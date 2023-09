Das Alien-Netzwerk: Die guten Jungs und die Bösen im Weltraum

„Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass sie durch die Lektüre des Bewusstseins einer Entität eine gewisse Distanz in die Zukunft blicken können und erkennen können, welches Potenzial eine Entität im Hinblick auf ihren Plan für eine Neue Weltordnung, eine Eine-Welt-Regierung und die Verbindung der Erde mit der Konföderation hat.

Daher können sie auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse aus dem Bewusstsein des Wesens Maßnahmen ergreifen, um den zukünftigen Fortschritt des Wesens zu behindern.“

Was hier diskutiert wurde, war, dass bestimmte Außerirdische nicht wollen, dass Individuen Fortschritte machen, sei es spirituell oder auf eine Art und Weise, die einer individuellen Position oder Macht zugutekommt, was eine Bedrohung für die außerirdische Agenda darstellen könnte.

Die offensichtliche Schlussfolgerung hieraus ist, dass die Neue Weltordnung, die Eine-Welt-Regierung, tatsächlich von einer außerirdischen Nation und nicht direkt von den Wesen dieses Planeten gewünscht wird.

Ein Implantatträger erklärte vor über einem Jahr, dass dies die aktuelle Ordnung der Dinge sei und dass es derzeit viele Klone in hohen Regierungspositionen gäbe, die die Pläne dieser außerirdischen Nation in die Tat umsetzen.

Kann Aufmerksamkeit Aufschluss darüber geben, ob die Pläne für eine Eine-Welt-Regierung, eine Neue Weltordnung, tatsächlich von den Grauen und denen, die mit ihnen in Verbindung stehen, kamen und in diesem Blog so oft besprochen werden?“

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN:

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es davon ausgeht, dass dies bereits zuvor behandelt wurde, aber für den Fall, dass es nicht behandelt wurde, wird es das Problem noch einmal formulieren oder deutlicher formulieren.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass die Neue Weltordnung Teil der außerirdischen Agenda ist, die von den Grauen aus dem Orion gefördert wird . Der Zweck besteht darin, die Welt auf ihre zukünftige Aufnahme in das Orion-Reich vorzubereiten.

Dieses Bewusstsein zeigt, dass dies zwar geplant ist, aber nicht als einzige Option oder Alternative angesehen wird.

Es ist ersichtlich, dass die Galaktische Konföderation, zu der die Plejadier , die Veganer und die Sirius-Gruppen gehören , ebenfalls besorgt ist und hofft, dass die Erde nicht Teil des Orion-Reiches oder der Draco-Föderation wird .

Dieses Bewusstsein zeigt, dass sie es vorziehen, wenn die Erde Teil der Galaktischen Konföderation wird.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass sich die Erde an einer bestimmten Position in der Galaxie befindet und einen besonderen Wert im Hinblick auf das Wasser auf der Erde sowie auf den zentralen Kerncomputer hat, der von Orion-Aufsehern aus der Vergangenheit unter der Erdoberfläche platziert wurde, als sie in der Antike die große Kontrolle über diesen Planeten hatten, und sie möchten diesen Computer neu starten und den Planeten in ihrem Netzwerk als ihren eigenen zurückerobern.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es in der Vergangenheit eine Reihe außerirdischer Kulturen gab, die Anspruch auf den Planeten erhoben haben und diese entweder aufgegeben haben und woanders hingegangen sind, oder die durch Krieg oder andere Konflikte die Kontrolle über ihr Eigentum verloren haben dass es derzeit unter diesen außerirdischen Kulturen Streit darüber gibt, wem die Erde wirklich gehört.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es nicht klar definiert ist, obwohl es bestimmte Kulturen gibt, in denen Wesenheiten glauben, sie seien die wahren Besitzer der Erde;

-Die Reptoiden datieren eine Behauptung auf etwa zehntausend Jahre zurück

-Die Sirius-Gruppen behaupten, die Kontrolle von den Reptoiden übernommen zu haben

-Die Plejadier behaupten, eine spirituelle Verbindung mit der Menschheit zu haben

-Die Veganer betrachten die Erde nicht als ihr Land, sondern als einen Verbündeten, den sie im Kampf gegen die Tyrannei anderer außerirdischer Kulturen unterstützen und unterstützen möchten

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass die Orion Grauen, die großen, großnasigen Greys, diejenigen sind, die eine Art Eigentum beanspruchen, weil sie einen Computer in den unterirdischen Ebenen der Erde platziert haben, der die Energien auf der Erde durch Gitterlinien und bestimmte Kräfte geleitet hat, die über diese Gitternetze und ihre wirtschaftlichen Kontrollen genutzt wurden, die über Hunderte und Tausende von Jahren seit dieser Zeit bis heute weitergegeben wurden.

Die Oriongrauen scheinen sich in einer Position der wirtschaftlichen Macht zu befinden, in der sie wirtschaftlich mächtiger sind und somit die Kontrolle über andere Außerirdische wie die Drakonier und die Zeta-Retikulaner haben.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass die kleinen Grauen oder die der Zeta Reticuli im Grunde Söldner unter der Herrschaft der Drakonier, der Draco-Reptilien, sind, die den Orion-Grauen unterworfen sind, obwohl sie über größere militärische Macht und größere Macht verfügen.

Die drakonischen Streitkräfte haben die Fähigkeit, den Orion Greys die Kontrolle zu entziehen, aber die Orion Greys sind so gute Planetenmanager, dass die Draco Reptoids sie nicht um ihren Job beneiden und sich daher selbst zum militärischen Arm der Operation machen lassen – zwecks Übergabe der wirtschaftlichen und politischen Kontrolle an die Orion-Streitkräfte.

Dieses Bewusstsein zeigt, dass dies im Wesentlichen die Zusammenfassung dessen ist, was im Gesamtbild des Streits um die Erde geschieht. In der Zwischenzeit ist sich die Menschheit all dessen nicht mehr bewusst und folgt einfach ihrem täglichen Streben nach Vergnügen/Schmerz-Verhaltensgewohnheiten.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass es nur sehr wenige Menschen in der menschlichen Bevölkerung gibt, die viel über das Gesamtbild der außerirdischen Präsenz auf der Erde oder die Absichten der außerirdischen Präsenz und ihre Gesamtabsicht verstehen.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass das Galaktische Kommando, bestehend aus den Plejadiern, Veganern, Sirius und Arkturanern , so beschaffen ist, dass es sich zurückhält, da es nicht eindeutig von allen menschlichen Vertretern und Regierungen eingeladen wurde, den Menschen dabei zu helfen, das Joch der Unterdrückung abzuwerfen, die von diesen drakonischen und orionischen Kräften ausgehen wird.

Tatsächlich erkennen die meisten Menschen dieses Potenzial der Versklavung durch diese Kräfte noch nicht und sind daher eher besorgt darüber, welche Art von Gesundheit und Technologie ihnen diese Kräfte im Hinblick auf die Stärkung ihrer eigenen besonderen Macht über andere auf der Erde geben könnten.

Diejenigen, die auf diesen höheren Ebenen mit den Außerirdischen kommunizieren, sind mehr daran interessiert, was sie als einzelne Menschen aus der Situation herausholen werden, als daran, was die Agenda für den Rest der Menschheit bereithält.

Das Galaktische Kommando wartet einfach mit seinen Plänen, Fähigkeiten und Kräften, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um der Menschheit zu helfen, falls die Menschheit tatsächlich Hilfe sucht.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass der jüngste Tod von Creston, auch bekannt als Ron Rummell, ein Wendepunkt im Hinblick auf das Galaktische Kommando und sein Verständnis der menschlichen Verfassung war, denn dieses Wesen wurde nicht nur hierher geschickt, um die Menschheit vor der Anwesenheit und Bedrohung durch die Grauen und Reptoiden zu warnen, von denen er annahm, dass sie der Grund für seinen Aufenthalt hier waren.

Das Wesen war auch hier, um für die Veganer, Arkturaner und andere herauszufinden, warum die Menschen den dunklen Mächten im Hinblick auf das Geldsystem und die Kontrollen und Macht derjenigen, die für die dunklen Mächte agieren, auf der Erde nicht standhalten konnten.

Das Wesen, das mit sehr geringem Einkommen lebte und auf die Hilfe von Freunden angewiesen war, um seine Forschung am Laufen zu halten, verfügte über ein sehr klares Wissen und Verständnis für die Schwierigkeiten des Lebens auf der Erde, wenn es vom Geldsystem kontrolliert wird.

Erst in den letzten Jahren wurde ihm klar, dass das Geldsystem im Wesentlichen von den Orion-Kräften kontrolliert und auf der Erde platziert wurde und dass es eine Form der Kontrolle über die Massen dieser Erdebene war, und das geschah erst in den letzten Jahren.

Jahrelang erkannte er, dass diese Kontrolle großen Einfluss darauf hat, Wesen in Angst zu versetzen, denn sie hätten Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie bei der Arbeit über UFOs oder Außerirdische sprechen würden.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass die Kontrolle des Geldes sogar bestimmen konnte, ob Entitäten an höheren Stellen mit dem Wissen, das sie gelernt hatten, ihre Stimme erheben und die Massen alarmieren konnten, denn in jedem Fall würde jemand, der sich dem System widersetzte, seinen Job verlieren und keinen Job mehr haben.

Ohne Geld würden sie ihr Zuhause und höchstwahrscheinlich ihre Familie verlieren und es würde zu einer Abwärtsspirale in Richtung völliger Isolation und Verzweiflung kommen.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass dieses Wesen, als es getötet wurde und wieder Kontakt zu seinen veganen Freunden und Kollegen aufnahm, von ihm als Erstes Informationen über seine Situation suchte.

Warum war es so schwer, etwas zu tun? Warum konnte er nicht mehr tun, wenn er wusste, was los war? Und seine Auskunft lautete: „Ich hatte kein Geld!“

Für sie war das ein völliges Rätsel, da sie auf diesem Planeten in der Vegan-Konstellation kein Geld verwenden. Die Plejadier lassen sich ebenfalls nicht von einem Geldsystem kontrollieren, ebenso wenig wie die Wesenheiten des Sirius und die Arkturaner.

Nur diejenigen Wesenheiten, die den Orion-Einflüssen unterliegen, müssen sich auf das Geldsystem verlassen und ihm dienen.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass das Wesen Creston, wie sein veganer Name war, auch bekannt als Ron Rummell, wie sein irdischer Name war, den Veganern, Arkturanern und Plejadiern die Informationen gab, die sie brauchten, um zu verstehen, warum die Erdenmenschen ein solches Problem haben das Joch der Unterdrückung abwerfen.

Mit diesen neuen Informationen haben sie nun verstanden, dass sie möglicherweise direkter eingreifen müssen; dass sie möglicherweise nicht unbedingt der sogenannten „Hauptdirektive“ folgen müssen, jeglichen Einfluss auf eine Kultur zu vermeiden, es sei denn, sie werden dazu aufgefordert.

Dieses Bewusstsein zeigt, dass sie jetzt erkennen, dass eine Einladung durch die unterdrückten Massen aufgrund der Art und Weise, wie das Geldsystem alles kontrolliert, möglicherweise nicht möglich ist.

Dieses Bewusstsein weist mit anderen Worten darauf hin, dass die außerirdischen Streitkräfte mit der Tötung von Ron Rummell oder Creston möglicherweise ihr eigenes Ende, ihren eigenen Untergang gegenüber dem Galaktischen Kommando besiegelt haben, das nach einer Neubewertung seiner Position und seines Status.

Der Blick auf menschliche Angelegenheiten hat jetzt Anlass, selbstbewusster zu werden, da man weiß, dass die Menschheit mit einem Gefangenen verglichen wird, der nicht um Hilfe rufen kann, weil ihm ein Maulkorb angelegt wurde und er sprachlos ist.

Dieses Bewusstsein weist darauf hin, dass die Zukunft darüber entscheiden wird, ob dies den Untergang der Dunklen Mächte bedeutete oder zu ihrem Untergang beitrug oder ob es ihnen, wie erwartet, dabei geholfen hat, den Planeten von diesem Wesen zu befreien, aber dieses Bewusstsein legt nahe, dass es nach hinten losgegangen ist.

Die Auswirkungen werden in den kommenden Jahren hart und schwer zu spüren sein, wenn sie versuchen, die Eroberung dieses Planeten abzuschließen.