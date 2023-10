Eine Reihe von Sonnenfinsternissen, Nemesis, Erdbeben und Ereignisse in Nahost – der Planet kocht (Videos)

Die im August 2017 gestarteten Hauptereignisse werden natürlich um den 8. April herum stattfinden, aber jede Sonnenfinsternis im Zyklus ist ein bestimmter Meilenstein, und der 14. Oktober wird der letzte Meilenstein vor der Ziellinie sein.

Alle Astrologen halten den 14. Oktober für ein äußerst wichtiges Datum, aber die bisher interessanteste Prognose scheint von dem indischen vedischen Astrologen zu stammen, der zuvor schon viele Dinge erfolgreich vorhergesagt hatte und am 4. Oktober eine allgemein verblüffende Prognose abgab.

Wie der junge Mann berichtete, wird sich im Oktober-November 2023 eine Kombination am Himmel bilden, die zuletzt am 11. September 2001 beobachtet wurde.

Das bedeutet, dass es zu einer Art großen, organisierten Terroranschlag kommen wird, der Tausende von Opfern fordern wird . Der Veranstaltungsbereich ist wie folgt gekennzeichnet – siehe Titelbild.

Alles wird in der zweiten Oktoberwoche beginnen, danach werden die Ereignisse kaskadieren und eine Kettenreaktion größeren Ausmaßes auslösen.

Der Höhepunkt all dessen wird zwischen dem 20. und 28. Oktober stattfinden, wobei der 28. Oktober der gefährlichste Tag ist.

Der November wird kalendermäßig voranschreiten, das Feuer in Israel wird jedoch bis zur Monatsmitte wüten.

Es kann zu parallelen Naturkatastrophen kommen, die sich auf dasselbe Gebiet konzentrieren.

Nicht viele hörten auf die Vorhersage, und diejenigen, die zuhörten, vergaßen es sofort, aber am 7. Oktober, als die Kette der Ereignisse in Israel begann, erinnerten sich plötzlich alle an die Vorhersage und waren sich einig, dass sie keine Fälschung war.

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass der Junge zu etwa 90 % Recht hatte und nun seiner Meinung nach das Schlimmste für die Welt noch bevorsteht. (Angst vor dem 4. Oktober nimmt zu, da globales Chaos ausbrechen könnte, zumindest laut einem FEMA-Szenario (Videos))

Video:

Der Planet kocht

Während sich die Ereignisse in Israel am 7. Oktober abspielten, verpasste die Welt unterdessen irgendwie einen Teil des Anstiegs der seismischen Aktivität, der an diesem Tag stattfand.

Die schwerwiegendsten Folgen ereigneten sich in Afghanistan, wo im Bereich der Stadt Herat mehr als ein Dutzend kleiner Siedlungen vollständig zerstört wurden und die Gesamtzahl der Todesopfer mehr als 2.000 Menschen betrug.

Professionelle Seismologen müssen sich sicherlich Sorgen gemacht haben, da sie sich nicht trauen, offen über diese gewaltige Erdbebenwelle zu sprechen.

Und vielleicht dienen die Kriege, die sich im Nahen Osten entwickeln, dazu, die globalen Ereignisse und die Ankunft von Nemesis (Nibiru) zu vertuschen, der kommt, um den Planeten von genau dem Gestank zu reinigen, der die Menschheit besudelt hat.

Video: