Wirbel um Raumschiff-Clip: Alien-Fans rasten aus! Video soll UFO über Regierungsgebäude zeigen

Alien-Fans sind verzückt: Fliegen da tatsächlich Raumschiffe außerirdischen Ursprungs über Brasiliens Hauptstadt hinweg? Ein UFO-Forscher vergleicht die spektakuläre Sichtung mit „goldenen, leuchtenden Vögeln“.

War es ein Vogel, ein Flugzeug, ein Superman oder vielleicht doch ein außerirdisches Flugobjekt, das da über einem Regierungsgebäude in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia gesehen worden sein soll?

Nicht nur Alien-Fans sind völlig aus dem Häuschen. Sogar die ansässige Polizei hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet, nachdem Bilder mehrerer möglicher UFOs aufgetaucht sind, die über einem Parlamentsgebäude flogen. Viele Beobachter glaubten zunächst, dass es sich um Drohnen handelte, aber die Behörden bestreiten, diese gestartet zu haben. Also doch Aliens?

Alien-Alarm über Regierungsgebäude in Brasilien: Plötzlich löst sich das UFO in Luft auf

Wie der „Daily Star“ schreibt, wurden gleich mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen potenzielle Außerirdische über dem Gebäude des Nationalkongresses in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia flogen, bevor sie sich angeblich in Luft auflösten.

Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei den unerklärlichen Lichtern und Formen um Drohnen handelte. Allerdings habe die Bundespolizei einen solchen Einsatz bestritten, berichten lokale Medien.

UFO-Forscher über Sichtung in Brasilien: „Goldene leuchtende Vögel“

Der UFO-Forscher Rony Vernet wurde Zeuge der mysteriösen Formen. Er sagte: „Es ist selten, dass ich mich für UFO-Videos von Dritten interessiere.

Aber dieses hier ist faszinierend, weil sie über dem brasilianischen Kongress fliegen und ich die Originale erhalten habe. Ich würde sie am besten als goldene, leuchtende Vögel beschreiben“. Der UFO-Forscher fügte hinzu:

„Die einzige logische Erklärung ist, dass es sich um weiße Vögel handelt, in denen sich die Lichter der Stadt spiegeln, aber solche Vögel habe ich in Brasilien noch nie gesehen, nur in der nördlichen Hemisphäre bei Vögeln wie kanadischen Schneegänsen.“ Was also dann?

Thiago Ticchetti, Präsident der brasilianischen Ufologen-Kommission, sagte laut „Daily Star“, dass die mysteriösen Flugobjekte derzeit als UFOs eingestuft werden, weil nicht klar ist, was sie sind.

Er sagte: „Ein UFO ist alles, was fliegt, und wir wissen nicht, was es ist. Es können Flugzeuge, Vögel und sogar außerirdische Flugzeuge sein.“