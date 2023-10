„Und denken Sie daran: kein einziger Mensch, der existiert hat ist gestorben“ Interview mit Tesla das 83 Jahre später gefunden wurde

Nikola Tesla war nicht nur ein herausragender Ingenieur und Physiker, sondern auch ein großer Visionär und Philosoph. Um die Finanzierung seiner Experimente zu erhalten, versprach er Investoren unvorstellbare Dinge – von drahtlosem Strom bis hin zur Teleportation.

Und doch, obwohl Tesla ein Genie war, war ihm nichts Menschliches fremd – er liebte es, über höhere Dinge, Gott, Unsterblichkeit, Technologien und Entdeckungen zu spekulieren, die die Welt verändern würden.

Es gibt ein sehr interessantes Interview mit Tesla, das er 1930 im Alter von 74 Jahren einem Journalisten gab (Tesla wurde 86 Jahre alt). Wir behaupten nicht, dass das Datum korrekt ist, aber die Gedanken sind interessant.

In seinen letzten Lebensjahren redete der Wissenschaftler viel und viele Menschen kamen zu Gesprächen zu ihm.

JOURNALIST : Futuristen sagen, dass das 20. und 21. Jahrhundert im Kopf von Nikola Tesla geboren wurde. Nikola Tesla hat das Atom zum ersten Mal im Labor geteilt. Es wurde eine Waffe entwickelt, die Erdbebenvibrationen verursacht, oder er hat schwarze kosmische Strahlung entdeckt. Zu ihm wird im Tempel der Zukunft gebetet, denn die Menschen haben das große Geheimnis erfahren, dass die Elemente des Empedokles (Feuer, Wasser, Erde und Luft) voller Lebenskräfte aus dem Äther sein können.

Tesla : Ja, das sind einige meiner wichtigsten Entdeckungen. Ich bin ein besiegter Mann. Ich habe nicht alles getan, was ich konnte.

JOURNALIST : Was, Herr Tesla?

Tesla: Ich wollte die ganze Erde erleuchten. Es gibt genug Strom, um eine zweite Sonne zu erzeugen. Die Menschheit ist nicht bereit für Großes und Gutes. In Colorado Springs habe ich den Boden mit Strom gesättigt. Wir können auch andere Energien nutzen, beispielsweise positive psychische Energie. Es findet sich in der Musik von Bach oder Mozart oder in den Gedichten großer Dichter.

Tief im Inneren der Erde gibt es die Energie der Freude, des Friedens und der Liebe. Ihr Ausdruck ist die Blume, die aus der Erde wächst, die Nahrung, die wir von ihr erhalten, und alles, was die menschliche Natur erschafft.

Ich habe viele Jahre lang danach gesucht, wie diese Energie Menschen beeinflussen kann. Die Schönheit und der Duft von Rosen können als Medizin und die Sonnenstrahlen als Nahrung genutzt werden.

Das Leben hat unendlich viele Formen und es ist die Pflicht der Wissenschaftler, sie in jeder Form von Materie zu finden. Ich suche nur nach ihnen.

Tesla behauptet, dass unsichtbare Fäden noch unentdeckter Energien buchstäblich das gesamte Universum durchdringen. Unnötig zu erwähnen, dass Wissenschaftler fast hundert Jahre später ernsthaft über dunkle Energie sprechen werden, die den gesamten Kosmos durchdringt und die Schwerkraft und die Expansion des Universums beeinflusst.

Tesla war also nicht weit von der Wahrheit entfernt, als er von „Nahrung der Liebe, Vernunft und Freude“ sprach. Der Wissenschaftler war metaphorisch, fast wie ein Dichter!

Lesen Sie weiter, wo Tesla über die Natur der Dinge spricht:

„Welche irdische und überirdische Energie wird benötigt, um die Hungrigen auf der Erde zu ernähren? Welcher Wein soll ihren Durst stillen, damit sie verstehen, dass sie Götter sind?

Und dies ist eine direkte Anspielung auf die Philosophie Nietzsches, der schrieb, dass der Mensch (dies wird bereits ein Übermensch sein) eines Tages Gott töten und seinen Platz einnehmen wird.

„Gibt es im Universum überschüssiges Licht? Ich habe einen Stern entdeckt, der nach allen astronomischen und mathematischen Gesetzen verschwinden kann. Dieser Stern ist in dieser Galaxie. Sein Licht kann in einer Dichte auftreten, die in eine Kugel passt, die kleiner als ein Apfel ist und schwerer als unser Sonnensystem. Religionen und Philosophien lehren, dass der Mensch Christus, Buddha und Zoroaster werden kann. Was ich zu beweisen versuche, ist wilder und fast unerreichbar.“

Tesla berührt die Religionen aus einem bestimmten Grund, da er glaubte, dass sie alle von Menschen erfunden wurden und im Maßstab des Universums keinen Wert hatten. Er ist vorsichtig in seinen Schlussfolgerungen; Schließlich ist dies der Beginn des 20. Jahrhunderts und zu diesem Zeitpunkt wäre so etwas niemals veröffentlicht und zu 100 % verboten worden.

„Ich weiß, dass die Schwerkraft alles ist, was man zum Fliegen braucht, und meine Absicht ist es nicht, Flugmaschinen zu erschaffen, sondern den Menschen beizubringen, das Bewusstsein auf ihren Flügeln wiederherzustellen … Ich versuche, die in der Luft enthaltene Energie zu erwecken.“

Es gibt Hauptenergiequellen. Was als leerer Raum betrachtet wird, ist lediglich eine Manifestation der Materie, die nicht erwacht. Es gibt keinen leeren Raum auf diesem Planeten oder im Universum. Die Schwarzen Löcher, von denen Astronomen sprechen, enthalten die mächtigsten Energie- und Lebensquellen.“

Dann wendet sich der Journalist alltäglicheren Fragen zu und fragt nach seiner Familie, seinem Zuhause und seinem Dorf Smilyan, 6 Kilometer von der Stadt Gospic (damals Kaiserreich Österreich) entfernt. Tesla sagt, dass er den bewussten Weg der Einsamkeit gewählt hat. Er hat keine Kinder, keine Frau oder geliebte Frau, und nur in der Einsamkeit begreift er das Wesentliche, da ihn niemand stört, die Welt und Phänomene zu beobachten.

Und der Journalist beginnt, kniffligere Fragen zu stellen:

JOURNALIST : Ihre Bewunderer beschweren sich darüber, dass Sie relativ sind. Es ist seltsam, dass Sie sagen, dass Materie keine Energie hat, aber dann sagen Sie, dass alles mit Energie gesättigt ist. Wie kann ich es herausfinden?

Tesla : Zuerst gab es Energie, dann Materie.

Materie entsteht aus ursprünglicher und ewiger Energie, die wir als Licht kennen. Er leuchtete und Sterne, Planeten, Menschen und alles auf der Erde und im Universum erschienen. Materie ist der Ausdruck unendlicher Lichtformen, weil die Energie älter ist als sie. Und alle Lebewesen sind aus der Energie des Lichts gewoben. Und denken Sie daran: Kein einziger Mensch ist gestorben, denn Energie ist ewig.

Tatsächlich ist Teslas Idee alles andere als neu. In den Religionen heißt es auch, dass zunächst nichts war, dann aber alles aus diesem Nichts entstand. Gott ist Licht und dieses Licht, das er trägt und alles Leben auf der Erde hervorbringt. Es stellt sich heraus, dass Gott die Energie ist, von der Tesla spricht.

Er (Gott) ist eine unbewusste schöpferische Kraft. Und dann gab es schon Meinungsverschiedenheiten mit der Religion. Wenn dem so ist, dann gibt es kein Karma, keine Sünden und kein Jüngstes Gericht. Gott ist es egal, wer was im Universum tut. Es wurde geschaffen, und dann geht alles ohne seine Beteiligung weiter.

Tesla spricht auch viel über die Natur des Todes. Seiner Meinung nach hat es sie nie gegeben. Alles im Universum ist ein Übergang von einem Zustand in einen anderen. Das ist das ganze Geheimnis. Du wirst niemals sterben, weil du nie geboren wurdest. Du warst schon immer in dem einen oder anderen Energiezustand!

JOURNALIST: Eine Frage, die man zu Beginn dieses Gesprächs hätte stellen können. Was war für Sie Elektrizität, lieber Herr Tesla?

Tesla : Alles ist Elektrizität. Zuerst gab es eine leichte, unendliche Quelle, aus der Materie freigesetzt und in allen Formen verteilt wird, die das Universum und die Erde mit allen Aspekten des Lebens repräsentieren. Schwarz ist das wahre Gesicht des Lichts, aber wir sehen es nicht. Dies ist eine wunderbare Gnade für den Menschen und andere Wesen. Eines seiner Teilchen verfügt über Licht-, Wärme-, Kern-, Strahlungs-, chemische, mechanische und nicht identifizierte Energie. Es ist in der Lage, die Umlaufbahn der Erde zu steuern.

Hier ist Tesla sich selbst treu, Elektrizität war alles in seinem Leben.

JOURNALIST : Was ist der kosmische Schmerz, über den Sie ständig sprechen?

Tesla: Dies ist eine Krankheit, von der die große Mehrheit der Menschen nicht weiß, dass sie existiert. Folglich über viele andere Krankheiten, Leid, Böses, Armut, Krieg und alles andere, was das menschliche Leben absurd und schrecklich macht.

Diese Krankheit kann nicht vollständig geheilt werden, aber das Bewusstsein dafür sollte sie weniger schwierig und gefährlich machen. Immer wenn einer meiner Liebsten verletzt wurde, verspürte ich körperliche Schmerzen. Das liegt daran, dass unser Körper aus einem ähnlichen Material besteht und unsere Seele durch unzerbrechliche Fäden verbunden ist.

Die unfassbare Traurigkeit, die uns von Zeit zu Zeit überkommt, bedeutet, dass irgendwo auf der anderen Seite dieses Planeten ein Kind oder ein guter Mensch gestorben ist. Das Verschwinden von Sternen und das Auftauchen von Kometen betrifft uns mehr, als wir uns vorstellen können.

Die Beziehungen zwischen den Wesen auf der Erde sind noch stärker, durch unsere Gefühle und Gedanken wird die Blume noch schöner. Dies sind die Wahrheiten, die wir lernen müssen, um geheilt zu werden.

Natürlich spricht Tesla nicht von Superkräften oder der „Macht des Denkens“, wie manche vielleicht denken. Er sagt, dass alles auf dieser Welt miteinander verbunden ist.

Jede Handlung oder auch jeder Gedanke führt zu einem bestimmten Ereignis, das sich gegenseitig beeinflusst. Tesla sieht die Lösung vieler Probleme in der Ausrottung des Bösen, versteht aber, dass die menschliche Natur dazu nicht in der Lage ist.

So sind wir geschaffen, und doch sieht er die Lösung gerade im Guten, darin, niemandem unter irgendeinem Vorwand Schaden zuzufügen.

Alle Kriege, ob um die Wahrheit oder um die Freiheit, haben immer verheerende Folgen und erschüttern das Schicksal der Menschen. Wir müssen lernen, alle Konflikte ohne Gewalt und Aggression zu lösen.

Dies ist wichtig für die Zukunft der gesamten Menschheit, da eine neue Ära des Fortschritts vor der Tür steht.

Die wissenschaftliche und technologische Revolution des 20. Jahrhunderts ist erst der Anfang im Vergleich zu dem, was die Menschen im 21. Jahrhundert erwartet.

Tesla glaubte, dass die Menschheit dank der Wissenschaft und neuer Entdeckungen im 21. Jahrhundert einen großen Sprung in alle Richtungen machen könnte – von der Medizin bis hin zu Flügen zu anderen Planeten.

Leider hat er sich in einer Sache geirrt: Aggressionen und Kriege haben in unserer Zeit nicht abgenommen, und die Ausreden für deren Beginn werden immer komplizierter und ausgefeilter.

Tesla ist ein Mann von Welt und das ist die Zukunft!