Der UFO-Chef des Pentagons hält außerirdische Mutterschiffe in unserem Sonnensystem für möglich

Es bestehe die Möglichkeit, dass außerirdische Mutterschiffe und kleinere Sonden Planeten in unserem Sonnensystem besuchen, stellte der Leiter des Forschungsbüros für nicht identifizierte Luftphänomene des Pentagons in einem am Dienstag veröffentlichten Berichtsentwurf fest.

„[Ein] künstliches interstellares Objekt könnte möglicherweise ein Mutterschiff sein, das während seines nahen Vorbeiflugs an der Erde viele kleine Sonden auslöst, ein operatives Konstrukt, das NASA-Missionen nicht allzu unähnlich ist“, sagte Sean Kirkpatrick, Direktor des All-domain Anomaly Resolution Office des Pentagon, schrieb in einem Forschungsbericht, der von Abraham Loeb, dem Vorsitzenden der Astronomieabteilung der Harvard University, mitverfasst wurde.

Kirkpatrick, der bei der Gründung der AARO im Juli 2022 zum Direktor ernannt wurde, war zuvor leitender Wissenschaftler im Missile and Space Intelligence Center der Defense Intelligence Agency.

Laut einer Pressemitteilung des Pentagons wurde die AARO gegründet, um nicht identifizierte „Objekte von Interesse“ rund um militärische Einrichtungen zu untersuchen.

Loeb hingegen erlangte Berühmtheit, als er vermutete, dass unser Sonnensystem im Oktober 2017 von seinem ersten extrasolaren Besucher durchquert wurde.

Damals entdeckte das PanSTARRS-Teleskop auf Hawaii ein Objekt, das sich mit einer Geschwindigkeit bewegte, die einige Wissenschaftler zu der Annahme veranlasste es entstand außerhalb unseres Systems.

Die Umlaufbahn des Objekts deutete auch darauf hin, dass neben der Anziehungskraft der Sonne noch andere Kräfte seine Bewegung beeinflussen.

Wissenschaftler nannten das Objekt „Oumuamua“, der hawaiianische Begriff für „Späher“, den Kirkpatrick und Loeb in ihrer Forschungsarbeit als Beispiel für ein mögliches Mutterschiff mit Sondenfähigkeiten anführen.

„Bei richtiger Konstruktion würden diese winzigen Sonden die Erde oder andere Planeten des Sonnensystems zur Erkundung erreichen, da das Mutterschiff innerhalb eines Bruchteils des Abstands Erde-Sonne vorbeifliegt – genau wie ‚Oumuamua‘“, erklärten die Autoren.

„Astronomen könnten den Sprühnebel der Minisonden nicht bemerken, weil sie nicht genug Sonnenlicht reflektieren, als dass bestehende Durchmusterungsteleskope sie bemerken könnten.“

Der Forschungsbericht mit dem Titel „Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena“ folgt einem Monat intensiver Untersuchung nicht identifizierter Flugobjekte, einem aufsehenerregenden Trend, der ausgelöst wurde, als ein chinesischer Spionageballon die Nation in seinen Bann zog, indem er über den US-Luftraum schwebte. Anschließend wurden drei weitere nicht identifizierte Objekte gefunden.

Am 16. Februar schickten Sens. Marco Rubio , R-Fla., Kirsten Gillibrand , DN.Y., und 12 weitere Senatoren einen Brief an die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks und die stellvertretende Direktorin des Nationalen Geheimdienstes Stacey Dixon, in dem sie die volle Finanzierung der AARO forderten.

Der vorherige Finanzierungsantrag der Biden-Regierung für das Haushaltsjahr 2023 habe es versäumt, etwas über die grundlegenden Betriebskosten des Büros hinaus zu finanzieren, argumentierten die Gesetzgeber.

„AARO bietet die Möglichkeit, Bedrohungen und Gefahren für die USA zu integrieren und zu lösen, während es gleichzeitig dem amerikanischen Volk mehr Transparenz bietet und die Stigmatisierung verringert“, heißt es im Brief des Gesetzgebers.

„Der Erfolg der AARO wird von einer soliden Finanzierung ihrer Aktivitäten und der Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und der Geheimdienstgemeinschaft abhängen.“