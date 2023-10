Der Musiker Billy Corgan wird Zeuge der Transformation eines Reptilien-Gestaltwandlers

Was die Leute noch mehr erschreckt, ist, dass Billy Corgan dies erwähnt hat. Während viele stereotype Annahmen darüber gemacht werden können, dass er irgendeine Droge nimmt oder über das, was er gesehen hat, halluziniert, ist es beängstigender, über die Möglichkeit nachzudenken, dass all dies sehr real sein könnte.

Er gibt zu, dass er während dieser Zeit nüchtern war und dass dies eine Veränderung war, die er einfach nicht erklären konnte.

Corgan sagte:

„Sagen wir einfach, ich war einmal mit jemandem zusammen und habe eine Veränderung gesehen, die ich nicht erklären kann … Ich habe sie gesehen. Ich war völlig nüchtern. Stellen Sie sich vor, Sie tun etwas, drehen sich um und plötzlich steht da jemand anderes. Es gehört zu den intensivsten Dingen, die ich je durchgemacht habe.“

Billy Corgan fuhr fort, dass er nicht erklären könne, warum das passiert sei und warum es direkt vor seinen Augen passiert sei.

Fühlte sich dieses Reptil in irgendeiner Weise von Corgan bedroht oder wollte es ihm dadurch etwas mitteilen?