Ihre Vibration ist stärker, als sie sich vorstellen können!

Netzfund:

Sie können das Wetter ändern.

Sie können Türen öffnen, wo Wände waren.

Sie können zwischen Realitäten und Dimensionen reisen oder Informationen sammeln, ohne Ihr Sofa zu verlassen.

Sie können mit Ihrer Energiefrequenz telepathische Signale senden, die andere in Ihr Leben locken können.

Sie können das Energiefeld Ihres Körpers neu kalibrieren, um eine bessere Gesundheit und Heilung auf allen Ebenen Ihres Wesens zu fördern.

In Ihren Zellen gibt es Bibliotheken der Weisheit, die darauf warten, erkundet zu werden.

Wenn Sie anfangen, an Wohlbefinden, Frieden, Verbindung und Wohlstand zu glauben, verstehen Sie, dass alles umgekehrt gelehrt wird; Sie kultivieren alle Seinszustände.

Ihre Energie (inneres Chi) zieht das Ergebnis an, also vertrauen Sie auf Ihre angeborene Fähigkeit, sich an höhere Zeitlinien anzupassen.

Sehen Sie, wie Sie alles erreichen, was Sie brauchen, indem Sie Ihrem höheren Bewusstsein vertrauen und gleichzeitig konzentriert und mit Ihrer Seele verbunden bleiben.

Überprüfen Sie am Ende des Tages Ihre Energie und bemerken Sie die Unterschiede, wenn Sie beginnen, in diesem höheren Lichtzustand zu leben.

Fließe und strahle weiter.

Wisse, dass zukünftige Generationen enorm von deiner Entscheidung profitieren werden:

Habe Mut, in der Energie der LIEBE zu stehen.