Die Geschichte ist voller Vorhersagen und prophetischer Träume. Viele von ihnen haben den Test der Zeit bestanden und sind Teil des kollektiven Bewusstseins der Menschheit geworden.

Wenn solche Vorhersagen jedoch künftige Kriege und das Schicksal von Ländern betreffen, rufen sie immer gemischte Gefühle und Widersprüche hervor.

Einer dieser Visionäre war der Älteste George, dessen Vorhersagen tiefe Spuren in der Geschichte hinterließen. Er lebte im 20. Jahrhundert in Griechenland und sagte eine Zukunft voraus, die ihm zu der Zeit seines Lebens unglaublich und erschreckend vorkam.

Er teilte seine Vorahnungen mit seinen Mitmenschen, wurde aber unterschätzt und für einen Narren gehalten. Heute werfen seine Prophezeiungen viele Fragen und Diskussionen auf.

Die wichtigste Vorhersage von George bezog sich auf den technologischen Fortschritt.

2007 sagte er: „Der technologische Fortschritt wird uns zerstören.“ Diese Worte wurden von einem seiner Gemeindemitglieder niedergeschrieben und der Älteste selbst wollte nicht, dass die breite Öffentlichkeit davon erfuhr.

Er glaubte, dass die moderne Generation sich von Gott entfernt hatte und sich zu sehr auf Technologie und Geld verließ. Der technische Fortschritt ist seiner Meinung nach zu einer Bedrohung für die Menschheit geworden.

Nach den Prophezeiungen von George wird die Welt ab 2008 sieben große Kriege erleben. Der nächste wird zerstörerischer sein als der vorherige, aber zwischen den Aktionen wird es Phasen relativer Ruhe und Frieden geben.

Und diejenigen Staaten, die sich nicht am Krieg beteiligen, werden im Gegenteil zu weiteren Kriegen und aktiveren Aktionen anregen, anstatt zur Besinnung zu kommen und zu versuchen, mit den Kriegsparteien zu argumentieren.

Wie der Älteste sagt: „Am Ende wird der Krieg die ganze Welt verschlingen.“ Und er sagt auch, dass Hungersnöte, Verwüstungen und andere damit verbundene Ereignisse kommen werden. Seiner Meinung nach hat es keinen Sinn, auf Erleichterung zu warten.

Dass selbst diejenigen, die beten und darum bitten, dass alles aufhört, nicht helfen werden, denn es wird mehr Menschen geben, die wollen, dass der Krieg weitergeht, und dies wird die himmlische Strafe sein. Aber das sind die Worte des Älteren, und wir werden nur Schlussfolgerungen ziehen, jeder für sich.

Der erste Krieg, von dem der Älteste spricht, begann also 2008 mit Zusammenstößen in Georgien. Die zweite begann im Jahr 2014 und läuft noch; Dies ist ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

Beim dritten handelt es sich der Prophezeiung zufolge um einen Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran.

Der vierte sieht einen Zusammenstoß zwischen Russland und Serbien mit den Vereinigten Staaten, Albanien, Kroatien und Bosnien vor.

Der fünfte betrifft Griechenland und seinen Machtwechsel, der einen Angriff der Türkei provoziert. Aber Griechenland wird laut George die Türkei besiegen, während das Schwarze Meer vollständig russisches Territorium werden wird.

Der sechste sieht Veränderungen auf der Balkanhalbinsel vor, wo Länder beschließen, sich Russland anzuschließen, und der Konflikt mit der Tschechischen Republik und Polen beginnt.

Der siebte und letzte wird laut Elder George ein Versuch sein, Atomwaffen zwischen den beiden Supermächten einzusetzen.

Die Vereinigten Staaten werden schließlich Moskau angreifen. Den Russen wird es jedoch gelingen, es zu neutralisieren, was zu einem globalen Stromausfall auf dem Planeten führen wird.

„Und ich sah, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Leoparden; auf seinem Rücken waren vier Flügel eines Vogels, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde Macht gegeben.“ Bibel Daniel 7:6

Solche Visionen sind unglaublich und erschreckend, aber sie sind immer nur alternative Versionen der Zukunft, die sich ändern können. Sie müssen mit Vorsicht und kritischem Denken betrachtet werden.

Die Zeit wird zeigen, wie genau Georges Vorhersagen sein werden und wie sie sich auf die Zukunft der Welt auswirken werden.

Der griechische Älteste Georg teilte seine Visionen über die Zukunft der Welt mit. Da die Ereignisse heute beginnen und sich einige davon zu erfüllen scheinen, werfen seine Prophezeiungen viele Fragen und Diskussionen auf.

Georges wichtigste Vorhersage betrifft die zukünftige Rolle Chinas. Zunächst scheint das Bündnis zwischen Russland und China stark zu sein, doch mit der Zeit wird China seinen Verbündeten verraten.

Der Prophezeiung zufolge wird China einen großen Teil Sibiriens, den es von Russland erhalten hat, erobern, dann aber russisches Territorium aufgeben und sogar seinem ehemaligen Verbündeten in den Rücken fallen.

George widmete Wirtschaftskrisen besondere Aufmerksamkeit. Er prognostizierte, dass die Regierungssysteme in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt zusammenbrechen würden, was zu einem Stillstand des Zahlungsverkehrs und der Bankaktivitäten führen würde. Diese Krisen nehmen in regelmäßigen Abständen zu und ab und lösen Panik in der Bevölkerung aus.

Einwohner europäischer Länder werden sich massenhaft dem Dienst entziehen

George argumentierte, dass die Aufbewahrung von Geld und Wertsachen nutzlos sei und die Menschen sich auf die Nahrungsmittelversorgung konzentrieren und an Gott glauben sollten. Seine Worte fordern Bereitschaft und Solidarität mit anderen in schwierigen Zeiten.

Die Prophezeiungen von Elder George beschreiben eine zukünftige Krise in allen Lebensbereichen. Er sah voraus, dass einige Herrscher handeln würden, um den Mächten der Dunkelheit zu gefallen, es aber auch solche geben würde, die sich ihnen widersetzen würden. Trotz der schwierigen Prüfungen glaubte Elder George, dass das Gute letztendlich siegen würde.

Prophezeiungen werden nicht unbedingt wahr und zukünftige Ereignisse können vom Handeln der Menschheit abhängen.

Die erste Lektion besteht darin, sich um den Planeten zu kümmern und nach Frieden zwischen den Nationen zu streben.

Die zweite Lektion ist die Bedeutung von Bereitschaft und Solidarität in Notsituationen.

Die dritte Lektion ist der Glaube an Ihre Ideale und die Bereitschaft, sie zu verteidigen, auch wenn die Welt um Sie herum zusammenzubrechen scheint.

Die Prophezeiungen vonGeorge mögen weiterhin Gegenstand von Kontroversen und Debatten sein, aber sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, sich um die Zukunft zu kümmern und wie wichtig Güte und Frieden auf der Erde sind, die durch Wirtschaftskrisen und militärische Konflikte gestört werden können.

Wir können aus diesen Vorhersagen lernen und eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit anstreben.