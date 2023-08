Riesiger, 4 Meter großer, durchsichtiger Außerirdischer, der in Bolivien den Fluss hinunter spaziert

Vor ein paar Tagen verbreitete sich in Bolivien in den sozialen Medien ein Foto eines langbeinigen, mageren humanoiden Wesens, das an einem Flussufer entlang spazierte.

Im Vordergrund des Fotos und seitlich der Kreatur steht ein Mann, der offenbar nicht weiß, dass sich auf der anderen Seite eine äußerst seltsame Lebensform befindet.

Das mysteriöse Wesen wurde vom Ufologen Javier Carlos Cordero fotografiert und sagte:

„Es sieht aus wie ein durchsichtiges Wesen mit langen Gliedmaßen, typisch für ein graues Wesen. Aber wir müssen den Wahrheitsgehalt feststellen.“

Berichten zufolge wurde das Foto in der Nähe des Flusses Pilcomayo im bolivianischen Departement Tarija aufgenommen.

Viele Internetnutzer äußerten in den Kommentaren auch ihre Unzufriedenheit und glaubten, dass es sich bei dem Bild um eine offensichtliche Fälschung handele.

Ihr Misstrauen wurde auch durch die durchscheinende Gestalt der Kreatur sowie durch die Tatsache hervorgerufen, dass sie sich nicht im Fluss spiegelte.

Allerdings läuft das Wesen nicht ganz am Ufer entlang, um sich im Wasser zu spiegeln, und vielleicht trägt es so etwas wie eine Verkleidung, die seine Figur durchscheinend macht.

Sie müssen auch wissen, dass die Region Tarija in Bolivien als fast der wichtigste UFO-Punkt des Landes gilt.

Im Mai 1978 behaupteten Hunderte Menschen an der bolivianischen-argentinischen Grenze, den Absturz eines Raumschiffs in Mecoya gesehen zu haben.

Das ungelöste Rätsel wird von manchen als Südamerikas „glaubwürdigster UFO-Absturz“ bezeichnet.

Und selbst das US-Militär interessierte sich für das zylinderförmige Objekt, das in einen Berghang einschlug.

Korporal Natalio Farfan Ruiz vom bolivianischen Militär sagte, er glaube, „das Ende der Welt stehe bevor“, während andere in mehr als 100 Meilen Entfernung behaupteten, sie hätten eine Explosion gehört, die einem Überschallknall ähnelte.