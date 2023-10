Plasma, Sonne und Ernährung

Netzfund:

Immer mehr Plasma wird an die Erdoberfläche strömen, was den menschlichen Körper und die Erde selbst verändern wird.

Mehr als je zuvor wird der menschliche Körper ein erhöhtes Bedürfnis haben, der Sonne ausgesetzt zu sein und sich von deren Strahlen zu ernähren, damit er die Plasmaenergie ausgleichen kann. Je mehr der menschliche Körper Sonnenlicht absorbiert, desto reibungsloser verläuft der Ausgleichsprozess für den Geist.

Ohne ausreichend Sonnenlicht und Wärme schmerzt der Körper, wird schwach und der Geist wird deprimiert und ängstlich.

Jeder lebende Organismus sendet Biophotonen oder schwache Lumineszenz (Licht mit einer Wellenlänge zwischen 200 und 800 Nanometern) aus.

Es wird angenommen, dass diese Lichtenergie während der Photosynthese in der DNA gespeichert und kontinuierlich durch die Zelle übertragen wird.

Je höher der Grad der Lichtenergie, die eine Zelle aussendet, desto größer ist und wird ihre Vitalität und ihr Potenzial sein, diese Energie an die Person zu übertragen, die sie konsumiert.

Gespeicherte Sonnenenergie gelangt auch über die Nahrung in Form winziger Lichtpartikel in unsere Zellen.

Diese Lichtteilchen werden „Biophotonen“ genannt und sind die kleinsten physikalischen Einheiten des Lichts.

Sie enthalten wichtige Bioinformationen, die komplexe lebenswichtige Prozesse in unserem Körper steuern.

Biophotonen haben die Fähigkeit zu organisieren und zu regulieren und dadurch den Organismus in eine höhere Schwingung oder Ordnung zu bringen.

Dies äußert sich in einem Gefühl von Vitalität und Wohlbefinden.

Was ist der Rat für die kommende Zeit?

• Essen Sie natürlich überreife oder sonnengetrocknete Früchte

• Langfristige Aufenthalte in der Sonne in der Natur (auch in der Winterlandschaft)

• Alternativ können Sie in ein Land ziehen, in dem die Sonne das ganze Jahr über wärmt und scheint