Die alarmierende Zukunft und warum die alte Ordnung zerstört wird: Der Prozess hat bereits begonnen, er ist nicht aufzuhalten

Die Welt verändert sich, und das wird von Tag zu Tag deutlicher. Die alte Weltanschauung der Menschen funktioniert in der modernen Welt nicht mehr.

Heute wird das Konzept einer neuen Weltordnung entwickelt und neue Beziehungen zwischen den Menschen geschaffen, während der Prozess der Umformatierung der alten Welt in eine neue vor unseren Augen enthüllt wird.

Vor Zehntausenden von Jahren war unser Planet keine gottverlassene Dunkelheit, sondern fast das Zentrum des Universums. Natürlich nicht körperlich.

Der Mensch hat sowohl im technischen als auch im spirituellen Bereich einen beispiellosen Entwicklungsstand erreicht. Das waren Menschen, die über viele besondere Fähigkeiten verfügten – Telepathie, Telekinese, Teleportation.

Sie bewegten sich frei im Weltraum, erkundeten neue Welten und errichteten zahlreiche Kolonien sogar auf Planeten, die für Leben nicht geeignet waren. Sie haben ständig etwas geschaffen. Diese Menschen könnte man Götter nennen.

Und obwohl diese Menschen einen physischen Körper hatten, besaßen sie wahrhaft göttliche Fähigkeiten. Sie brauchten keine Transportmittel, keine Kommunikation und keine anderen Dinge, mit denen wir uns jetzt umgaben – ihre Fähigkeiten waren einfach grenzenlos.

Tatsächlich kann ein Mensch ohne spezielle Geräte allein durch das Universum reisen. Er kann mit jedem kommunizieren, auch mit dem Schöpfer selbst.

Und daran ist nichts Ungewöhnliches, nur dass man dafür ganz andere Qualitäten braucht, die jetzt verloren gehen.

Aber für jede Kraft gibt es eine andere Kraft. Und das Goldene Zeitalter der Menschheit endete. Die Erde wurde von dunklen Wesen erobert und versklavt.

Uns bleiben nur antike Artefakte und Gebäude, die beweisen, dass vor uns eine hochentwickelte Zivilisation auf der Erde lebte.

Es ist nur bekannt, dass die Erde und das Sonnensystem Einwirkungen von beispielloser zerstörerischer Kraft ausgesetzt waren. Die Monde, Planeten und Asteroiden, auf denen menschliche Kolonien blühten, wurden zerstört. Die Erde wurde völlig verändert, die Lage der Kontinente veränderte sich.

Schreckliche Katastrophen und Kataklysmen zerstörten fast alle Lebewesen. Eine erbärmliche Gruppe von Überlebenden versammelte sich auf der Erde – es war notwendig, alles von vorne zu beginnen. Und den Menschen wäre es gelungen, aber die Eindringlinge hatten völlig andere Pläne.

Die Essenzen dunkler Zivilisationen ernährten sich von der Energie niedriger Schwingungen – Angst, Hass, Energie des Schmerzes und des Todes. Die Menschen wurden versklavt und aller ihrer Fähigkeiten beraubt.

Bei der Geburt wurde den Kindern eine Sperre auferlegt, die es ihnen nicht erlaubte, frei zu sein und das Recht zu wählen.

Der Mensch degenerierte sehr schnell. Bereits nach wenigen Generationen entstand auf der Erde eine riesige Farm zur Erzeugung niederschwingungsarmer Energie. Und dieser Bauernhof existiert noch.

So traurig es auch ist, wir sind immer noch in der Sklaverei der Dunklen, wir leben unter ihrer ständigen Kontrolle und erzeugen intensiv die Energie negativer Emotionen.

Kriege, Opfer, Epidemien, Naturkatastrophen – all das sind geschickte Manipulationen der Dunklen, um zu bekommen, was sie wollen. Aber es ist Zeit, alles zu ändern.

Die Mächte der Dunkelheit haben eine Farm auf der Erde errichtet. Über viele Jahrtausende gelang es ihnen, Menschen in eine Art Tiere zu verwandeln, die nur an Nahrung, materiellem Reichtum und der Möglichkeit der Fortpflanzung ihresgleichen interessiert sind.

Und diese Menschen glänzen immer noch nicht mit besonderer Intelligenz, weil sie zu bodenständig sind und nicht verstehen, dass sie tatsächlich unter strenger Kontrolle stehen.

Der Prozess hat begonnen

Die Dunklen sind keineswegs dumm. Sie haben vollkommen verstanden, dass Menschen unzuverlässige Wesen sind – heute produzieren sie viel der notwendigen Energie, aber morgen können sie nur noch eine dürftige Menge produzieren. Um in „mageren Jahren“ nicht zu leiden, wurden Energiereserven geschaffen.

Im Jahr 2005 wurden diese Batterien durch die Kräfte des Lichts zerstört. Und dann erkannten die Dunklen, dass das süße Leben zu Ende ging.

Der Prozess der Neuformatierung der Erde ist ziemlich langwierig. Die Reinigung der Ställe erfordert viel Aufwand.

Es ist nicht nur notwendig, das gesamte System der Dunklen zu zerstören, sondern auch das Bewusstsein der Menschen zu verändern, ihre Schwingungen zu erhöhen und sie aus einem blockierten Zustand herauszuholen.

Die Menschheit muss sich daran erinnern, dass sie einst mächtig und allmächtig war. Das Ziel der Kräfte des Lichts ist es, das Goldene Zeitalter auf die Erde zurückzubringen.

Die Dunklen brauchen eine solche Wende überhaupt nicht. Sie tun alles, um die alte Welt unverändert zu lassen und Bedingungen zu schaffen, damit die Menschheit so viel negative Energie wie möglich produzieren kann.

Seit 2020 haben sie es besonders gut gemacht. Aber die Lichtwesen haben ihren eigenen Plan. Sie haben bereits eingegriffen, der Prozess der Neuformatierung der Erde hat begonnen und der Punkt, an dem es kein Zurück mehr in die Vergangenheit gibt, wurde 2011 bereits überschritten.

Die Matrix, auch bekannt als die Farm, in der die Menschheit eingesperrt war, begann zusammenzubrechen. Ein Strom hochfrequenter Energie ergoss sich auf die Erde.

Die Dunklen nehmen diese Energie nicht wahr, sie können mit solchen Schwingungen nicht leben, also begannen sie nach und nach, ihren Zubringer zu schließen.

Aber auch für die Menschen ist es nicht einfach. Viele werden hochfrequenten Energien nicht standhalten können und werden wiedergeboren.

Wir wurden in der Hölle geboren, um sie in den Himmel zu verwandeln, uns von niedrigen Emotionen (Gier, Wut, Neid, Hass, Rache, Schuld, Scham, also das Böse) zu reinigen und zur Liebe, Inspiration, Schönheit, Freude, Reinheit, Harmonie zu gelangen. Die Zukunft der Menschheit steht fest – sie wird definitiv erwachen und ihre früheren Fähigkeiten und Harmonie wiedererlangen.

Ein unumkehrbarer Prozess hat begonnen, wobei eine der Optionen zur Lösung der Probleme des Bösen auf unserem Planeten seine vollständige Zerstörung ist. Und dann wäre es möglich, eine neue Welt aufzubauen, ohne auf die Vergangenheit zurückzublicken.

Die endgültige Entscheidung bestand jedoch darin, herauszufinden, was die Menschheit zu solch traurigen Konsequenzen geführt hat und wie dies korrigiert werden kann.

Seit dem Jahr 2000 befindet sich unsere Welt im Wandel. Die Hauptaufgabe dieser Veränderungen besteht darin, den Menschen das Denken, Lieben und Schaffen beizubringen.

Heute wird unser Planet von verschiedenen Kreaturen bewohnt, die die Menschheit versklavt haben. Heute wie vor vielen Jahrhunderten opferten Menschen ihr Leben in Tempeln und Kirchen. Diejenigen, die diese Prozesse verwalten, haben gelernt, Menschen zu kontrollieren , um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Was uns in Zukunft erwartet

Heute hat sich die Richtung der Erde in Richtung Licht und Güte verschoben. Und die dunkle Seite kann die Menschheit und die auf der Erde ablaufenden Prozesse nicht mehr kontrollieren.

Das passt natürlich nicht zu denjenigen, die dieses Matrixsystem aufgebaut haben, in dem jede Person dem Matrixprogramm gehorcht und keinen eigenen Willen hat. Die Menschheit, die den Übergang zu einem neuen System unterstützt und sich nach Freiheit und Wohlstand sehnt, muss lernen, mit neuen Energiefrequenzen zu arbeiten.

Die Menschen müssen lernen, die Beziehungen zwischen Menschen zu verbessern. Lernen Sie, sich zu freuen, Glück und Zuversicht zu erfahren. Nur lebendige Emotionen, lebendige Matrizen können unseren Planeten wieder auf den Weg der Entwicklung bringen und ihn als Ganzes bewahren.

Die Menschheit hat noch viel Arbeit und neue Veränderungen vor sich. Der Planet wird verschiedene Erschütterungen, Katastrophen und Zerstörungen erleben. All dies ist vor allem notwendig, um die Erde von den Kräften des Bösen und der Negativität zu reinigen.

Was die neue Generation betrifft, die am Aufbau der neuen Welt beteiligt sein wird, muss die Menschheit zunächst ihre Lebensweise ändern. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Leben und liegen Sie nicht nur auf der Couch vor dem Fernseher.

Das zweite, was Sie tun müssen, ist, Ihren Charakter zu ändern. Nur ein starker freiheitsliebender Mensch ist in der Lage, äußere Veränderungen zu akzeptieren und sie in sein Leben zu lassen, nur weil die Zivilisation, die noch existiert, eine Sackgasse ist.

Darin leben 80 % der Menschheit nach den Gesetzen der Tiere in der Tierwelt. Dies ist ein Weg ins Nirgendwo, und wenn wir am Leben bleiben wollen, müssen wir heute Folgendes tun.

Erwerben Sie die Qualitäten der Menschen, aus denen die neue Welt bestehen wird. Wir müssen zuallererst lernen, unseren Planeten zu erschaffen und ihm dankbar zu sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, also müssen wir jetzt damit beginnen, unsere Gedanken, Ansichten und Einstellung zur Welt zu ändern.