Überwachungskamera fängt Besuch von den Men in Black ein? (Video)

Ein seltsames Video, das von einer Türklingelkamera in Kalifornien aufgenommen wurde, zeigt zwei mysteriöse Personen in Anzügen, die an die Haustür eines Hauses klopfen, während draußen etwas, das wie ein UFO aussieht, am Himmel schwebt und einige vermuten, dass es sich bei dem rätselhaften Paar um die berüchtigten Men in Black handeln könnte.

Berichten zufolge ereignete sich die sehr seltsame Szene letzten Mittwochnachmittag, als das Türklingelsystem einer Frau sie auf die Anwesenheit mysteriöser Fremder vor ihrer Haustür aufmerksam machte.

Bei den Besuchern, von denen einer an die Tür klopfte, handelte es sich um zwei Männer in Anzügen und dunkler Sonnenbrille. Obwohl sie sich nicht sicher waren, wer sie waren, schrieb sie ihren Kindern eine SMS, um zu fragen, ob sie sie vielleicht kennen würden, was sie jedoch nicht taten.

Als sie sich jedoch später das Video ansahen, bemerkten sie etwas ziemlich Seltsames im Hintergrund.

Während die beiden Männer an der Türschwelle der Frau verweilen und darauf warten, ob sie ihnen antworten, kann man hinter ihnen eine dunkle Kugel am Himmel schweben sehen.

Die mysteriösen Fremden in Kombination mit dem seltsam aussehenden UFO haben viele zu der Frage veranlasst, ob es sich möglicherweise um Men in Black handelte oder vielleicht sogar um Außerirdische, die aus ungeklärten Gründen das Haus der Frau besuchten.

Skeptischere Zuschauer argumentieren natürlich, dass die beiden Männer wahrscheinlich einen harmlosen Grund für den Hausbesuch hatten und dass das „UFO“ im Hintergrund ein Ballon oder ein anderes prosaisches Objekt ist, das zufällig zum „perfekten“ Zeitpunkt gedreht wurde.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von den seltsamen Aufnahmen der Türklingelkameras?

Video: