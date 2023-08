Video: „Downburst“ fegt durch Straße

Die Hitze ist mit starken Gewittern in Deutschland zu Ende gegangen. Wie heftig es örtlich war, zeigt das obige Video. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Fallböe, die auch als Microburst oder Downburst bezeichnet wird.

Das Gewitter am vergangenen Donnerstag wird den Menschen in Steinheim an der Mur nordöstlich von Stuttgart wohl längere Zeit in Erinnerung bleiben. Heftige Böen in Orkanstärke reißen Bäume wie Streichhölzer um und große Äste fliegen umher.

Der Fahrer eines Pkw hatte großes Glück, denn plötzlich stürzte ein Baum direkt auf die Straße. Die Sicht war kurzzeitig auf wenige Meter eingeschränkt.

In der Fachsprache werden solche Böen als Gewitterböe oder auch als Downburst oder Microburst bezeichnet.

Dort, wo der stärkste Niederschlag innerhalb des Gewitters auftritt, kann kalte Luft aus der Höhe wie ein nasser „Sack“ zu Boden fallen.

Treffen solche Abwinde auf den Boden, werden sie seitlich umgelenkt und breiten sich als Sturmböen in alle Himmelsrichtungen aus.

Im Extremfall erreichen die Böen Orkanstärke.

Video: