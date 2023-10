Alien-Mumien aus Mexiko: Hinter dem mysteriösen Fund soll etwas „viel Schlimmeres“ stecken

Handelt es sich bei den entdeckten Mexiko-Mumien tatsächlich um Aliens oder doch etwas „viel Schlimmeres“? Von Letzterem ist nun auch Experte überzeugt. Was steckt hinter den bizarren E.T.-Körpern.

Nach zahlreichen Filmen wie „Men in Black“ soll die Welt vor wenigen Wochen endlich echte Aliens zu Gesicht bekommen haben. Es wurden Bilder von angeblich mehr als 1.000 Jahre alten Mumien zweier Außerirdischer veröffentlicht. Nun wird jedoch gewarnt: Hinter den Aliens aus Mexiko könne etwas noch „viel Schlimmeres“ stecken.

Hinter den Alien-Mumien soll etwas „viel Schlimmeres“ stecken

Der umstrittene Journalist und Ufologe Jamie Maussan sorgte vor einigen Wochen für großes Aufsehen, als er der Welt im September zwei vermeintliche Alien-Mumien präsentierte. Diese habe er in Peru entdeckt.

Während Mexiko ausländischen Experten laut der Zeitung „The Sun“ untersage, die angeblichen E.T.-Leichen zu untersuchen, will Ufologe Will Galison sie sich längst genau angeschaut haben. Und seiner Einschätzung nach müsse man sich „wahrscheinlich viel mehr Sorgen über die Entdeckung machen“, als bisher angenommen.

Galison behauptet, die vermeintlichen Alien-Mumien schon 2017 während einer Peru-Reise untersucht zu haben. Hinter ihnen soll etwas „viel Schlimmeres“ stecken – wohl eine Fälschung.

Gegenüber „NubTV“ berichtet er: „Sie haben einen Knochen im Arm einer der Mumien gefunden, der eindeutig nicht der organische Knochen war, der an der Stelle zunächst zu finden war.

Das wirft also die Frage auf, ob der Rest davon eine Fälschung ist. Mein Sichtweise änderte sich, als ich im Haus eines Freundes auf dem Lande, nördlich von New York, war.

Ich sah einen Hirschschädel auf dem Kaminsims und die Rückseite dieses Schädels ähnelte meiner Meinung nach der Vorderseite dieses Schädels und ich dachte: ‚Oh wow‘.“

Die angeblichen Alien-Schädel würden zudem Alpakaschädeln ähneln, die Eier im Inneren der Mumien sähen aus „wie Reptilieneier“.Galison schlussfolgert daraus: „Es wurde offensichtlich zusammengesetzt – die Frage ist, ob es im Jahr 2015 zusammengesetzt wurde, oder wurde es vor 1.000 Jahren hergestellt?

Ich glaube nicht, dass sie in einer Untertasse heruntergeflogen und vor kurzem auf der Erde gelandet sind, oder gar vor 1.000 Jahren, denn ein CT-Scan hat laut einigen Ärzten, die diese Dinger untersucht haben, etwas anderes gezeigt: Die Beinknochen dieser Dinger litten an Osteoporose“, so der Ufo-Experte.