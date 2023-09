Ein indischer 16jähriger Astrologe machte eine neue Vorhersage über das Schicksal der Welt und unvermeidliche Ereignisse

Abhigya Anand ist der 16-jährige Astrologe aus Indien, der sich kürzlich mit einer neuen, hörenswerten Botschaft an die Erdbewohner wandte.

Wie andere Menschen mit feinem Gespür sucht der junge Visionär nach Antworten auf die Frage: „Was erwartet uns in diesen schwierigen Zeiten als nächstes?“

Seine neuen Vorhersagen für 2024 könnten den Schleier der Geheimhaltung lüften.

Bereits 2019 kam man über den begabten Inder ins Gespräch. Er sagte den Beginn der Coronavirus-Pandemie voraus und nannte das genaue Todesdatum des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Jahr 2021.

Basierend auf astrologischen Berechnungen ermittelte Anand den Zeitraum der großflächigen Störung Weltordnung an der Grenze zwischen Winter 2021 und Frühjahr 2022. Die neue langfristige Prognose bis April 2024 wird es den Menschen ermöglichen, sich bestmöglich vorzubereiten.

Unumkehrbare Veränderungen für 2024

Um die Ereignisse der Zukunft zu sehen, nutzt Abhigya Anand Wissen aus alten Schriften, die Erfahrungen seiner Vorfahren, seine eigenen Analysen und einige historische Fakten.

Auf seinem Youtube-Kanal sagte der junge Seher, dass das globale Anwachsen des Bösen und der Konflikte auf der Erde durch die besondere Anordnung der Planeten hervorgerufen werde . Es wird noch weitere 400 Jahre nachwirken.

„Das kommende Zeitalter des Wassermanns bringt unumkehrbare Veränderungen in die Welt und Russland wird eines der Länder sein, die diese Veränderungen einleiten werden“, sagt der Junge.

Ihm zufolge werden Kriege noch ein ganzes Jahr lang die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf sich ziehen, aber dabei geht es nicht nur um den militärischen Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. In verschiedenen Teilen des Planeten wird es zu Feindseligkeiten kommen.

Viele Länder werden ihren Militärhaushalt erhöhen. Der blutige Mars im achten Haus warnt vor Aggression und Konkurrenz, Massensterben und Streit um das große Geld.

Seine kriegerische Energie ist in der Lage, jede lokale Fehde in einen umfassenden Konflikt zu verwandeln.

Anand fordert die Politiker auf, jede Entscheidung abzuwägen und 20 Schritte vorauszudenken.

Was hat Mutter Natur für uns vorbereitet?

Der Indigo-Junge deutet an, dass der Herbst 2023 schwierig sein wird. Nach seinen Berechnungen wird der Planet von Mitte Oktober bis Ende Dezember von schweren Naturkatastrophen erschüttert.

Die Menschheit muss ihre Folgen bis zum ersten Frühlingsmonat 2024 „entwirren“. Anand fordert, Regenwasser zu speichern und sich auf die Energieerzeugung mithilfe von Sonnenkollektoren zu konzentrieren.

„Die Menschheit wird mit Feuer, Wasser und Luft konfrontiert sein. Der Planet erwartet eine ganze Reihe von Erdbeben, die nacheinander folgen werden. Aber wir werden nicht klar sagen können, wo wir mit dem nächsten rechnen müssen“, warnt der Astrologe.

Es gelang ihm auch, einige Punkte anhand der Sterne zu identifizieren – die der USA und Italiens.

Umweltkatastrophen

Der junge Astrologe macht auch auf andere große Probleme aufmerksam, die das Leben der Menschheit bedrohen.

„Wir leben in der vielleicht trockensten Zeit der Geschichte. Der Wasserspiegel sinkt und in der Tiefe vergrabene Denkmäler der Vergangenheit kommen an die Oberfläche. „Diese Zeichen sind Vorboten von Unheil“, sagt der Seher.

Im Zeitraum von 2024 bis 2026 wird die Welt einen Wandel der Einflusszonen erleben. Dies könnte zu einer unklugen Verteilung von Nahrungsmitteln führen und dazu führen, dass Hunderttausende Menschen hungern.

Die Natur wird sich für den Missbrauch von Pestiziden und Verzögerungen beim Getreidehandel rächen. Leider kann niemand diese Situation beeinflussen.

Wir werden einen Polaritätswechsel in der Weltwirtschaft beobachten. Die reichen Länder werden rasch an Wohlstand verlieren.

Und die Länder der Dritten Welt werden in ein „goldenes Zeitalter“ eintreten: Sie werden ein beispielloses Wirtschaftswachstum, eine landwirtschaftliche Entwicklung, die Gründung neuer Unternehmen und die Einführung fortschrittlicher Technologien erleben. Aber das braucht Zeit, auch um die Inflation der Weltwährungen zu überstehen.

Auf die eine oder andere Weise wird das Ausmaß der finanziellen Instabilität die gesamte Menschheit in Erstaunen versetzen.

Der Astrologe berichtet, dass wir möglicherweise bald die Aufdeckung eines weltweiten Betrugs erleben werden. Vielleicht sprechen wir über Kryptowährung.

Neue gefährliche Viren

In seiner neuen Vorhersage erwähnt Abhigya die ältesten Lebewesen auf unserem Planeten, die „wieder ihre Köpfe heben“ werden.

Wir sprechen über Viren, und der junge Astrologe sieht die Wurzel aller Probleme in den Wissenschaftlern, die versuchen, sie zu bekämpfen. Dadurch mutieren Viren und im Winter 2023 müssen sich die Menschen erneut der Herausforderung stellen.

Der Junge warnt: Die neue Pandemie wird diejenige, die wir vor zwei Jahren erlebt haben, übertreffen.

Der erste Ausbruch einer neuen gefährlichen Krankheit wird in Afrika registriert. Länder werden erneut gezwungen sein, ihre Grenzen zu schließen.

Doch der weise Inder versichert: Die Menschheit ist in der Lage, sich selbst zu schützen.

Der Schlüssel zur Überwindung von Widrigkeiten ist Mitgefühl. Wir müssen freundlicher zu Tieren und den kleineren und schwächeren sein.

Gemäß den Gesetzen des Gleichgewichts wird die Natur zur Ruhe kommen und uns selbst mehr Gnade erweisen. Alles Geniale ist einfach, nicht wahr?

