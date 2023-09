Keine Anzeichen einer Falschmeldung: Es wurde eine CT-Untersuchung eines „Aliens“ aus Peru durchgeführt (Video)

Vor einer Woche „explodierten“ die Weltnachrichten aus den Leichen angeblicher Außerirdischer, die der lokale Ufologe Jaime Maussan im mexikanischen Kongress gezeigt hatte.

Seitdem erscheinen täglich neue Artikel zu diesem Thema mit frischen Informationen.

Wie erwartet haben die meisten seriösen Wissenschaftler diese „Aliens“ mit großer Skepsis betrachtet und entweder direkt festgestellt, dass es sich bei diesen Körpern um Fälschungen handelt, oder indirekt auf den Mangel an Informationen hingewiesen.

Es gab auch Behauptungen, dass es sich bei den „fünf Außerirdischen“ aus Peru tatsächlich um stark deformierte Überreste von Kindern handele.

Darüber hinaus wurden sie absichtlich zum Zwecke der Fälschung deformiert.

Und in Peru hat man bereits erklärt, dass Maussan keine Erlaubnis hatte, „biologische Überreste“ aus dem Land zu exportieren, und dass dem Ufologen dafür eine strafrechtliche Bestrafung droht.

Maussan selbst bestreitet den Vorwurf kategorisch und sagt, er habe nichts Illegales getan.

Unterdessen untersucht Maussans Team weiterhin die Leichen von „Aliens“, und am Montag, dem 18. September, wurde ein CT-Scan am Körper der angeblichen „Alien-Frau“ durchgeführt, die den Namen Clara erhielt.

Im unteren Teil ihres Bauches befinden sich drei seltsame Objekte und in früheren Jahren wurde angenommen, dass es sich dabei um Eier handelte.

Darüber hinaus sagen Forscher nun, dass „Clara“ einst ein lebendes Objekt biologischen Ursprungs war und schwanger war.

„Wir haben die Bauchhöhle erreicht, wo, wenn man sich diesen Teil anschaut, Dinge sind, die wie Eier aussehen und Eier sein könnten.

„Wenn dieser Körper posthum verändert würde (das heißt, wenn diese „Eier“ ​​nach dem Tod in den Körper gelegt würden), dann würden wir während der Studie eine Reihe von Veränderungen sehen.

„Indem wir keine dieser postmortalen Veränderungen feststellen, stellen wir fest, dass dieser Organismus einmal lebte, intakt, biologisch und schwanger war“, sagte Dr. José de Jesús Salce Benítez.

Da dieser Körper keine sichtbaren Wunden aufweist, ist es möglich, dass „Clara“ und ihre „Brüder“ an noch unbekannten inneren Ursachen starben. Dies ist jedoch lediglich eine Annahme des Autors dieser Zeilen und keine Schlussfolgerung von Forschern.

Die Forscher erwähnten, dass sie keine endgültigen Beweise dafür hätten, dass es sich bei diesen Mumien um eine außerirdische Lebensform handele, sie glauben jedoch, dass diese Kreaturen „mit keiner bekannten terrestrischen Spezies verwandt“ seien.

Der CT-Scan wurde von Technikern und Projektwissenschaftlern in der Nur-Klinik in Huixquilucan, Mexiko, durchgeführt.

Als Antwort auf Skeptiker, dass die „außerirdischen Mumien“ wahrscheinlich aus Körperteilen verschiedener Tiere bestanden, sagten Experten, dass die Scans keine Klebefragmente, Brüche oder andere Anzeichen einer absichtlichen Verbindung verschiedener Teile erkennen ließen.

„Dies kann nicht die Befestigung eines Schädels einer Art am Körper einer anderen Art sein, denn dann wären Spuren der Manipulation dieses Schädels sichtbar, Kratzer, Brüche, Gelenke der Verbindung.“ Dies ist hier nicht der Fall. Es besteht eine perfekte Verbindung zwischen Schädel und Hals“, sagt Dr. José de Jesús Salce Benítez.

Es wird angegeben, dass die ungewöhnlichen Hälse, die länglichen Schädel, die leichten, aber starken Knochen und das Fehlen von Zähnen „typische Merkmale für Vögel“ aufweisen.

Dazu gehört auch die Fortpflanzung durch Eier. Die Forscher wiesen darauf hin, dass die Kreaturen seltsame Gelenke hatten, die nicht menschenähnlich waren und offenbar viel weniger beweglich waren.

Am meisten verwirrt sie jedoch das Vorhandensein von „Implantaten“ aus Osmium und Cadmium in der Brust, und Osmium ist eines der seltensten Elemente in der Erdkruste und gilt als das seltenste Edelmetall.

Die Forscher sagten, der Zweck der „Implantate“ sei ihnen unklar, da sie keine Funktion zum Zusammenhalten von Körperteilen hätten.

Letztendlich wiesen Experten auf dem Gebiet der Tomographie und Radiographie darauf hin, dass der „nichtmenschliche Körper“ weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen bedarf, da es in ihm „Regionen“ gibt, die nicht erklärt werden können. Deshalb laden sie vielfältigere Spezialisten ein, sich ihnen anzuschließen.

Video: