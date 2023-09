Findest Du einen Ausweg aus der Matrix?

Netzfund:

Die Matrix, das Programm, in dem wir leben, ist ein System, das in eine Frequenzblase, ein Netz eingeschlossen ist, um selbst verlassende „Seelen“ einzufangen, die den Körper beim sogenannten Tod verlassen, es sei denn, sie sind in einem ausreichend hohen Bewusstseinszustand.

Eine Seele oder eine Form des Bewusstseins, die ihren ursprünglichen Körper verlassen hat, wird dann wieder in neue Körper recycelt und dient weiterhin den Archons unter einem anderen menschlichen Namen.

Dieses andere Phantom-Ich lebt wieder in Unwissenheit und kennt weder seine wahre Essenz noch woher es kommt. Und das nennt man Reinkarnation.

Aber wir sind unendliches Bewusstsein. Wir müssen nicht verschiedene Körper betreten und verlassen, immer wieder inkarnieren, um uns „zu entwickeln“ und „Erleuchtung“ zu erreichen. Unser unendliches Selbst ist bereits erleuchtet. Dies ist ein Geschenk, das uns als Manifestation des unendlichen Bewusstseins gehört.

Der sogenannte Reinkarnationszyklus ist in der Tat ein Mechanismus, der uns zu Sklaven der Archonen macht. Wenn alle Seelen (Aufsichtspunkte) die Matrix verlassen könnten, sobald sie von der Realität der begrenzten fünf Sinne abweichen, würde das Virus bald seine ganze Energie verlieren.

„Scheiß drauf, ich geh da nicht mehr hin, da ist es scheiß wert.“ Niemand, der die

Möglichkeit hätte, in die Matrix-Frequenzblase zu schauen, würde nicht für ein Ticket zum Gebärmutterhals in die Warteschlange gehen.

Die Seelen, die zunächst in der Matrix gefangen waren, sind immer noch darin gefangen.

Na wenigstens die meisten und andere werden hier angezogen wie eine Motte im Licht.

Man kann tatsächlich das Licht sehen. Ich glaube schon lange, dass Licht, oder wenn du „Licht“ magst, ein weiterer architektonischer Zusammenbruch ist. Licht wird dick mit Freundlichkeit, Spiritualität und „Gott“ verbunden.

Wir hören von Menschen, die sich „Lichtarbeiter“ nennen und dem ewigen Duo von „Liebe und Licht“ dienen (als gegenseitig austauschbare Begriffe wie „Freiheit und Demokratie“).

Aber Licht – sichtbares Licht – ist auch ein Frequenzband, das die Menschheit in die Falle der Matrix einfängt. So kontrovers es auch klingen mag, der wütende, wilde, blutrünstige Gott des Alten Testaments ist nur eine weitere Version des Demiurg/Lord Archont, daher wird er auch als „Herr“ bezeichnet. “ Ganz am Anfang der Schöpfung sagte er: „Lass es Licht werde. “

Ich behaupte, dass die Geschichte der „Schöpfung der Welt“ in Genesis tatsächlich die Entstehung der Matrix symbolisiert und darin spielt „Licht“ die führende Rolle.

Wissenschaftler sprechen über dunkle Materie und dunkle Energie, aber der Begriff „dunkel“ bedeutet hier nur für unsere Sicht unsichtbar (weil sie eine andere Frequenz hat) und nicht, dass sie schwarz-weiß ist.

Wenn du auf der gleichen Frequenz wie deine Realität in Resonanz kommst, kannst du genauso deutlich „sehen“, wie du im sichtbaren Licht siehst. Es geht nicht um „Licht“ als Leuchtkraftqualität, sondern um das Frequenzband dessen, was wir als Licht wahrnehmen – das Frequenzband oder eines der Frequenzbänder, die Matrix.

Licht zeigt keinen Ausweg – es ist eine Falle. Umdrehen, ständig umdrehen, alles umdreht.

Interessanterweise beziehen sich viele Menschen aus klinischen Todes auf die gleiche Erfahrung wie das Verlassen eines Tunnels, mit einem erstaunlich hellen Licht am Ende. Sie fühlen vollkommenes Glück und freudige Euphorie und treffen Geistern oder ihre längst toten Lieben, die ihnen sagen, dass sie zurückkommen müssen, weil ihre Zeit [Sklaverei] auf der Erde noch nicht erfüllt ist und sie entscheiden können, ob sie bleiben oder zurückkommen wollen.

Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, aber als die Puzzleteile zusammen kamen, war ich überzeugt, dass es sich nur um eine weitere archontische Matrix-Illusion handelte.

Ich denke, wenn du „dem Licht folgst“, bleibst du in der Matrix und recycelt zurück in die fünfsinnige Erde und wartest auf ein weiteres Sklavenleben, nein warte, Entschuldigung, ich meine eine weitere Inkarnation auf deiner „unendlichen Reise zur Erleuchtung“.

Ein Blick aus dieser Perspektive räumt ein weiteres Rätsel auf. Warum erinnern sich so wenige Menschen an ihr vorheriges Leben in unserem verrückten Anstalt? Erinnerungen werden gelöscht, wenn sie durch starke elektromagnetische Felder gehen, eine leistungsstärkere Version der Technologie, die von Top-Geheimdienst verwendet wird, um Erinnerungen von Menschen zu löschen, die etwas wissen. Das Prinzip ist dasselbe.

Warum verkörpern so viele Menschen in schrecklichen Umständen von Krieg, Hunger, Leiden und Leiden? Jemand erklärt es mit Karma oder dem Kreislauf von Ursache und Wirkung, indem erntet, was wir säen.

Ich behaupte nicht, dass es nicht durch energetische Anziehung geschieht, oder dass Seelen nicht gemeinsam inkarnieren, aufgrund einer gemeinsamen Erfahrung oder Aufgabe. Aber was ist, wenn es noch lange nicht alles ist? Was wäre, wenn Seelen, die gelöscht und in Unwissenheit bleiben, einfach wieder in die Matrix recycelt werden?

Erinnert ihr euch an die Fragen: Wer sind wir? Wo sind wir? Was ist diese Realität? Warum erinnern wir uns nicht, wo wir herkommen? Na schau dir das an.

Generation für Generation, ein Jahrtausend scheinbar Zeit nach dem anderen, kommen und gehen Menschen, und wieder kommen und gehen sie, ohne die geringste Ahnung, woher sie kommen und wohin sie gehen?

Ich kann nicht der einzige sein, der das lächerlich findet. Es sei denn, es wird so erfunden.

Ich treffe die New-Age-Erklärung, dass wir alles alleine versuchen müssen, um „unsere Lektionen“ zu lernen, aber ich glaube es einfach nicht.

In den östlichen Religionen ist Reinkarnation das Grundprinzip und der Prozess in ihrer Präsentation ähnelt dem Szenario, das ich hier gerade umrissen habe.

So zeigt der Buddhismus die Reinkarnation zum Beispiel als einen Kreislauf der Begierde und des Leidens (Sklaverei), bekannt als das Rad von Samsara. Der Kreislauf dauert ewig, es sei denn, die Frequenz der Seele (erweitertes Bewusstsein) wird erhöht, um die Befreiung aus diesem Kreislauf zu schaffen.

In einem Satz ist es dasselbe, was ich aufgrund meiner Forschung und Erfahrung sage, was nichts mit Buddhismus oder irgendeiner anderen Religion zu tun hat.

Die Befreiung von der Matrix ist nur durch erweitertes Bewusstsein (also höhere Frequenzen) möglich.