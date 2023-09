Überall auf der Welt tauchen mysteriöse Feenkreise auf

Was sind die seltsamen Ringe auf nacktem Boden, die in einigen der trockensten Regionen der Welt erscheinen? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler seit Jahrzehnten und hat in letzter Zeit durch die Entdeckung neuer Standorte auf der ganzen Welt mehr Aufmerksamkeit erregt.

Die als Feenkreise bekannten Ringe sind kreisförmige Landflächen ohne Vegetation, die von einem Ring aus höheren Gräsern umgeben sind. Sie können einen Durchmesser von nur wenigen Metern oder bis zu 20 Metern haben und bilden oft große Gruppen, die ein auffälliges Muster in der Landschaft bilden.

Feenkreise wurden erstmals in der Namib-Wüste im südlichen Afrika gemeldet, wo sie besonders häufig und auffällig vorkommen. Später wurden sie auch in den Trockengebieten Westaustraliens gefunden.

Aber in den letzten Jahren haben Forscher mehr als 260 Orte identifiziert, an denen Feenkreise auftreten, darunter in Angola, Sambia, Brasilien, Mexiko und sogar Frankreich.

Was verursacht diese mysteriösen Formationen? Es gibt noch keine endgültige Antwort, es wurden jedoch mehrere Hypothesen vorgeschlagen.

Einige vermuten, dass Feenkreise das Ergebnis der Aktivität von Termiten sind, da diese Insekten unterirdische Tunnel schaffen, die die Wasserverteilung und die Bodenstruktur beeinflussen.

Andere argumentieren, dass Feenkreise das Ergebnis der Pflanzenkonkurrenz sind, da einige Pflanzen Chemikalien absondern, die das Wachstum ihrer Nachbarn hemmen und so Lücken in der Vegetation erzeugen.

Und andere meinen, dass Feenkreise das Ergebnis natürlicher Selbstorganisation sind, da Pflanzen und Boden auf komplexe Weise interagieren und stabile Muster bilden, die die Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit maximieren.

„Wir haben eine globale und systematische Untersuchung feenkreisartiger Vegetationsmuster durchgeführt und Hunderte von [feenkreisartigen] Orten auf drei Kontinenten entdeckt“, schrieben Wissenschaftler unter der Leitung des Umweltwissenschaftlers Emilio Guirado in einem neuen Artikel.

„Unsere Studie liefert Einblicke in die Ökologie und Biogeographie dieser faszinierenden Vegetationsmuster und den ersten Atlas ihrer globalen Verbreitung.“

Je mehr Forschung zu diesen rätselhaften Phänomenen betrieben wird, desto mehr erfahren wir möglicherweise über ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihre ökologische Rolle.