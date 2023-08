„Wolfsmensch“ aus dem Harz: Foto aufgetaucht! Aufnahme zeigt mysteriöse Gestalt

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Berichte über einen „Wolfsmenschen“, der in den Wäldern des Harzes lebt. Nun will eine Augenzeugin die Kreatur, die Ermittler für einen Einsiedler halten, erstmals fotografiert haben.

Bigfoot, der Yeti oder Nessie – Berichte über diese angeblich echten Fabelwesen in den USA, im Himalaya oder in Schottland gibt es immer wieder. Viele Menschen wollen diese Kreaturen bereits mit eigenen Augen gesehen haben.

Doch auch in Deutschland soll sich eine Art unheimliches Wesen herumtreiben – und zwar im Mittelgebirge Harz. Jetzt gibt es sogar Beweisfotos dieses „Wolfsmenschen“.

„Wolfsmensch“ aus dem Harz: Foto von mysteriöser Kreatur bei Blankenburg aufgetaucht

Bilder, auf denen die Gestalt anscheinend komplett nackt und mit einem langen Stock in der Hand auf dem Boden hockt, wurden der „Bild“ von ihrer Leserin Gina Weiss (31) zugespielt.

Es soll am vergangenen Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in den Wäldern rund um Blankenburg im Harz entstanden sein, als die Kurierfahrerin mit ihrem Freund Wanderstempel an der Großen Sandhöhle sammelte. „Als wir die Sandhöhlen erreichten, sahen wir den Wolfsmenschen. Er stand oben auf einer der Höhlen, hielt einen langen Holzstock wie eine Lanze im Arm“, so die Frau gegenüber dem Boulevardblatt.

Der „Wolfsmensch“ habe während der zehnminütigen Begegnung zwar nichts gesagt, das Paar aber auch nicht aus den Augen gelassen.

Gina Weiss erinnerte sein Verhalten weiterhin an einen „Steinzeitmensch wie aus dem Geschichtsbuch“. Er sei schmutzig und etwa Mitte 40 gewesen.

Sorgt „Wolfsmensch“ im Harz für Waldbrandgefahr?

Wie „Kreiszeitung.de“ berichtet, sei bereits am vergangenen Samstag ein Anruf bei der Polizei Blankenburg eingegangen, dass ein „Wolfsmensch“ im Waldgebiet Heers gesehen worden sein – neben einer „Stichflamme“.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Mann im Pelz, der offenbar neben einer winzigen Brandstelle hockte, jedoch geflüchtet. Das sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber der „Welt“. Bereits im März 2023 wurde der Notruf wegen der mysteriösen Gestalt gewählt, die Ermittler für einen Einsiedler halten. Mit seinen offenen Feuerstellen sorgt er offenbar regelmäßig für Waldbrandgefahr.

Wie der MDR schrieb, tauchten diese sowie rudimentäre Behausungen im Wald bei Blankenburg schon seit einigen Jahren auf. Mehr ist über den mysteriösen „Wolfsmenschen“ allerdings noch nicht bekannt.