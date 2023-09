Industrieausstellungen der letzten Jahre sind ein großes Mysterium, über das in den Massenmedien fast nie berichtet wird, obwohl viele Informationen über sie erhalten geblieben sind.

Erhaltene Fotoalben dieser Ausstellungen sind nicht nur schön anzusehen, sie regen auch zum Staunen an. Wie Sie wissen, sprechen wir über Industrieausstellungen, die im 19. und 20. Jahrhundert in verschiedenen Ländern stattfanden. Das Russische Reich war keine Ausnahme, dort fanden regelmäßig Ausstellungen statt, bis sie 1917 aus offensichtlichen Gründen abgesagt wurden.

Aber seltsamerweise wurden mit einer kleinen Verzögerung auch ähnliche Ausstellungen in anderen Ländern und Kontinenten abgesagt. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang?



Mal sehen. Ironischerweise sind bei all der Vielfalt der Ausstellungen in Russland und im Ausland Alben und anderes Fotomaterial dazu sehr rar. Inländische Quellen verfügen fast nicht über Fotos, sondern bieten stattdessen eine unvorstellbare Anzahl digitalisierter Textberichte und Kataloge zu diesen Ausstellungen.

Ausländische Quellen wiederum verfügen sowohl über Fotos als auch über Berichte, darunter auch einige interessante russische Materialien aus dieser Zeit. Sehr seltsame Tatsache. Aber machen wir Schritt für Schritt weiter.

Als die berühmtesten Weltausstellungen gelten die in Paris stattfindenden. Insbesondere geben sie den Ton an in der globalen Entwicklung von allem: angefangen bei der Kunst bis hin zur Militärindustrie.

Dem Trend folgend wurden solche Ausstellungen auch auf nationaler Ebene in anderen Ländern/Kontinenten organisiert, darunter Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Im Internet gibt es viele Informationen zu diesen Ereignissen, aber beginnen wir mit Paris.

Hier ist der Palast/das Gebäude, in dem die Ausstellung stattfand. Es gab auch andere Orte, aber dieser war der wichtigste. Der gesamte Komplex befand sich am Champ de Mars.

Der alte Eiffelturm sieht mit einigen an seinem Gerüst befestigten Kugeln etwas seltsam aus. Schauen wir von der gegenüberliegenden Seite genauer hin (beide Fotos entstanden um das Jahr 1900).

(Ein Gebäude im Hintergrund ist das Palais du Trocadéro, das 1935 aus irgendeinem Grund abgerissen wurde).

Das ist ein interessanter Fall, den wir hier haben. Auf dem Turm ist eine Art Balkon (Galerie) mit Glühbirnen installiert, und wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie einige Säulen sehen, die den Säulen auf der Spitze des Palastes am Champ de Mars ähneln. Aber was ist jetzt noch auf dem Turm übrig?

Stimmt, absolut nicht mehr das Gleiche wie vorher, auch hinter dem Turm sieht alles anders aus. Aber was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass der Eiffelturm ursprünglich als Eingangsbogen zur Pariser Weltausstellung von 1889 geplant war.

Es stellt sich also heraus, dass der Turm und die Ausstellung ein architektonischer und technischer Komplex waren. Somit hängen das Verschwinden des Palastes und der Balkon auf dem Turm irgendwie zusammen. Hier gehen die Wunder.

Am interessantesten wird es sein, einen Blick in das Gebäude für technische Geräte der Ausstellung zu werfen (das ebenfalls nicht mehr existiert, was für Europa, das für die Erhaltung historischer Gebäude bekannt ist, recht ungewöhnlich ist).

Insbesondere dieses Gebäude beherbergte alle technischen/ingenieurtechnischen Errungenschaften der damaligen Zeit. Von diesem Ort sind zahlreiche Fotos erhalten geblieben.

Seltsamerweise sehen wir zwischen all den Geräten einige kleine kirchenähnliche Konstruktionen, die aus irgendeinem Grund dort stehen. Einige von ihnen enthalten sogar unbekannte Geräte. Was ist ihr Zweck? Es wäre immer noch ungewiss, wenn es dieses Bild nicht gäbe:

Könnte es eine Wasserpumpstation sein? Nein, eine zu gewagte Lösung für einen solchen Klimabereich. Unter 0 °C (Celsius) würde es fast sofort nicht mehr funktionieren.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Art modernisierte Wohnstruktur, die früher irgendwie die Säulen beeinflusste, die sich oben im Hintergrund des Gebäudes befanden.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass diese Konstruktion auch die Säulen des Eiffelturmbalkons betraf. Als all diese Dinge abgerissen wurden, wurde der Balkon nicht mehr benötigt, also wurde er durch etwas Einfacheres ersetzt. Davor sah der Balkon etwa so aus (Foto von 1905):

Die kirchenähnlichen Konstruktionen scheinen einen Zusammenhang mit den im Saal stehenden Geräten zu haben. Es gibt Fotos von anderen Messen, auf denen ein ähnliches Bild zu sehen war.

Dies ist die Genfer Weltausstellung von 1905. Der interessante Teil ist vergrößert, da er kaum zu erkennen ist.

Es stellt sich heraus, dass der bekannte Obelisk mit einer Glühbirne auf der Spitze Teil eines technischen Systems ist. Aber welches Teil genau, angetriebenes oder treibendes Glied?

Hier ist die Zahl der kirchenähnlichen Bauten übertrieben. Besonders interessant sind die beiden unten eingekreisten Dinge. Ich persönlich sehe sie zum ersten Mal. Ähnliche Geräte waren auch in Paris zu finden:

Aber was ist mit uns? Seltsamerweise sind dies auch Fotos von der Ausstellung:

Off-Topic, aber spiegeln die Situation leserlich wider. Dennoch stammt dieses Foto von der Amur-Primorsk-Ausstellung von 1898 in der für damalige Verhältnisse eher ländlich geprägten Stadt Blagoweschensk (Благовещенск).

Wir sehen wieder ein seltsam aussehendes Gerät, das zuvor auf Bildern von Auslandsausstellungen zu sehen war. In jedem Fall erzeugt ein Gerät/Maschine mechanische Energie, indem es eine andere Art von Energie umwandelt (auch mechanische, zum Beispiel ein Fahrrad).

Welche Art von Energie wird in diesem Gerät verwendet? Sicherlich keine Dampfenergie, sonst würde es anders aussehen. Die Kuppel oben bestätigt, dass es sich um elektrische Energie handelt, die irgendwie mit diesem „Spiralbaum“ erzeugt wurde. Ein solches Gerät war auch auf Fotos der Russischen Nationalen Industrieausstellung von 1896 in Nischni Nowgorod zu finden:

Offenbar beherrschten Ingenieure vor etwa hundert Jahren die Geheimnisse der Erzeugung und Nutzung sehr günstiger Energie. Aus diesem Grund zerstörten einige Kräfte die Ausrüstung und die Ausstellungen und unterzogen alle Menschen einer Gehirnwäsche, die sich für die nächsten fünf Generationen für solche Technologien interessieren könnten.

Die Russische Nationale Industrieausstellung von 1896 in Nischni Nowgorod ist es wert, in einem separaten Artikel beschrieben zu werden, ihre Seriosität sowohl innen als auch außen steht der Pariser Ausstellung in nichts nach.

Aber was befindet sich Ihrer Meinung nach heutzutage dort? Nur Ödland. Es wird regelmäßig im Fernsehen im Zusammenhang mit Träumen über die Wiederbelebung der berühmten Ausstellung gezeigt.

Träume werden jedoch nur Träume bleiben. Selbst wenn die Expo wiederbelebt würde, würden alte Technologien, einschließlich der kirchenähnlichen Strukturen und Säulen, nicht dort platziert werden. Wie Sie wahrscheinlich verstehen, sind es die Säulen, die oben auf den Gebäuden angebracht sind.

Damit Sie verstehen, wovon ich spreche, zeige ich Ihnen die Fotos aus den Hallen derselben Pariser Weltausstellung nach 1920:

Foto von 1922. Wie Sie sehen können, gibt es keine kirchenähnlichen Strukturen mehr, und die Ausstellung wird in einigen Jahren nach diesem Zeitpunkt geschlossen und das gesamte Gebäude abgerissen.

Es ist immerhin das Jahr 1923. Die dort zu sehenden Säulen dienen vermutlich nur der Gestaltung, da an ihnen nichts Besonderes befestigt ist. Die Beleuchtung erfolgt absolut standardmäßig, wie wir es heutzutage tun.

Daher werden wir eine Ausstellung wie in Nischni Nowgorod noch lange nicht mehr sehen.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“

Quelle