Eine auffällige Tatsache, die das in der Wissenschaft akzeptierte Bild der Geochronologie und Eisdatierung verdirbt, ist ein Projekt, ein Geschwader von Militärflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg unter dem Eis Grönlands hervorzuholen.

Es stellte sich heraus, dass sie im Alter von 46 Jahren mit einer Eisschicht bedeckt werden konnten, deren Dicke nach wissenschaftlichen Daten dem Alter von 37.000 Jahren entspricht.

Im Jahr 1942 mussten acht Militärflugzeuge der US-Marine wegen Treibstoffmangels im Eis Grönlands notlanden. Nach 10 Tagen wurden die Piloten gerettet, die Flugzeuge blieben jedoch zurück.

Erst 1980 erinnerten sie sich an sie und beschlossen, sie zu finden, den Schnee zu räumen, sie zu reparieren, wieder aufzufüllen und als Museumsausstellungen zurückzugeben.

Das Geschwader wurde jedoch erst 1988 und nur mit Hilfe von Bodenradar gefunden. Am Landeplatz befanden sich keine Flugzeuge an der Oberfläche. Mithilfe einer Dampfsonde konnte nachvollzogen werden, in welcher Tiefe sich die Flugzeuge befanden.

Es stellte sich heraus, dass sich über ihnen 75 m Eis befanden. Im Jahr 1990 kehrten Liebhaber der Militärgeschichte hierher zurück und stellten mit einer Dampfmaschine Bohrer mit einem Durchmesser von 1,2 m her.

Als die Besatzung das erste Flugzeug, eine Boeing B-17 Flying Fortress, erreichte, stellte sie fest, dass es vollständig vom Eis zerquetscht war. Sie mussten mit nichts zurückkehren, aber später erinnerte sich jemand daran, dass Lockheed P-38 Lightning-Jäger kleiner sind und einen haltbareren Rumpf haben und eine Chance haben, unter Eisschichten intakt zu bleiben.

1992 kehrte die nächste Expedition wieder an diesen Ort zurück und konnte in Teilen ein anderes, besser erhaltenes Flugzeug heben.

Die Restaurierung dauerte 9 Jahre und im Jahr 2002 konnte es sogar auf einer Flugschau fliegen. Für dieses Projekt wurden 3 Millionen US-Dollar ausgegeben.

Eine spannende und groß angelegte Anstrengung zur Bewahrung der Geschichte, auch wenn es nicht darum geht.

Bisher hat die wissenschaftliche Gemeinschaft die Tatsache ignoriert, dass die Flugzeuge in 46 Jahren in einer solchen Tiefe unter dicken Eisschichten gelandet sind. Schließlich gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich das Eis in der Antarktis im Durchschnitt alle 500 Jahre um 1 m ansammelt.

In Grönland herrschen fast die gleichen Bedingungen wie in der Antarktis. Somit muss das Alter dieser Flugzeuge mindestens 37.500 Jahre betragen.

Es ist nicht klar, woher diese Zahl der Eisansammlung (1 m in 500 Jahren) kommt. In der Mittelzone können im Winter bis zu 1 m Schnee (oder sogar mehr) fallen. Wenn es auftaut, kann es zu 20 cm dickem Eis werden, und in Grönland betrug die Eisansammlungsrate schätzungsweise 1,63 m pro Jahr.

Wissenschaftler datieren das Eis auch anhand dunkler Linien und gehen davon aus, dass es sich dabei um das sommerliche Schmelzen von Schnee und Eis handelt. Von hier stammen wahrscheinlich die Daten von etwa 1 m in 500 Jahren.

Für die Geologie ist der mysteriöse Geschwaderfall eine sehr unbequeme Tatsache, die es ermöglichte, das Alter des grönländischen Eises experimentell zu verstehen.

Erinnern wir uns daran, dass auf der Piri-Reis-Karte und anderen ähnlichen Karten der Neuzeit die Antarktis ohne Eis dargestellt ist. Vielleicht war Grönland auch ohne Eis.

Doch wie konnten diese Kontinente in relativ kurzer Zeit mit einer solchen Eisdicke bedeckt werden?

Es stellt sich heraus, dass sie sehr jung sind und der Name Grönland (Grünes Land) nicht ohne Grund vergeben wurde.