Keller auf dem Boden lag und nicht mehr auf ein Überleben hoffte, sah sie schattenhafte Gestalten neben sich.

Unter ihnen konnte sie ihre ehemalige beste Freundin Vicki erkennen, die etwas früher im selben Jahr Selbstmord begangen hatte, sowie ihre Großmutter.

„Meine Großmutter väterlicherseits stand genau dort. Ginis Großmutter starb im Jahr 2014 und sie stand da und lächelte mich auf eine seltsame Art und Weise an. Sie winkte nicht oder so etwas, sondern stand einfach da.

Ich konnte kristallklar sehen, was Vicki trug und sie stand auch einfach da. Und genau wie Oma Jeanie hatte sie dieses beruhigende Lächeln im Gesicht.

Drei Jahre später trauere ich immer noch um Vicki, aber dieser Moment war wie ein Bonus für mich, auch wenn er nur fünf Sekunden dauerte oder wie lange er auch dauerte, ich sah sie wieder und war neben ihr.“

Eilish sagt, sie habe unter anderen Schattenmenschen eine einheimische Frau namens Alyssa Burkett erkannt, die vor einigen Jahren in der Stadt ermordet und erstochen wurde.

Gleichzeitig „stand Burkett nicht einfach nur da und lächelte“ wie die anderen, sondern ging auf Eilish zu, hob sie buchstäblich vom Boden hoch und setzte sie aufrecht hin.

Die Medien schreiben nicht, wer schließlich den Krankenwagen rief, vielleicht waren es die Nachbarn oder Eilish selbst fand die Kraft, einen Anruf zu tätigen, aber bald wurde sie mit 16 Stichwunden ins Krankenhaus gebracht und zehnmal operiert.

Und Eilishs Ex-Freund wurde nie vor Gericht gestellt, weil er bald von einer Klippe stürzte und sich tödlich verletzte. Ob es Selbstmord oder ein Unfall war, ist unbekannt.

Was die Schattenmenschen angeht, sagt Eilish, dass sie sie nach ihren Tagen im Krankenhaus regelmäßig sieht und sie etwa hundert Mal zu ihr gekommen sind.

„Ich denke, das liegt daran, dass ich fast darüber hinausgegangen bin, weil ich so nah dran war. Vielleicht stecken diese Schattenmenschen irgendwo zwischen [Leben und] Übergang fest, deshalb sehe ich sie.“