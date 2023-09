Fallen Sie nicht auf das unbegründete Notfall-Gerücht vom 4. Oktober herein (Video)

Am 3. August 2023 veröffentlichte die FEMA eine Pressemitteilung, in der es darum ging, dass es an diesem Tag einen Emergency Broadcast Stytem (EBS)-Test geben wird, und seitdem kursieren unbegründete, angsteinflößende Gerüchte im Internet.

Wenn Sie sich die aktuelle Benachrichtigung ansehen möchten, die die FEMA auf ihrer Website veröffentlicht hat, klicken Sie auf den folgenden Link:

FEMA-Pressemitteilung : https://www.fema.gov/press-release/20230803/fema-and-fcc-plan-nationwide-emergency-alert-test-oct-4-2023

Das folgende Video enthält einige Videos darüber, was andere Leute in Bezug auf dieses EBS-„Ereignis“ veröffentlichen:

Jason gibt an, dass der EBS-Test genau um 14:22 Uhr beginnen wird. Nirgendwo auf der FEMA-Website steht, dass der Test genau zu diesem Zeitpunkt beginnen wird. Das bedeutet, die Numerologie gegen viele von uns einzusetzen, die daran glauben. Die FEMA erklärte: „Der nationale Test wird aus zwei Teilen bestehen, in denen die WEA- und EAS-Fähigkeiten getestet werden. Beide Tests sollen am Mittwoch, dem 4. Oktober, gegen 14:20 Uhr ET beginnen.“

Es kursieren viele unbegründete Annahmen darüber, was zu erwarten ist, wenn die EBS-Tests am 4. Oktober stattfinden. Und jeder, und ich meine JEDER, der diese Annahmen propagiert, hat keinerlei Beweise für das, was er sagt. Einige sagen, sie seien nur der Bote, versäumen es aber, zu recherchieren, was wirklich passiert.

Eine andere Person sagt, dass es die tatsächlichen Frequenzen des EBS-Tests sind, die an diesem Tag das Graphenoxid in den Menschen aktivieren. Ehrlich gesagt wäre ich bereit, dagegen zu wetten.

Und noch eine andere Frau, diese aus Australien, sagte, dass ihre „Quellen“ ihr gesagt hätten, dass die Vereinigten Staaten riesige Mengen an Leichensäcken bestellt hätten, und ohne Beweise dafür, dass sie dafür gedacht seien, zählt sie eins und eins zusammen und sagen, dass sie irgendwie mit diesem Ereignis zusammenhängen.

Darüber hinaus sagte sie, dass ihr Telefon auch in Australien zu Beginn der Tests ausgeschaltet sein werde.

Glaubwürdigkeit und Integrität

Wenn Sie also den Haftungsausschluss „Ich bin nur der Bote“ hinzufügen, befreit Sie dieser Haftungsausschluss dann davon, Angst zu verbreiten?

Sensationslust wird Ihnen Ansichten und wahrscheinlich ein paar leichtgläubige Anhänger einbringen, die Ihren Blödsinn glauben, aber … wie steht es mit Ihrer Glaubwürdigkeit? Wie viele dieser Lügen müssen Ihre Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität ruinieren? Erklärt das nichts mehr?

Und Sie müssen darüber nachdenken, was das für diejenigen bedeutet, die WIRKLICH die Wahrheit verbreiten? Wir ALLE werden wie verrückte Idioten aussehen, wenn dies ohne Zwischenfälle geschieht … und das ist hauptsächlich Schuldgefühle durch Assoziationen.

Erlernte Hilflosigkeit

In der Psychologie gab es eine Studie über erlernte Hilflosigkeit, bei der eine Ratte in einen Bottich mit tiefem Wasser gelegt wurde und nicht entkommen konnte. Die Wissenschaftler hatten einen Timer, um zu sehen, wie lange es dauern würde, bis das Tier das Schwimmen aufgibt. Am ersten Tag schwamm die Ratte und schwamm, bis sie nicht mehr schwimmen konnte.

Als er kurz davor war unterzugehen, packten ihn die Wissenschaftler und wiederholten das Experiment am nächsten Tag. Mit jedem Tag, an dem sie dieses Experiment wiederholten, schwamm die Ratte immer weniger, bis sie am Ende des Experiments, als die Ratte ins Wasser gelegt wurde, überhaupt nicht mehr schwamm. Sie hat einfach aufgegeben.

Für mich sind das NESARA und GESARA. Wie lange kann die Ratte (wir) noch im Bottich mit (NESARA/GESARA-Lügen) Wasser schwimmen? NESARA wird seit den 1990er Jahren versprochen. An welchem ​​Punkt hören Sie auf, in einem Pool endloser Lügen zu schwimmen, die niemals wahr werden?

Sheldan Nidle war ein großer NESARA-Befürworter, der auch sagte, dass die Welt am 17. Dezember 1996 untergehen würde. Und wir sind immer noch hier.

Niemand, der Vorhersagen macht, ist zu 100 % genau. NIEMAND. Ich habe vorhergesagt, dass Trump Ende dieses Monats wieder im Amt sein wird. Wir werden sehen, aber es ist nur eine Vorhersage. Es geht nicht darum, Lügen als Tatsachen darzustellen, wie etwa bei NESARA und GESARA.

Es ist auch keine Panikmache, wenn man sagt, dass das EBS Frequenzen enthalten wird, die mit Graphenoxid und Nanopartikeln im menschlichen Körper interagieren.

Wenn Jason nun sagen würde: „Ich weiß es nicht, aber es könnte möglich sein, dass diese Frequenzen mit Graphenoxid und Nanopartikeln interagieren KÖNNTEN, dann ist das keine Tatsachenbehauptung und eher eine Warnung als alles andere.“

Nun habe ich in der Vergangenheit versucht, Jason zu kontaktieren, um viele der besten metaphysischen Websites zusammenzustellen …. aber Sie können ihn nicht erreichen oder er ignoriert Ihre Nachrichten. Ich weiß nicht. Er steht über uns kleinen Leuten.

Irgendwo muss man die Grenze ziehen.

Ich halte mich für den ewigen Optimisten, das Glas ist immer halb voll … es sei denn, es ist halb voll mit Blödsinn, dann ist es in Wirklichkeit ein leeres Glas für gebrochene Versprechen

Ist dieses FEMA- und unbegründete Graphenoxid-Gerücht nun möglich? Ja, alles ist möglich. Kann ein Affe aus deinem Arsch fliegen? Sicher, es ist möglich, aber höchst unwahrscheinlich und sehr unwahrscheinlich.

Was wird am 4. Oktober passieren?

Die Tests finden wie geplant statt. Vertraue ich der FEMA? HÖLLE nein, aber ist es MÖGLICH, dass diese EBS von den White Hats betrieben wird? Sicher, es ist MÖGLICH, aber es ist wahrscheinlicher, dass dies nur ein Test ist und das Leben danach für alle weitergeht, ohne dass man sich über etwas Sorgen machen oder fürchten muss, mit dem unbegründete Gerüchte in Zusammenhang stehen.