Sonnenaktivität nimmt zu: Experten prophezeien Internet-Apokalypse durch Mega-Sonnensturm

Experten schauen beunruhigt auf die zunehmenden Sonnen-Aktivitäten – heftige und häufige Sonnenstürme könnten die Folge sein und die Erdbevölkerung ins Chaos stürzen, wie eine aktuelle Prognose zeigt.

Ohne die Sonne wäre jedwedes Leben auf der Erde mit einem Schlag ausgelöscht – doch die zu befürchtenden Sonnenaktivitäten lassen bei Forschenden die Alarmglocken schrillen: Droht der Menschheit eine Internet-Apokalypse, wenn heftige Sonnenstürme zunehmen?

Sonnenstürme nehmen zu: Experten beunruhigt wegen gesteigerter Sonnenaktivität

Diese beunruhigende These treibt unter anderem Brandon Young um, der sich als Geschäftsführer des texanischen Stromanbieters Payless Power mit solaren Phänomenen beschäftigt.

Youngs Prognose, über die aktuell der britische „Daily Star“ berichtet, könnte alarmierender kaum sein: Demnach sei die Menschheit alles andere als adäquat auf flächendeckende technische Probleme, Internet-Ausfälle und Co. vorbereitet, die jederzeit aufgrund von Sonnenstürmen auf der Erde auftreten könnten.

Sonne ist aktiver denn je! Experte mahnt zu Vorbereitung auf Stromausfälle und Internet-Apokalypse

Aktuelle Daten zeigen Brandon Young zufolge, dass die Sonne „so aktiv wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr“ sei.

Die auf der Erde spürbare Folgen können neben Stromausfällen und Störungen im Flugverkehr auch vermehrtes Auftreten spektakulärer Polarlichter sein. Young zufolge könnte die gesteigerte Aktivität der Sonne mehrere Jahre anhalten und der Menschheit heftige Probleme einbrocken.

Schon jetzt sei der Informationsbedarf zu Sonnenstürmen explosionsartig gestiegen.

Für den Notfall empfiehlt der Experte, was in gängigen Katastrophen-Leitfäden beschrieben wird: Jede und jeder sollte einen Notvorrat an lange haltbaren Lebensmitteln, genug Trinkwasser sowie ein batteriebetriebenes Radio zuhause haben, um im Falle von mehrere Wochen anhaltenden Stromausfällen und ähnlichen Szenarien gewappnet zu sein.

Brandon Young zufolge könnte eine längere Unterbrechung der Stromversorgung aufgrund von Sonnenstürmen „die Gesellschaft irreparabel beeinträchtigen“.