Riesige, 15 Meter lange Kreatur im Tianchi-See in China auf Video festgehalten

Der Tianchi-See wird manchmal als „chinesisches Loch Ness“ bezeichnet, weil er angeblich eine große Kreatur oder eine Gruppe von Kreaturen beherbergt, über die seit mindestens dem frühen 20. Jahrhundert berichtet wird.

(Titelbild: Symbolbild)

Ähnlich wie die schottische Nessie beschreiben Augenzeugen das Tianchi-Monster oft als ein langhalsiges Wesen mit einer verlängerten Schnauze, das eine verdächtige Ähnlichkeit mit einer ausgestorbenen alten Seeeidechse, wie einem Plesiosaurier, aufweist.

Es gibt nur sehr wenige Foto- oder Videobeweise, die die Existenz eines großen Lebewesens in Tianchi belegen. Wissenschaftler bleiben skeptisch und vermuten, dass Augenzeugen möglicherweise große Fische oder Baumstämme mit der angeblichen Kreatur verwechselt haben.

Kürzlich ist jedoch ein neues Video aufgetaucht (siehe unten), das etwas deutlich anderes als einen Baumstamm zeigt und ein schlangenförmiges und langes Gebilde zeigt.

Laut einem Touristen namens Li, der dieses Video aufgenommen hat, war die schlangenähnliche Kreatur etwa 15 Meter lang.

Am 31. August 2023 besuchte Li den Tianchi-See in Xinjiang und ging gegen 16:00 Uhr am Ufer entlang, als sie plötzlich ein lautes Plätschern hörte. Als sie sich näherte, beobachtete sie etwa 180 Meter von ihr entfernt ein langes, dunkles Objekt, das sich durch das Wasser bewegte.

Wellen und sanfte Wellen zogen hinter dem Objekt her, während es sich bewegte. Li holte schnell ihr Smartphone hervor und begann mit der Aufnahme. Ungefähr 10 Sekunden später lösten sich die Wellen auf und die Seeoberfläche kehrte in ihren ruhigen und friedlichen Zustand zurück.

„Zuerst dachte ich, es könnte ein Fischschwarm sein, aber bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich nur um ein langes, silberfarbenes Geschöpf handelte. Es bewegte sich schnell und mit rhythmischen Bewegungen.“

Li zeigte ihre Aufnahmen den örtlichen Arbeitern, doch diese konnten die Kreatur weder identifizieren noch erkennen, ob es sich um einen Fisch, eine Schlange oder etwas anderes handelte. Gleichzeitig sagten sie, dass sie in den vergangenen Jahren auch von anderen Touristen über die Beobachtung eines ähnlichen Lebewesens im See informiert worden seien.

„Mit einer lebhaften Fantasie kann man sich viele Dinge vorstellen. Wir hoffen, dass es im Wasser ein Lebewesen gibt, das die Neugier aller befriedigen kann, aber ob es wirklich existiert oder nicht, ist schwer zu sagen“, kommentierte ein örtlicher Beamter den Eintrag.

Es ist bekannt, dass das größte Lebewesen, das im hochgelegenen Tianchi-See lebt, eine einheimische Forellenart ist, die eine maximale Länge von 90 cm erreicht.

Aufgrund der Lage des Tianchi-Sees in den Bergen auf einer Höhe von fast 2 km schwimmen hier keine Delfine, Robben, Otter und andere große Wassertiere, die von weitem mit einem „Seeungeheuer“ verwechselt werden könnten.

Video: