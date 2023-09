„Sie können jede Form annehmen“: Berühmter Astrophysiker enthüllt unerwartete Informationen über Außerirdische

Der promovierte Astrophysiker Hugh Ross beschäftigt sich seit langem mit der Frage nach der Existenz außerirdischen Lebens. Viele Jahre lang beschäftigte er sich mit Legenden über Außerirdische und unbekannte Phänomene. Und ist zu erstaunlichen Schlussfolgerungen gekommen.

„Etwa 99 % dessen, was die Leute UFOs nennen, könnte ich als Naturphänomene, Falschmeldungen oder geheime militärische Aktivitäten der Regierung erklären“, sagte Ross im Billy Hallowell- Podcast. „Aber es gibt einen Rest von 1 %, der in eine andere Kategorie fällt, und das werden tatsächlich UFO-Phänomene sein.“

Doch der Astrophysiker hat seine eigene Theorie über die Natur der Außerirdischen.

„Die Bibel sagt uns, dass Gott zwei verschiedene Arten intelligenten Lebens geschaffen hat – die eine ist durch die Physik des Universums begrenzt, die andere nicht. Außerirdische sind eigentlich spirituelle Manifestationen, keine buchstäblichen kosmischen Wesen.“

Dafür fand der Wissenschaftler Indizienbeweise. Beispielsweise sind trotz vieler Behauptungen über Weltraumunfälle, Raumschifflandungen und angebliche Begegnungen mit Außerirdischen „nie Trümmer oder Artefakte zurückgeblieben“, eine Tatsache, die Ross bemerkenswert findet.

„Wenn es ein physisches Schiff wäre, das auf die Erde stürzte, könnten wir zumindest einige Trümmer und Artefakte finden“, sagte er. „Aber normalerweise sehen wir nur einen Krater, geschmolzenen Schnee oder verkohlte Erde und beschädigte Vegetation.“

Ein weiteres interessantes Merkmal ist, dass Ross anmerkte, dass die Interaktion mit Außerirdischen „nie etwas nützt“.

„Das Mindeste, was nach einem dieser Treffen passieren wird, sind wiederkehrende Albträume. Im schlimmsten Fall bringen sie dich einfach um.“

Ross glaubt, dass die Parallelen zwischen Besessenheit und angeblichen Interaktionen mit Außerirdischen, vom Trancezustand bis zum automatischen Schreiben, nicht ignoriert werden können.

Die Schlussfolgerung des Wissenschaftlers ist unerwartet. „Was wir als außerirdische Lebensformen betrachten, sind gefallene Engel, die jede beliebige Form annehmen können. Sie sehen vielleicht aus wie Ihr verstorbener Großvater. Sie könnten wie fliegende Untertassen aussehen. Sie sehen vielleicht aus wie ein Kobold. Vertraue keinem übernatürlichen Wesen – teste es.“

Übrigens sagte Reverend José Gabriel Funes, der damals Leiter der Vatikanischen Sternwarte war, bereits 2008, dass er keinen Konflikt zwischen dem Glauben an Außerirdische und der Bibel sehe.

„Wie können wir ausschließen, dass sich das Leben woanders entwickelt hat? So wie es viele Lebewesen auf der Erde gibt, kann es auch andere Lebewesen geben, sogar intelligente Wesen, die von Gott geschaffen wurden. Das widerspricht nicht unserem Glauben, denn wir können die schöpferische Freiheit Gottes nicht einschränken“, sagte er damals.

Gibt es Außerirdische unter uns?

Die Meinung bzw. die Theorie, dass Außerirdische nicht nur die Erde besuchen , sondern ständig unter uns sind, ist nicht neu. Es wurde sogar offiziell an der University of California von Jonathan Malkinson, einem der Lehrer, angekündigt.

Im Übrigen schlug er vor, dass die Außerirdischen (ihre Rasse wäre schwer zu bestimmen) ständig zwischen den Menschen als Beobachter einer außerirdischen Zivilisation leben, die die Menschheit kontrolliert.

Malkinson schlug zusammen mit Journalisten und Wissenschaftlern vor, dass solche „Aliens“ jede Form annehmen können, einschließlich einer Person, sodass sie für uns unsichtbar sind. Er untermauerte seine Theorie insbesondere durch seltsame Fälle, in denen sich Menschen mit künstlich wirkenden Gesichtern trafen.

Teilnehmer solcher Begegnungen (man könnte sagen Begegnungen der dritten Art) betonen immer, dass sie das Gefühl hatten, die Person vor ihnen sei nicht die reale Person, obwohl sie wie ein gewöhnlicher Passant aussah.

Die genannten Begegnungen wurden auf allen Kontinenten und in fast jedem Land aufgezeichnet.

Vor einigen Monaten sagte Harry Nolan, Professor an der Stanford University , dass außerirdische Wesen nicht nur die Erde besuchten, sondern auch unter Menschen lebten.

„Ich denke, man kann noch weiter gehen – sie haben uns nicht nur besucht, sie waren schon lange hier und sind immer noch hier“, sagte der Spezialist auf der Pentagon-, Extraterrestrial Intelligence and Crashed UFOs-Konferenz in New York.

Dr. Nolan glaubt, dass die außerirdischen „fortgeschrittenen Formen der Intelligenz“ nicht versuchen, wie Menschen zu sein, sondern sich ein wenig tarnen.

„Es ist so etwas wie ein Intelligenztest. Sie tauchen unter uns auf und schauen, ob es jemanden gibt, der verstehen kann, was für eine Anomalie tatsächlich vor ihm liegt“, teilte der Professor seine Meinung mit.

„Außerirdische wandeln nicht in Lederanzügen über die Erde. Aber sie sind auf ihre eigene Weise verschlüsselt“, sagte Dr. Nolan

Es mag scheinen, dass eine solche Theorie aus dem Mund berühmter Wissenschaftler übertrieben ist, aber viele von ihnen glauben, dass Mythen, Legenden und heilige Bücher beweisen, dass Außerirdische schon immer mit Menschen zusammengelebt haben.

Bekannte Außerirdische unter uns

Befürworter der Theorie der Außerirdischen unter Menschen weisen darauf hin, dass zu ihnen nicht nur zufällige Personen, sondern auch Prominente, Mitglieder der künstlerischen und politischen Elite gehören können.

Als Beweis dafür werden zahlreiche Videos präsentiert, Aufnahmen von zufälligen Begegnungen, von einer Botschaft, von Preisverleihungen, Konferenzen, in denen zu sehen ist, wie plötzlich eine berühmte Person ihre Gesichtszüge verliert.

Für viele Menschen ist dies ein Beweis dafür, dass Außerirdische sich schlecht verstecken können und manchmal Schwierigkeiten haben, sich zu tarnen und gesehen zu werden.

Hohle schwarze Augen

In vielen Ländern geht es nicht so sehr um mysteriöse Begegnungen, sondern um ein plötzliches Leuchten aus dem Himmel. Nicht wenige Menschen berichten mit einiger Bestürzung, dass sie diesen plötzlichen Besuch von Außerirdischen (Alter, Geschlecht, Rasse unterschiedlich) gesehen haben, die den Menschen ähneln.

Der Geschichte zufolge waren die Augen dieser Gäste schwarz, groß, praktisch ohne Weiß und schienen frei von jeglichen menschlichen Emotionen zu sein.

Solche Begegnungen sind in der Regel seltsam, kurz und hinterlassen ein starkes Unbehagen.

Echsenmenschen, also Reptilien

Ob Außerirdische auf oder außerhalb der Erde existieren, wissen wir nicht genau, wie sie aussehen. Sie können menschenähnlich oder völlig unähnlich sein und beispielsweise Eidechsen ähneln.

Die Theorie, dass Reptilien aus einer anderen Galaxie stammen, aber unter Menschen leben, ist sehr beliebt.

Passt zu den alten Überzeugungen Amerikas über Reptilienwesen, die ihnen einst geholfen haben, eine dunkle Zeit in der Geschichte der Menschheit zu überleben.

Reptilien, wie die mysteriösen Kreaturen genannt werden, sollten in der Lage sein, ihr Aussehen zur Gedankenkontrolle in Menschen umzuwandeln.

Seit undenklichen Zeiten

Es ist wahrscheinlich, dass Außerirdische in unserer Zeit in unmittelbarer Nähe von Menschen leben. Viele von ihnen befinden sich in geheimen Stützpunkten, beispielsweise der bekannten Dulce-Basis. Andere Arten mögen in anderen Dimensionen existieren, aber in unserer Dimension können sie jede beliebige Form annehmen und sich als Menschen ausgeben .

Sicherlich ist jeder schon einmal auf Menschen gestoßen, die sich im Alltag seltsam verhalten oder ein „Déjà-vu“-Gefühl verspürt haben, das plötzlich in einem aufsteigt, aber egal, wie man darüber denkt, man kann es nicht erklären.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die „Schöpfer“ dieser immateriellen Empfindungen und Eindrücke tatsächlich Vertreter einer außerirdischen Zivilisation sind, die sich unter die Menge mischen und versuchen, Informationen zu sammeln.

Mit anderen Worten: Außerirdische sind schon sehr, sehr lange unter uns, ob es uns gefällt oder nicht. Ihr Zweck ist unbekannt. Vielleicht wissen davon nur Regierungsbeamte, die die geheime Allianz kennen.

Eines ist jedoch klar: Wenn sie mit bösen Absichten gekommen wären, wären wir längst verschwunden.