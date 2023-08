Brachiale Erdrutsche gefilmt! Geröllmassen fressen sich durch Alpenraum (Videos)

Durch die schweren Unwetter kam es an den vergangenen Tagen zu unzähligen Erdrutschen im Alpenraum. Zahlreiche Aufnahmen dokumentieren den Wetter-Horror. Eine erschütternde Auswahl.

Schwere Unwetter führten im Alpenraum an den vergangenen Tagen zu Überflutungen und Erdrutschen. Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken dokumentieren den Wetter-Horror.

Unwetter im Alpenraum: Erdrutsch am Passo Tre Croci! Evakuierung von 70 Menschen

In Italien waren vor allem die Regionen Ligurien, Piemont sowie Lombardei von heftigen Regenfällen, Hagel sowie starkem Wind betroffen.

In Cortina d’Ampezzo am Passo Tre Croci hinterließ ein Erdrutsch eine Schneise der Zerstörung. Aufnahmen zeigen gewaltige Geröllmassen. Laut der italienischen Feuerwehr mussten 70 Menschen evakuiert werden.

#Maltempo #Belluno, evacuati per precauzione i 70 ospiti di due strutture ricettive a #CortinaDAmpezzo, in loc. Passo Tre Croci, per il pericolo di distacco massi dopo una #frana. Concluso l’intervento dei #vigilidelfuoco con monitoraggio e sopralluogo tecnico dell’area #28agosto pic.twitter.com/MPLfjvUWWr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Evacuate 70 persone a causa della frana detritica caduta stamani a Passo Tre Croci, sopra Cortina d’Ampezzo. La colata è scesa a ridosso della strada vicino a un condominio, un hotel e un B&B pic.twitter.com/OGTR0a7KZw — Kurosh1974 (@Kurosh_74) August 28, 2023

Nach Unwetter Sturzfluten verwüsten Norditalien pic.twitter.com/mGBJy6Qrci — Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) August 29, 2023

Erdrutsch begräbt Zugstrecke in Savoyen

Im Gebiet Savoyen in Südfrankreich legte ein Erdrutsch einen Teil des Schienen- und Straßenverkehrs nahe der italienischen Grenze lahm.

In einem Video ist zu sehen, wie Geröllmassen ins Tal stürzen. Laut französischen Behörden sollen mehrere Felsbrocken mit einem Volumen von etwa 700 Kubikmeter in eine Schutzvorrichtung eingeschlagen seien.

Après l’éboulement massif intervenu hier en #Maurienne, nos services publics sont mobilisés pour rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Priorité absolue à la sécurité de tous ; un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. pic.twitter.com/vcVPjzzUf3 — Clement Beaune (@CBeaune) August 27, 2023

Großer Erdrutsch verschüttet Häuser in der Schweiz

In der Schweiz hatte ein Erdrutsch am Dienstag mehrere Häuser in Schwanden im Kanton Glarus verschüttet oder zerstört.

Zum Glück sei niemand verletzt worden. Bereits vor einer Woche waren in dem Gebiet große Mengen Fels und lockeres Gestein abgerutscht. Seitdem dürfe das Gebiet nicht betreten werden.

Laut Kantonspolizei sei der Gefahrenradius mittlerweile ausgedehnt worden. Videos zeigen, wie sich die Geröllmassen durch die Landschaft fressen. Bereits vor einer Woche kam es dort zu einem Erdrutsch, bei dem 10.500 Kubikmeter Fels abrutschten.