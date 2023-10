Netzfund:

„Inmitten der vier Erden ist ein Strudel, in den sich diese vier zurückweichenden Meere, die die Mitte teilen, öffnen.

Und das Wasser strömt und sinkt in die Erde, als ob ein Mann es durch einen Trichter ergießt. Er ist vier Grad breit, auf jeder Seite, also insgesamt acht Grad. Nur dass direkt unter der Mitte ein kahler Felsen mitten im Meer liegt.

Er hat einen Umfang von fast 33 französischen Meilen und besteht ausschließlich aus magnetischem Stein. (Gerardus Mercator in einem Brief an John Dee, 1577).

Aus den Schriften der Erstgeborenen: Die Geschichte schweigt über einen Ort namens ARTARIA, über seine Hauptstadt Airati (in den nördlichen Ländern namens Asgard, die Griechen nennen es Hyperborea).

Sie schweigen über das geborene Volk, über die Verbindung mit den Vorfahren, über die erstgeborene Spezies.

Durch das Studium der Chroniken der Alten – dem Sternenbuch der Ahnen – werden wir verstehen, dass es auf der Erde sieben Eiszeiten gab. Wir leben jetzt in der siebten Zivilisation.

Die erste, zweite, dritte und vierte Zivilisation hatten eine Sprache. Als dann bestimmte Wesen mit „eiförmigen Köpfen“ auf Mutter Erde auftauchten, begann sich die Sprache zu verändern und andere Formen anzunehmen.

Um am Leben zu bleiben, versuchten diese Kreaturen ihr Bestes, um wie schmutziges Wasser in die Reihen der auf der Erde geborenen zu fließen.

In der Geschichte wird die Zeit vor dem eierköpfigen Volk (Pharaonen) Zep Tepi genannt.

Man sagt, dass damals nur „Götter“ unter den Menschen lebten.

In den Aufzeichnungen der erstgeborenen königlichen Familie gibt es Tausende von Tafeln, einige davon aus Gold, einige aus Silber, alles ist genau und klar aufgezeichnet, von der Erschaffung des Firmaments der Erde bis zur Gegenwart.

Auf dem Territorium der ganzen Erde existierte vor der Erfindung der Religion immer der Vedismus – ASismus – die Vorfahren. Die Vorfahren hielten ihr Wissen in den Veden fest und gaben es an ihre Nachkommen weiter.

Als sich auf Mutter Erde eine Katastrophe ereignete, überquerten die Vorfahren die Grenzen der verwaisten Hauptstadt Airati (in Hyperborea). Die Tempel verlangsamten den Lauf der Zeit.

Das nördliche Land war im Schnee eingefroren. Es war notwendig, an wärmere Orte zu ziehen. Unsere Vorfahren gingen in die Sommerresidenz des Staates Artaria – Tarkhgrad.

Die Airati blieben oft bei anderen geschaffenen Völkern, führten Gespräche, gaben ihnen Anweisungen und lehrten die nötige Weisheit. Sie bauten Städte und Festungen, lehrten, den Boden zu kultivieren und die Sterne zu lesen.

Es war wunderbar für diese Einheimischen, unsere Vorfahren zu treffen, auch wenn sie Angst hatten. Aber am Ende haben sie immer akzeptiert, was sie gelernt haben.

Unsere Vorfahren erkannten, dass die Menschen charakterlich überhaupt nicht wie sie sind.

Sie lehrten sie fleißig und verständnisvoll, gaben ihnen an bestimmten Orten Autorität, lehrten sie, Fürsten zu sein, in Einheit zu leben und sich gegenseitig zu beschützen.

Sie lebten hundert Jahre lang mit ihnen zusammen und konnten so noch Jahrtausende lang weiterleben und Städte und Tempel bauen.

Aber Menschen, die die Gene von eierköpfigen Außerirdischen tragen, haben schon immer das Biest in sich manifestiert.

Seit dem Verlassen von Airati verlangsamten die Tempel, die mit ursprünglichem Licht erfüllt waren, den Lauf der Zeit, was inakzeptabel war. Einige versanken im Wasser, andere unter der Erde.

Die Vorfahren mussten heilige Gegenstände aufheben und reines Blut mit Menschen ihrer Art, nicht mit erschaffenen Menschen, bewahren.