Mönche mit beeindruckenden Fähigkeiten zeigen Wissenschaftlern, wie real die Verbindung zwischen Geist und Körper ist (Video)

Es ist faszinierend zu überlegen, wie viele alte Lehren uns sagen, dass Menschen die Fähigkeit haben, durch verschiedene Techniken außergewöhnliche Kräfte zu erlangen.

Einige dieser Techniken, die in der Yoga-Tradition als Siddhis bekannt sind (aus dem Sanskrit, was “Perfektion” bedeutet), umfassen Meditation, statisches Tanzen, Trommeln, Beten, Fasten, Psychedelika und vieles mehr.

Im Buddhismus zum Beispiel wird die Existenz fortgeschrittener Kräfte bereitwillig anerkannt; tatsächlich erwartete Buddha von seinen Schülern, dass sie diese Fähigkeiten erlangen, sich aber auch nicht von ihnen ablenken lassen.

Donald Lopez Jr., Professor für buddhistische und tibetische Studien an der Universität von Michigan, beschreibt die vielen Fähigkeiten, die Buddha zugeschrieben werden:

Es wurde angenommen, dass er mit dieser Erleuchtung alle Arten von übernatürlichen Kräften besitzt, einschließlich der vollständigen Kenntnis jedes seiner eigenen früheren Leben und der anderer Wesen, der Fähigkeit, die Gedanken anderer zu kennen, der Fähigkeit, sich selbst zu verdoppeln, der Fähigkeit dazu, sich in die Luft zu erheben und gleichzeitig Feuer und Wasser aus seinem Körper schießen zu lassen …

Obwohl er im Alter von 81 Jahren ins Nirvana überging, hätte er “für ein Äon oder bis zum Ende des Äons” leben können, wenn er nur darum gebeten worden wäre. (Quelle)

Wiederum gibt es zahlreiche historische Anekdoten von Menschen mit, wie das Institut für Noetische Wissenschaften sie nennt, “erweiterten menschlichen Fähigkeiten”. Da sich dieser Artikel auf buddhistische Mönche konzentriert, ist hier ein weiteres Beispiel aus der Überlieferung, die Swami Rama in Living with the Himalayan Masters geschrieben hat:

Ich hatte noch nie einen Mann gesehen, der acht bis zehn Stunden still sitzen konnte, ohne mit den Augenlidern zu blinzeln, aber dieser Adept war sehr ungewöhnlich. Während seiner Meditationen schwebte er zweieinhalb Fuß [76 cm] hoch. Wir haben dies mit einer Schnur gemessen, die später mit einem Lineal gemessen wurde.

Ich möchte jedoch klarstellen, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, dass ich Levitation nicht als spirituelle Praxis betrachte. Es ist eine fortgeschrittene Praxis des Pranayama mit Anwendung von Bandeaus (Schlössern). Wer die Beziehung zwischen Masse und Gewicht kennt, versteht, dass man schweben kann, aber erst nach langem Üben…

Er hatte (auch) die Macht, Materie in verschiedene Formen zu verwandeln, wie einen Stein in einen Zuckerwürfel. Am nächsten Morgen tat er nacheinander viele solcher Dinge. Er sagte mir, ich solle den Sand berühren – und die Sandkörner verwandelten sich in Mandeln und Cashewnüsse.

Ich hatte schon einmal von dieser Wissenschaft gehört und kannte ihre Grundprinzipien, aber ich hatte solchen Geschichten kaum geglaubt. Ich habe dieses Gebiet nicht erforscht, bin aber mit den geltenden Gesetzen der Wissenschaft bestens vertraut. (Quelle)

Viele dieser Geschichten existieren in der Literatur und in der Überlieferung, aber sie sind nur Geschichten, bis die Leser ihre Glaubwürdigkeit untersuchen. Natürlich würde jemand, der sich verschiedenen alten Lehren anschließt, eher glauben, dass dies mehr als nur Folklore ist. Da die Wissenschaft die möglichen Wahrheiten der alten Mystik beleuchtet, ist es nicht unplausibel zu glauben, dass diese Fähigkeiten früher allgemein bekannt waren.

Heute gibt es eine Reihe von Studien im Bereich der Parapsychologie, die zu statistisch signifikanten Ergebnissen geführt haben, insbesondere bei der Untersuchung der Ergebnisse der Quantenphysik. Aus diesem Grund erklärte Max Planck, der theoretische Physiker, der die Quantentheorie begründet hatte, dass er “Bewusstsein als fundamental” und “Materie als Ableitung vom Bewusstsein” betrachte.

Er schrieb auch, dass “wir nicht hinter das Bewusstsein gelangen können”, und dass “alles, worüber wir sprechen, alles, was wir als existent betrachten, Bewusstsein postuliert”. Und der Dalai Lama hat diesen Standpunkt bekräftigt:

Obwohl es einige Unterschiede gibt, denke ich vereinfacht gesagt, dass buddhistische Philosophie und Quantenmechanik hinsichtlich ihrer Sicht auf die Welt nahe beieinander sind. Wir können in diesen großartigen Beispielen die Früchte des menschlichen Denkens sehen. Ungeachtet der Bewunderung, die wir für diese großen Denker empfinden, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass sie genauso wie wir Menschen waren. (Quelle)

R.C. Henry, Professor für Physik und Astronomie an der Johns Hopkins University, erklärt die Dinge weitergehend:

Eine grundlegende Schlussfolgerung der neuen Physik erkennt auch an, dass der Beobachter die Realität erschafft. Als Beobachter sind wir persönlich an der Schaffung unserer eigenen Realität beteiligt. Physiker müssen zugeben, dass das Universum eine “mentale” Konstruktion ist. Der wegweisende Physiker Sir James Jeans schrieb:

Der Wissensstrom bewegt sich in Richtung einer nichtmechanischen Realität. Das Universum sieht eher aus wie ein großer Gedanke anstatt wie eine große Maschine. Der Geist scheint nicht länger ein zufälliger Eindringling in den Bereich der Materie zu sein, wir sollten ihn eher als den Schöpfer und Regierenden des Bereichs der Materie bezeichnen. Überwinde sie und akzeptiere die unbestreitbare Schlussfolgerung. Das Universum ist immateriell-mental und spirituell.(Quelle)

Klicken Sie hier, um eine ausgewählte Liste herunterladbarer, von Experten begutachteter Zeitschriftenartikel zu erhalten, in denen Studien zu psychischen Phänomenen veröffentlicht werden, die hauptsächlich im 21. Jahrhundert veröffentlicht wurden.

Harvard und die Himalaya-Mönche

Während eines Besuchs in abgelegenen Klöstern untersuchten in den 1980er Jahren der Harvard-Professor für Medizin Herbert Benson und sein Forscherteam Mönche im Himalaya-Gebirge, die mit Tum-mo (einer Yoga-Technik) die Temperaturen ihrer Finger und Zehen um bis zu 17 Grad erhöhen konnten. Es ist noch unbekannt, wie die Mönche eine solche Wärme erzeugen können. (Quelle)

Und das ist noch nicht alles – die Forscher untersuchten auch fortgeschrittene Meditierende in Sikkim (Indien), wo sie erstaunt waren, dass diese Mönche ihren Stoffwechsel um 64% verlangsamen konnten. (Quelle)

1985 machte das Harvard-Forschungsteam ein Video von Mönchen, die kalte, feuchte Laken allein mit ihrer Körperwärme trockneten. Mönche, die Winternächte im Himalaya auf einer Höhe von 4.500 m verbringen, sind ebenfalls keine Seltenheit.

Dies sind wirklich bemerkenswerte Leistungen, und es ist nicht das erste Mal, dass die Wissenschaft Menschen untersucht, die außergewöhnliche Dinge tun können. Wir haben vor einigen Monaten einen Artikel veröffentlicht, der zeigt, dass mit dem Bewusstsein verbundene Faktoren unser autonomes Nervensystem beeinflussen können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem unten verlinkten Artikel, der gut mit Quellen gestützt ist und Links zu mehreren Artikeln enthält, die deutlich machen, wie bewusstseinsbezogene Faktoren unsere Biologie beeinflussen können.

Wenn Sie sich weiter für dieses Thema interessieren, empfiehlt es sich, Supernormal: Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities von Dr. Dean Radin, Chefwissenschaftler am Institut für Noetische Wissenschaften, zu lesen.

Video: