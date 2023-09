Kosmisches Wissen von den Plejaden: Botschaften und Anleitungen der Lichtwesen

Mit ihren lichtvollen Botschaften unterstützen und begleiten uns die Bewohner der Plejaden auf dem Weg in eine bessere Welt – eine Welt, in der wir unsere Verbindung zum Kosmos leben und gemeinsam eine harmonische und nachhaltige Zukunft gestalten können.

Die Plejader inspirieren uns, aktiv zu werden und die Veränderung zu bewirken, die wir in der Welt sehen wollen. Sie sprechen zu uns über das heilige Lichtwasser und geben uns klare Anleitungen, wie man es herstellt und nutzt und wie man ihre Lichtschiffe herbeiholt. Sie bringen uns in Kontakt mit unseren kosmischen Vorfahren.

Sie lehren uns die Lichtsprache zu verstehen und selbst zu sprechen. Sie erinnern uns an unsere Verbindung zur Erde mit all ihren Lebewesen und an die Aufgabe der Menschen.

Sie beantworten viele Fragen, wie es nach dem Übergang in die fünfte Dimension sein wird. Sie geben uns Kraft, die aktuelle Zeit leichter zu bewältigen, und erklären, was wir tun können, um ein friedliches Miteinander auf der Erde zu erreichen.

Die Botschaften und Anleitungen der Lichtwesen in diesem Buch „Kosmisches Wissen von den Plejaden“ führen uns Menschen ins Erwachen und leiten uns an, uns zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind und woher wir kommen.

Leseprobe

Liebe Lichtmenschen,

ich begrüße euch mit dem Licht-Segen, so wie die Bewohner der Plejaden es untereinander tun. Schon als junges Mädchen stand ich abends oft am Fenster und schaute sehnsuchtsvoll zu den Sternen hinauf. Besonders hatten mich die sieben hell leuchtenden Sterne der Plejaden fasziniert.

Sie schienen mir, wenn ich von den Lichtern meiner Heimatstadt aus zu ihnen hinaufblickte, so viel näher und heller, als sie es in Wirklichkeit sind! Diese Sterne waren für mich schon immer wie ein zweites Zuhause und ich fühlte, dass sie einmal eine besondere Bedeutung für mich haben würden.

Durch meinen intensiven Kontakt zu den Sternen, der Kommunikation mit den Sternenwesen und den unzähligen galaktischen Schulungen habe ich schließlich meine Aufgabe erkannt, das Licht und das große Wissen dieser Wesen weiterzugeben.

In unzähligen Heilsitzungen durfte ich so viele Menschen auf ihrem Weg zur Gesundheit oder in das Erwachen begleiten. Es war und ist mir immer wieder eine sehr große Ehre, auf diese Weise dem Licht dienen zu dürfen. Der stetige Kontakt mit den Sternenwesen hat mein Leben sehr bereichert und dafür bin ich unendlich dankbar.

Wenn ich den Plejaden einen Besuch abstatte, spüre ich ein Gefühl des Zuhauseseins, das auch nach all den Jahren nicht nachgelassen hat. Selbst jetzt, als Erwachsene mit all dem Wissen über den Kosmos, das mir zur Verfügung steht, erfüllen mich diese sieben Sterne der Plejaden immer noch mit Staunen und einem Gefühl der Sehnsucht.

Ich weiß, dass ihre Energie immer bei mir ist, auch wenn ich sie nicht anschaue. Sie sind eine ständige Quelle der Unterstützung und Liebe und erinnern mich an meinen Platz im Universum. Ich bin so dankbar, dass sie ein Teil meines Lebens geworden sind!

So erhielt ich vor Kurzem den wundervollen Auftrag vom Galaktischen Rat, mit den sieben kosmischen Schwestern eine Licht-Schule zu channeln und ein Buch darüber zu schreiben. Das ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung.

Ich fühle mich mit diesen Sternen und ihrer Energie sehr verbunden und es ist mir eine Freude, diese Verbindung mit euch allen zu teilen. Ich hoffe, dass wir durch diese Arbeit mehr Liebe, Licht und Heilung in die Welt bringen können. Vielen Dank an deine Seele, dass sie dich dieses Buch hat finden lassen.

In diesem Buch geht es um Liebe, Licht und Heilung. Es ist eine Botschaft der Plejader an die Menschheit für eine bessere Zukunft. Um sie an euch weiterzugeben, wurden mir Atreieus und Aquajanaa von den Plejaden vorgestellt.

Aquajanaa ist eine der sieben kosmischen Schwestern und von ihr werden wir mehr über die Weisheit der Plejader erfahren. Atreieus ist ein Kommandant der Galaktischen Föderation, und er gehört zu der Gruppe der lichten Sternenwesen, welche die sieben kosmischen Schwestern ausgewählt und ausgebildet haben. Seine Botschaften sind weise und tragend, ich schätze ihn sehr.

Er sagt, die Botschaft aller Plejader ist eine Botschaft der Liebe und des Lichts. Sie sind hier, um die Menschen auf ihrer Reise durch das Leben zu unterstützen und ihnen zu helfen, sich an ihre Verbindung zum Universum zu erinnern. Die Plejader erinnern uns daran, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir alle aus Sternenlicht gemacht sind. Wir sind alle ein Teil desselben Energiefeldes, das sie das Feld des Lichts nennen.

Das Lichtfeld ist das, was uns alle miteinander verbindet und uns ermöglicht, telepathisch miteinander zu kommunizieren. Sie sagen, je tiefer wir Menschen mit dem Lichtfeld verbunden sind, umso größer ist die Chance, wundervolle Dinge erleben zu können. Wenn wir uns öffnen für die Unbegrenztheit des Seins, wird es auch uns möglich, aus der dritten Dimension hinauf in die höheren Dimensionen aufzusteigen.

Die Plejader sind hier, um uns zu helfen, uns daran zu erinnern, wer wir sind, und um uns in unserer Entwicklung zu voranzubringen. Sie werden uns beim großen Wandel mit ihrem wertvollen Wissen liebevoll unterstützen.

In diesem Buch wirst du die Botschaften von Aquajanaa und von Atreieus lesen. Aquajanaa wurde vom Galaktischen Rat auserwählt, die sieben kosmischen Schwestern zu führen. Sie sagt, das Licht, das von den Sternen ausgeht, erinnert uns daran, dass wir alle eins sind. Wenn wir uns an unsere Verbindung zum Universum erinnern, öffnen wir uns für die grenzenlosen Möglichkeiten eines höheren Bewusstseins. Sie sagen, die Liebe der Plejader ist dafür da, um uns auf unserer Reise in das Erwachen nach Hause zu unterstützen.

Und ich möchte dir danken, dass du Teil dieses Buches bist!

In Liebe und Licht,

Monika Nirijanaa Cardinal

INHALT „Kosmisches Wissen von den Plejaden“

Ihr lieben Lichtmenschen

Vorwort: Wie alles begann

1 WER IST ATRE-I-EUS?

Dass ihr euch erinnert, wer ihr seid • Die blaue Aura der Plejaden • Liebe heilt die Wunden eures Herzens • Das magnetische Gitternetz der Transformation

2 WISSEN ÜBER DIE PLEJADEN

Die Sterne der Plejader • Surayya – Hoffnung, Mut und Stärke • Der kosmische Garten der Plejaden • Aquajanaas Botschaft über den kosmischen Garten

3 DAS KOSMISCHE KONZIL DER PLEJADEN UND DIE GALAKTISCHE FÖDERATION

Das Kosmische Konzil der Plejaden • Exkurs zur 24. Dimension • Der Galaktische Rat der Föderation • Erwachensbotschaft der Galaktischen Föderation

4 DIE SIEBEN KOSMISCHEN SCHWESTERN

Warum wurden die Sieben Kosmischen Schwestern ausgewählt?

5 WER IST AQUAJANAA?

Die Bedeutung von Wasser • Das Kosmische Halschakra • Verbindung mit dem Kosmischen Halschakra

KULTUR UND LEBENSWEISE DER PLEJADER

Wahrnehmung des Glückszustands in den Plejaden • Die plejadischen Lichtschiffe • Wie sie die Energie der Galaxis nutzen, um ihre Lichtschiffe anzutreiben • Die Galaktischen Tore • Pyrit – das Gold der Plejaden • Verbindung mit der Energie von Pyrit

7 EINE REISE ZU DEN PLRJADEN, UM HEILIGES LICHTWASSER KENNENZULERNEN

Zugang zum Lichtwasser der Plejaden • Plejadenwasser mit Mondenergie aufladen • Plejadenwasser für emotionale Heilung • Eine Detox-Methode für Körper und Geist • Die Blutreinigung

8 PLEJADISCHE ENERGIE ZUR BEWUSSSEINSERWEITERUNG

Zur Verbesserung deines medialen Zugangs • Reinigung und Aktivierung des galaktischen Kanals • Frequenzanpassung an die plejadische Energie • Heilkraft- und Wissensübertragung von den Plejaden

9 DIE LICHTSPRACHE

Aktivierung der Lichtsprache • Aufladung deines Lichtwassers • Vertiefung der Lichtsprache

10 WIE DU DEINE STERNENFAMILIE FINDEST

Erfahre, wer deine Sternenfamilie ist • Die Suche nach deiner Sternenfamilie • Verbindung mit deiner Sternenfamilie • Seelenverträge und kosmische Ahnen • Rückführung zu deiner kosmischen Abstammung • Worte der tiefen Liebe und Hingabe

11 PERSÖNLICHES UND PLANETARES WACHSTUM

Die Aufgabe der Menschenfamilie • Wie können wir Frieden bewirken und Friede vermeiden? • Elf Möglichkeiten zur Vermeidung von Kriegen • Eine Friedensbotschaft von Aquajanaa • Wie die Sieben Kosmischen Schwestern dich unterstützen

12 DEINE KOSMISCHEN FÄHIGKEITEN

Du hast kosmische Fähigkeiten an • Aktivierung deiner kosmischen Fähigkeiten • Verwendung deiner kosmischen Fähigkeiten • Vier Schritte, wie du deine DNA heilen kannst • Vier Schritte, wie du deine DNA schützen kannst • Wie du deine DNA auf höhere Ebenen der Liebe einschwingst • Verbindung mit der plejadischen Lebensenergie • Wie du deine Hellsichtigkeit steigern kannst • Steigerung der Hellsichtigkeit durch Affirmation • Wie du mit Gedankenkraft kommunizierst • Die Lichttunnel-Methode

13 WIE DAS LEBEN IN DER FÜNFTEN DIMENSION AUSSIEHT

Dreiunddreißig Fragen an den Galaktischen Rat • Aquajanaa über die fünfte Dimension • Welche Bedeutung die Botschaften der Plejader haben • Erschaffe die neue Welt der fünften Dimension • Reinige und stärke deine Gedankenkraft

14 WAS DIE PLEJADER ÜBER PARALLELUNIVERSEN SAGEN

Sie dienen der Entwicklung deiner Wesensseele • Energetische Reise in ein Paralleluniversum • Dein besonderer Mensch aus dem Paralleluniversum Verbindung mit dem besonderen Menschen

15 WIE DU UFOS BESCHWÖREN KANNST

Menschliche Kontaktaufnahme mit nichtmenschlichen Wesen • Wie du Kontakt zu einem plejadischen Lichtschiff aufnimmst • Der Anfang einer intensiven Freundschaft • Eine Botschaft von Sunijaila, dem Lichteinhorn der Plejaden

16 DAS GROSSE ERWACHEN UND DIE GROSSE VERÄNDERUNG

Verbindung mit dem Göttlichen

Liebe Herzensmenschen und liebe Lichtfamilie

Nachwort: An alle meine Lieben

Aquajanaa spricht zu dir

Über die Autorin