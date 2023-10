Tsunami-Gefahr im Mittelmeer! Experten warnen vor katastrophalen Folgen

Experten warnen vor einer Katastrophe im Mittelmeer: Demnach drohe dort in den nächsten drei Jahrzehnten ein gewaltiger Tsunami. Die Folgen könnten katastrophal sein.

Horror-Szenario für Europa! Experten fürchten einem verheerenden Tsunami, der innerhalb der nächsten 30 Jahre den Mittelmeerraum treffen soll.

Die Unesco warnt bereits, sich auf eine katastrophale Flutwelle vorzubereiten. Mit dem Programm „Tsunami Ready“ will die Organisation gefährdete Städte auf die Katastrophe vorbereiten.

Experten warnen vor Tsunami im Mittelmeer! DIESE Städte sind besonders gefährdet

„Die Gefahr eines Tsunamis wird in den meisten Gebieten unterschätzt, auch im Mittelmeerraum“, sagte Bernardo Aliaga, Tsunami-Experte der Unesco.

„Die Ereignisse sind nicht sehr häufig, und das Risiko wird nicht von einer Generation auf die andere übertragen.Im Mittelmeerraum steht es außer Frage: Es geht nicht darum, ob, sondern wann.“ Besonders betroffen seien Marseille, Alexandria sowie Istanbul.

Evakuierungskarten, Übungen und Probe-Warnungen! So will die Unesco den Mittelmeerraum auf die Katastrophe vorbereiten

Um im Ernstfall rechtzeitig reagieren zu können, wurden in Griechenland, der Türkei, Italien, Frankreich und Portugal mehrere Tsunami-Warnzentren eingerichtet, die den Mittelmeerraum sowie den Nordostatlantik abdecken sollen.

„Wir wollen, dass 100 Prozent der Gemeinden, in denen nachweislich eine Gefahr besteht, bis 2030 bereit sind, darauf zu reagieren“, ergänzte Aliaga. „Sie werden über Evakuierungskarten verfügen, Übungen durchgeführt haben und bereits eine 24-Stunden-Warnung eingerichtet haben.“

Wladimir Rjabinin, Leiter der Ozeanographischen Kommission der Unesco, sagte, dass „wir darauf vorbereitet sein müssen“ und dass die Folgen „katastrophal“ sein könnten.

Zwar ist es nur schwer vorstellbar, dass Europa so stark von Erdbeben oder Tsunamis betroffen sein könnte, aber es ist nicht ungewöhnlich. So löste ein gewaltiges Erdbeben im Jahr 1755 in Lissabon und Cádiz sechs Meter hohe Wellen aus.

Zudem sollen bei einem Erdbeben vor der Küste Siziliens im Jahr 1693 rund 60.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Und auch in der jüngsten Vergangenheit gab es Tsunamis in Mittelmeer: So beispielsweise im Jahr 2020 als die griechische Insel Samos von einer Monsterwelle heimgesucht wurde